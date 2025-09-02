Mε πτώση έκλεισε την πρώτη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου η Wall Street μετά την αργία της Δευτέρας, με τους επενδυτές να ζυγίζουν τις τελευταίες εξελίξεις στο εμπορικό μέτωπο ξεκινώντας έναν εποχικά κακό μήνα για τις μετοχές. Η άνοδος των αποδόσεων προκάλεσε επίσης έντονες ανησυχίες στους επενδυτικούς κύκλους.

Ο Dow Jones έκλεισε με πτώση 249,07 μονάδων ή 0,55% στις 45.295,81 μονάδες. Ο S&P 500 υποχώρησε 0,69% στις 6.415,54 μονάδες, ενώ ο Nasdaq τερμάτισε στις 21.279,63 μονάδες με πτώση 0,82%.

Οι μετοχές της Nvidia υποχώρησαν 2%, ενώ άλλα μεγάλα ονόματα τεχνολογίας, όπως η Amazon και η Apple υποχώρησαν 1%.

Οι κινήσεις αυτές λαμβάνουν χώρα μετά την απόφαση του ομοσπονδιακού εφετείου την Παρασκευή ότι οι περισσότεροι από τους δασμούς του Τραμπ είναι παράνομοι. Το Εφετείο έκρινε ότι μόνο το Κογκρέσο έχει την εξουσία να επιβάλλει σαρωτικούς δασμούς. Ο Τραμπ χαρακτήρισε την απόφαση «εξαιρετικά κομματική» και δήλωσε ότι θα ασκήσει έφεση στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ.

Την ίδια στιγμή, η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς ομολόγου εκτοξεύτηκε στο 4,27%, ενώ η απόδοση του 30ετούς ξεπέρασε το 4,97%.

Οι επενδυτές στην αγορά κρατικών ομολόγων ώθησαν τις αποδόσεις στα ύψη εν μέσω αβεβαιότητας αλλά και ανησυχιών ότι οι ΗΠΑ μπορεί να χρειαστεί να επιστρέψουν τα δισεκατομμύρια που εισπράχθηκαν από τους δασμούς, επιδεινώνοντας την ήδη δύσκολη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας.

Γενικότερα, ο Σεπτέμβριος είναι ιστορικά ο χειρότερος μήνας του έτους για τις μετοχές, με τον S&P 500 να σημειώνει μέση πτώση 4,2% τα τελευταία πέντε χρόνια και να μειώνεται κατά μέσο όρο κατά 2% τα τελευταία 10.

«Ένα 30ετές ομόλογο με απόδοση στο 5% είναι προβληματικό αναμφίβολα», δήλωσε στο CNBC ο Ρος Μέιφιλντ, επενδυτικός στρατηγικός αναλυτής στην Baird Private Wealth Management. «Νομίζω ότι θα συνεχίσει να αποτελεί αγκάθι για τις μετοχές που διαπραγματεύονται σε αρκετά υψηλές αποτιμήσεις».

Και όλα αυτά μετά από έναν ισχυρό μήνα για την χρηματιστηριακή αγορά. Ο S&P 500 ενισχύθηκε σχεδόν κατά 2%, σκαρφαλώνοντας πάνω από τις 6.500 για πρώτη φορά. Το μεγάλο γεγονός που περιμένουν οι traders είναι η δημοσιοποίηση των στοιχείων για την απασχόληση του Αυγούστου την Παρασκευή και το πώς αυτά θα επηρεάσουν την απόφαση της Fed για τα επιτόκια στα μέσα του μηνός.

Τον Αύγουστο, ο S&P 500 πρόσθεσε πέντε νέα ιστορικά υψηλά, ανεβάζοντας τα ιστορικά υψηλά του δείκτη από την αρχή του έτους στις 20, σημείωσε ο Σαμ Στόβαλ της CFRA Research.

«Τα έτη κατά τα οποία ο S&P 500 κατέγραψε 20 ή περισσότερα νέα υψηλά μέχρι τα τέλη Αυγούστου, ο S&P 500 συνέχισε να καταγράφει κατά μέσο όρο πτώση το Σεπτέμβριο», δήλωσε ο επικεφαλής επενδυτικός στρατηγικός αναλυτής της εταιρείας. «Η αγορά μπορεί να χάσει κάποια πρόσφατα κέρδη στο εγγύς μέλλον, καθώς περιμένει νέους καταλύτες».