Μεξικό: Χιλιάδες θέσεις εργασίας χάθηκαν σε συνοριακή πόλη λόγω των δασμών του Τραμπ

Για 11 χρόνια, η Φαμπιόλα Γκαλίσια ανέβαινε ιεραρχικά σε ένα εργοστάσιο που παρήγαγε διακοσμητικές κορδέλες στη Σιουδάδ Χουάρες, ακριβώς απέναντι από τα σύνορα με το Ελ Πάσο του Τέξας. Ξεκινώντας ως εργάτρια γραμμής παραγωγής, τελικά προήχθη σε διευθύντρια που επέβλεπε 30 υπαλλήλους.

Αλλά τον Ιούνιο, η βάρδιά της μειώθηκε σε μόλις τρεις ημέρες την εβδομάδα. Στη συνέχεια, τον Αύγουστο, ένας εκπρόσωπος της Design Group Americas, η οποία υπέβαλε αίτηση πτώχευσης τον περασμένο μήνα, έκλεισε το εργοστάσιό της στη Σιουδάδ Χουάρες, αφήνοντας τη Γκαλίσια και περίπου 300 άλλους εργαζόμενους χωρίς δουλειά.

Σε δικαστικά έγγραφα, η εταιρεία απέδωσε εν μέρει τα προβλήματά της στους δασμούς που επέβαλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Η Γκαλίσια είπε ότι ένας εκπρόσωπος της εταιρείας κατηγόρησε επίσης τον Τραμπ. «Μας είπαν ότι οι δασμοί είχαν επηρεάσει την εταιρεία», είπε η Γκαλίσια, της οποίας ο σύζυγος εργαζόταν επίσης στην εταιρεία και απολύθηκε.

Η Design Group Americas δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό σχετικά με τις απολύσεις.

Τα εργοστάσια συναρμολόγησης στη Σιουδάδ Χουάρες, τα οποία εισάγουν πρώτες ύλες ως επί το πλείστον αφορολόγητα από όλο τον κόσμο και εξάγουν το τελικό προϊόν στις ΗΠΑ, βρίσκονται σε κρίση. Ο παγκόσμιος εμπορικός πόλεμος του Τραμπ έχει προσθέσει δυστυχία σε μια βιομηχανία που ήδη αντιμετωπίζει μια σειρά από προκλήσεις, όπως η αύξηση των μισθών και η ανησυχία των επενδυτών για τις μεταρρυθμίσεις του κυβερνώντος αριστερού κόμματος Μορένα του Μεξικού.

Γνωστά ως ‘’maquiladoras’’, τα εργοστάσια αντιπροσωπεύουν περίπου το 60% των θέσεων εργασίας στη Σιουδάδ Χουάρες. Για δεκαετίες, ένα από τα σημαντικότερα κέντρα παραγωγής στο Μεξικό, ο βιομηχανικός τομέας της πόλης επωφελήθηκε τα τελευταία χρόνια, καθώς μεγάλος αριθμός πολυεθνικών εταιρειών μετέφερε τις δραστηριότητές του στο Μεξικό για να αποφύγει τους δασμούς των ΗΠΑ σε προϊόντα κινεζικής παραγωγής, σε μια τάση που ονομάζεται «nearshoring».

Ωστόσο, μετά την άνθηση της ανάπτυξης και της απασχόλησης, πολλά εργοστάσια τώρα απολύουν εργαζομένους και σε ορισμένες περιπτώσεις κλείνουν εντελώς.

Μεταξύ Ιουνίου 2023 και Ιουνίου 2025, ο δήμος Χουάρες έχασε περισσότερες από 64.000 θέσεις εργασίας σε εργοστάσια, συμπεριλαμβανομένων σχεδόν 14.000 τους πρώτους έξι μήνες του έτους, σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής και Γεωγραφίας του Μεξικού.

Μαζικές απολύσεις

Οι μαζικές απολύσεις υπογραμμίζουν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η οικονομία του Μεξικού, η οποία εξαρτάται από το ελεύθερο εμπόριο με τις ΗΠΑ.

Η προβλεπόμενη αύξηση του ΑΕΠ για το 2025 έχει περιοριστεί σε λιγότερο από 1%, καθώς οι εταιρείες αγωνίζονται να επιβιώσουν εν μέσω των δασμών που επανέρχονται και επανέρχονται από τον Τραμπ.

Η Μαρία Τερέζα Ντελγκάδο, αντιπρόεδρος του συνδέσμου maquila INDEX Juarez, δήλωσε ότι ο κλάδος βρίσκεται σε «κρίση». Εκτός από τους δασμούς, αυτή και έξι άλλοι επιχειρηματικοί εμπειρογνώμονες απέδωσαν τις απολύσεις στη Χουάρες σε έναν συνδυασμό παραγόντων.

