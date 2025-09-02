Η 72χρονη κληρονόμος της L’Oréal είναι πλουσιότερη κατά 24 δισ. φέτος και πλησιάζει ξανά την περιουσία της «βασίλισσας»

Η 72χρονη εγγονή του ιδρυτή της L’Oréal έγινε πλουσιότερη φέτος κατά περίπου 24 δισ. δολάρια, και πλέον η περιουσία της ξεπερνάει αυτή του πλουσιότερου ανθρώπου της Ασίας.

Η Φρανσουάζ Μπέτενκορτ Μέγιερς είδε την περιουσία να αυξάνεται κατά 32% τους τελευταίους οκτώ μήνες. Μέχρι την Δευτέρα υπολογίζεται πως κατείχε περιουσία ύψους περίπου 98 δισ. δολαρίων.

Η αύξηση στην περιουσία της οφείλεται στην άνοδο κατά 17% που κατέγραψε η μετοχή της L’Oréal φέτος, φτάνοντας σχεδόν τα 400 δολάρια, γεγονός που έχει ενισχύσει την αξία του μεριδίου της Μπέτενκορτ Μέγιερς– που είναι στο 35%- στη μητρική εταιρεία των Maybelline, Lancôme και Redken.

Οι μετοχές της L’Oréal έχουν σημειώσει άνοδο φέτος, καθώς η εταιρεία ανακοίνωσε ισχυρή ανάπτυξη το πρώτο εξάμηνο.

Η αύξηση στην περιουσία της Μπέτενκορτ Μέγιερς ήταν η έκτη μεγαλύτερη φέτος, σύμφωνα με τον σχετικό δείκτη του Bloomberg. Πλέον βρίσκεται στην 18η θέση στη λίστα με τους πλουσιότερους ανθρώπους, μία θέση μπροστά από τον πρόεδρο της Reliance Industries, Μουκές Αμπάνι, με περιουσία σχεδόν 97 δισ. δολάρια. Πάντως, εξακολουθεί να βρίσκεται τρεις θέσεις πίσω από την Άλις Γουόλτον, την κληρονόμο της Walmart με περιουσία 118 δισ. δολαρίων, η οποία της «έφαγε» την θέση ως η πλουσιότερη γυναίκα στον κόσμο πέρυσι.

Η Μπέτενκορτ Μέγιερς κληρονόμησε το μερίδιό της στην L’Oréal μετά τον θάνατο της μητέρας της, Λίλιαν, το 2017 και έγινε η πρώτη γυναίκα που η περιουσία της έφτασε τα 100 δισ. δολάρια στα τέλη του 2023. Ωστόσο, η ξαφνική πτώση της μετοχής της εταιρείας καλλυντικών μείωσε τον προσωπικό της πλούτο, με αποτέλεσμα να την βρει το 2025 με λιγότερα από 75 δισ. δολάρια.

Τον Απρίλιο, αποσύρθηκε από το διοικητικό συμβούλιο της L’Oréal μετά από 28 χρόνια.