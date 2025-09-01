Τραμπ: Η Ινδία μάς πρότεινε μηδενισμό των δασμών της, αλλά είναι αργά

Η Ινδία πρότεινε να μηδενίσει τους δασμούς που επιβάλλει στις ΗΠΑ, συναντώντας ωστόσο την άρνηση του Αμερικανού προέδρου, σύμφωνα με όσα ισχυρίζεται ο ίδιος, με ανάρτησή του στο Τruth.

Συγκεκριμένα ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρει: «Αυτό που λίγοι καταλαβαίνουν είναι ότι εμείς κάνουμε πολύ λίγες μπίζνες με την Ινδία, αλλά αυτοί κάνουν τεράστιες μαζί μας. Με άλλα λόγια, μας πουλάνε τεράστιες ποσότητες αγαθών, στον μεγαλύτερο «πελάτη» τους, αλλά εμείς τους πουλάμε πολύ λίγα. Μέχρι τώρα μια εντελώς μονόπλευρη σχέση, και αυτό ισχύει εδώ και πολλές δεκαετίες. Ο λόγος είναι ότι η Ινδία μας έχει χρεώσει, μέχρι τώρα, τόσο υψηλούς δασμούς, τους περισσότερους από οποιαδήποτε άλλη χώρα, που οι επιχειρήσεις μας δεν μπορούν να πουλήσουν στην Ινδία. Ήταν μια εντελώς μονόπλευρη καταστροφή!

Επίσης, η Ινδία αγοράζει το μεγαλύτερο μέρος του πετρελαίου και των στρατιωτικών προϊόντων της από τη Ρωσία, πολύ λίγα από τις ΗΠΑ. Τώρα έχουν προσφερθεί να μειώσουν τους δασμούς τους στο μηδέν, αλλά είναι αργά. Έπρεπε να το είχαν κάνει χρόνια πριν. Μερικά απλά γεγονότα για να σκεφτεί ο κόσμος!!!