Τα εργοστάσια παρουσίασαν μείωση των περιθωρίων κέρδους μετά από μια ομοσπονδιακά επιβεβλημένη αύξηση του κατώτατου μισθού, ανέφεραν. Ο κατώτατος μισθός στη βόρεια περιοχή του Μεξικού έχει αυξηθεί από το 2019 από 22 πέσος την ώρα (1,17 δολάρια) σε 52,48 πέσος (2,80 δολάρια).

Στη συνέχεια, το 2023, ο πρώην πρόεδρος του Μεξικού πρότεινε μια σημαντική δικαστική μεταρρύθμιση – την αντικατάσταση των διορισμένων δικαστών με αιρετούς δικαστές, προκαλώντας ανησυχία στους ξένους επενδυτές και παρεμποδίζοντας τις επενδύσεις λόγω της απειλής για την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Η μεταρρύθμιση τέθηκε σε ισχύ φέτος.

Ωστόσο, ο εμπορικός πόλεμος του Τραμπ ήταν το σημείο καμπής, δήλωσε ο Ντελγκάδο. Ενώ η πλειονότητα των μεξικανικών εξαγωγών εισέρχεται στις ΗΠΑ αφορολόγητα, υπάρχουν υψηλοί δασμοί στην αυτοκινητοβιομηχανία και σε προϊόντα όπως ο χάλυβας, το αλουμίνιο και ορισμένα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα.

«Οι δασμοί του Τραμπ ήταν το κερασάκι στην επικάλυψη», δήλωσε ο Ντελγκάδο σχετικά με τις απολύσεις.

Οι άμεσες ξένες επενδύσεις στο Μεξικό μειώθηκαν κατά 21% το πρώτο τρίμηνο του 2025 σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους. Στην πολιτεία Τσιουάουα, όπου βρίσκεται η Σιουδάδ Χουάρες, οι άμεσες ξένες επενδύσεις στη μεταποίηση μειώθηκαν κατά 56%, από 800 εκατομμύρια δολάρια σε 348 εκατομμύρια δολάρια.

Αβεβαιότητα στον επιχειρηματικό κόσμο

«Η αβεβαιότητα επηρεάζει το επιχειρηματικό περιβάλλον», δήλωσε ο Ουλισες Αλεχαντρο Φερνάντες, Υπουργός Καινοτομίας και Οικονομικής Ανάπτυξης της Τσιουάουα. «Οι εταιρείες αναβάλλουν τη λήψη αποφάσεων και την πραγματοποίηση νέων επενδύσεων μέχρι να υπάρξει σαφήνεια σχετικά με το τι θα συμβεί με την εμπορική πολιτική».

Ορισμένες εταιρείες ήδη αποσύρονται από τη Σιουδάδ Χουάρες καθώς μετακινούνται σε χώρες με χαμηλότερο κόστος εργασίας ή αποφασίζουν να επενδύσουν στις ΗΠΑ για να αποφύγουν τους δασμούς.

Νωρίτερα φέτος, η εταιρεία κατασκευής ανταλλακτικών αυτοκινήτων Lear Corp ανακοίνωσε ότι θα μεταφέρει ορισμένες γραμμές παραγωγής από τη Σιουδάδ Χουάρες στην Ονδούρα, σε αυτό που περιέγραψε ως μια ευρύτερη στρατηγική για τη μείωση του κόστους εν μέσω μεταβαλλόμενης ζήτησης και αυξανόμενων μισθών στην περιοχή των βόρειων συνόρων του Μεξικού.

Η γαλλική εταιρεία κατασκευής ηλεκτρονικών ειδών Lacroix σχεδιάζει να κλείσει τις δραστηριότητές της στη Σιουδάδ Χουάρες μέχρι το τέλος του έτους. Η εταιρεία ανέφερε τις συνεχείς ζημίες και την εμπορική αβεβαιότητα ως βασικούς λόγους για την έξοδό της από τη Βόρεια Αμερική.

Ο Θορ Σαλαγιανδία, πρόεδρος του περιφερειακού επιχειρηματικού συνασπισμού Border Block Trade, δήλωσε ότι αναγκάστηκε να απολύσει υπαλλήλους στο εργοστάσιο υλικού του στη Σιουδάδ Χουάρες, το οποίο παράγει καρφιά. Τώρα έχει 20 υπαλλήλους, από περίπου 90 το 2023, είπε.

«Οι πελάτες μειώνουν το κόστος. Τη μία μέρα κάνουν μια παραγγελία, την επόμενη όχι».

