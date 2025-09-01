Logo Image

Volkswagen: Παραμένει η πρώτη μάρκα αυτοκινήτου στην Ευρώπη

Volkswagen: Παραμένει η πρώτη μάρκα αυτοκινήτου στην Ευρώπη

Στην τρίτη θέση των ευρωπαϊκών πωλήσεων η Scoda

Η Volkswagen παραμένει η πρώτη μάρκα αυτοκινήτου στην Ευρώπη, αφού σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ένωσης Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA) στο διάστημα Ιανουαρίου- Ιουλίου 2025 η μάρκα κατέγραψε 872.817 ταξινομήσεις, σημειώνοντας άνοδο +5,7% σε σχέση με το 2024 και μερίδιο αγοράς 11,3%.

Την ίδια στιγμή, η Skoda κατέγραψε 490.531 ταξινομήσεις, με αύξηση +11,3% και μερίδιο αγοράς 6,4%, κατακτώντας την 3η θέση πωλήσεων στην Ευρώπη. Με αυτή την επίδοση, η μάρκα επιβεβαιώνει την απήχησή της στο κοινό.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

