Chloe Malle: Ποια είναι η δημοσιογράφος που παραλαμβάνει τα ηνία της Vogue από την Anna Wintour

Μετά από σχεδόν τέσσερις δεκαετίες υπό την ισχυρή σκιά της Άννα Γουίντουρ (Anna Wintour), η αμερικανική Vogue περνά σε νέα εποχή. Διάδοχός της η 39χρονη Κλόι Μαλ (Chloe Malle), κόρη της ηθοποιού Κάντις Μπέργκεν και του σκηνοθέτη Λουί Μαλ.

Η Άννα Γουίντουρ ανακοίνωσε τον Ιούνιο ότι αποχωρεί από τη θέση της διευθύντριας σύνταξης, παραμένοντας ωστόσο στη Condé Nast με διευρυμένο ρόλο ως global editorial director της Vogue και chief content officer του ομίλου.

Στα 37 χρόνια της θητείας της, η Γουίντουρ μετέτρεψε τη Vogue σε «βίβλο της μόδας», καθόρισε τάσεις, ανέδειξε σχεδιαστές, μετέτρεψε το Met Gala σε κορυφαίο παγκόσμιο event και έδωσε το πρότυπο για τον κινηματογραφικό χαρακτήρα της Devil Wears Prada.

Ποια είναι η Κλόι Μαλ

Απόφοιτη του Brown University, η Κλόι Μαλ εντάχθηκε στη Vogue το 2011 ως social editor και σταδιακά ανέλαβε καίριους ρόλους, φτάνοντας να διευθύνει το Vogue.com και να συμπαρουσιάζει το podcast The Run-Through with Vogue.

Υπό την ηγεσία της, η επισκεψιμότητα του site διπλασιάστηκε, ενώ ξεχώρισε με projects όπως το Dogue, το online αφιέρωμα με celebrity σκύλους, και ο Vogue Vintage Guide. Η Μαλ υπέγραψε επίσης το προφίλ της Λόρεν Σάντσες Μπέζος για το εξώφυλλο του γάμου της στη Vogue.

Η ίδια έχει περιγραφεί από συνεργάτες ως προσιτή και φιλική, σε αντίθεση με τη σχεδόν μυθική ατμόσφαιρα που περιέβαλε τη Γουίντουρ.

Το μέλλον της Vogue

Η ανάληψη των καθηκόντων της Μαλ σηματοδοτεί μια σπάνια αλλαγή φρουράς στο πιο διάσημο περιοδικό μόδας του κόσμου. Η πρόκληση είναι μεγάλη: η κυκλοφορία του περιοδικού έχει υποχωρήσει κατά 3,7% την τελευταία πενταετία, ενώ το ψηφιακό σκηνικό αλλάζει με ταχύτητα, με την τεχνητή νοημοσύνη και τη μείωση της παραδοσιακής επισκεψιμότητας από social media να αναδιαμορφώνουν το τοπίο.

Η Vogue έχει ήδη κινηθεί προς νέες κατευθύνσεις, όπως η διοργάνωση του Vogue World σε διάφορες πόλεις, καθώς και η εμπορική αξιοποίηση του Met Gala μέσω livestreams και περιφερειακού περιεχομένου.

Η σφραγίδα Μαλ

Με τη φράση «η Κλόι απέδειξε πολλές φορές ότι μπορεί να βρει την ισορροπία ανάμεσα στην ιστορία της Vogue και στο μέλλον της», η Άννα Γουίντουρ έδωσε το στίγμα για τη διάδοχό της.

Για τη Μαλ, το στοίχημα είναι να διατηρήσει το κύρος της Vogue ως «σταυροδρόμι» μόδας και πολιτισμού, αλλά και να την οδηγήσει σε μια νέα ψηφιακή πραγματικότητα που αλλάζει με καταιγιστικό ρυθμό.