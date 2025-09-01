Οι νέοι ανερχόμενοι έμποροι όπλων: Πώς Τουρκία και Νότια Κορέα βγήκαν μπροστά

Η παγκόσμια αγορά όπλων ζει μια νέα άνθηση. Ο πόλεμος στην Ουκρανία, οι φόβοι εγκατάλειψης από τις ΗΠΑ και η πιθανότητα κινεζικής επίθεσης στην Ταϊβάν οδηγούν δεκάδες χώρες να γεμίζουν τις αποθήκες τους με τανκς, αντιαεροπορικά, μαχητικά και drones.

Όμως αυτή η ζήτηση δεν μεταφράζεται αποκλειστικά σε κέρδη για τους παραδοσιακούς εξαγωγείς της Δύσης ή τη Ρωσία, σημειώνει ο Economist. Είναι δύο φιλόδοξες μεσαίου μεγέθους δυνάμεις, η Νότια Κορέα και η Τουρκία, εκμεταλλεύονται το momentum και γίνονται τα νέα «αστέρια» της διεθνούς αγοράς.

Η υποχώρηση Ρωσίας και Ευρώπης

Η Ρωσία, δεύτερη παραδοσιακά δύναμη στις εξαγωγές όπλων, αναγκάζεται να κρατά τον εξοπλισμό της για τις δικές της ανάγκες μετά τις τεράστιες απώλειες στην Ουκρανία.

Οι δυτικές κυρώσεις μπλοκάρουν την προμήθεια κρίσιμων εξαρτημάτων, με αποτέλεσμα οι εξαγωγές της να έχουν μειωθεί σχεδόν κατά 50% από το 2022. Ταυτόχρονα, οι ευρωπαϊκές εταιρείες χρειάζονται χρόνο για να αποκαταστήσουν παραγωγικές δυνατότητες που είχαν χαθεί μετά τον Ψυχρό Πόλεμο.

Η κορεατική αντεπίθεση

Η Νότια Κορέα έχει αναδειχθεί σε βασικό παίκτη. Συμφωνία 22 δισ. δολαρίων με την Πολωνία (180 άρματα K2, 672 αυτοκινούμενα πυροβόλα, 48 μαχητικά FA-50, 288 εκτοξευτές K239). Συμβόλαια για αντιαεροπορικά συστήματα στη Σαουδική Αραβία (3,2 δισ.), πλοία στο Περού (460 εκατ.), οβιδοβόλα στη Ρουμανία (1 δισ.).

Η Σεούλ μπορεί να παραδίδει γρήγορα, σε τιμές ανταγωνιστικές και με προδιαγραφές ΝΑΤΟ. Η ανάπτυξη του νέου μαχητικού KF-21 φιλοδοξεί να φέρει τη χώρα στην ελίτ των κατασκευαστών stealth αεροσκαφών.

Η τουρκική εκτόξευση

Η Τουρκία έχει υπερτριπλασιάσει τις εξαγωγές της την τελευταία πενταετία, από 2 σε πάνω από 7 δισ. δολάρια, σύμφωνα με τον Economist.

Τα drones της Baykar (ιδίως το TB2) έχουν πουληθεί σε περισσότερες από 30 χώρες, ενώ αναπτύσσονται νέα μοντέλα όπως το Kizilelma.

Συμβόλαιο 1,6 δισ. δολ. με την Ισπανία για τα εκπαιδευτικά/επιθετικά αεροσκάφη Hurjet.

Συμφωνία 930 εκατ. για 1.059 τεθωρακισμένα Cobra II με τη Ρουμανία.

Συμμετοχή στην ευρωπαϊκή Sky Shield Initiative για αντιαεροπορική άμυνα.

Η γκάμα της Τουρκίας είναι εντυπωσιακά ευρεία: από άρματα και οπλικά συστήματα μέχρι φρεγάτες, ραντάρ και ηλεκτρονικό πόλεμο. Το νέο μαχητικό TAI Kaan φιλοδοξεί να αποτελέσει φθηνότερη εναλλακτική του F-35.

Γεωπολιτικό αποτύπωμα

Για τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τα όπλα είναι εργαλείο διπλωματίας. Από τη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή ως την Ευρώπη, οι πωλήσεις ενισχύουν την επιρροή της Τουρκίας, σε μια περίοδο που η Δύση έχει ανάγκη από φθηνές και άμεσα διαθέσιμες λύσεις.

Η Νότια Κορέα στοχεύει να κατακτήσει μέχρι το 2027 το 5% της παγκόσμιας αγοράς, αλλά παραμένει εξαρτημένη από αμερικανική τεχνολογία – ήδη καθυστερήσεις στην παραγωγή μαχητικών για την Πολωνία δείχνουν τα όρια. Η Τουρκία, αν και πιο ευέλικτη, παραμένει εκτός μεγάλων δυτικών προγραμμάτων. Και οι δύο χώρες αντιμετωπίζουν μάλιστα brain drain μηχανικών προς τη Δύση.

Παρά τα εμπόδια, η άνοδος τους δείχνει ότι η νέα παγκόσμια κούρσα εξοπλισμών δεν έχει μόνο παλιούς πρωταγωνιστές. Στη σκηνή μπαίνουν δυναμικά νέοι παίκτες, που συνδυάζουν ταχύτητα, χαμηλό κόστος και στρατηγική φιλοδοξία.