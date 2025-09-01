Η εταιρεία που προσφέρει απεριόριστη σοκολάτα στους εργαζόμενούς της

Η απασχόληση σε μια επιχείρηση συχνά συνοδεύεται από διάφορες παροχές. Από τις πιο ευφάνταστες, και σίγουρα λαχταριστές, είναι η απεριόριστη πρόσβαση στη σοκολάτα που προσφέρει η εταιρεία Unreal Snacks.

Η εταιρεία παραγωγής σνακ επιτρέπει στο προσωπικό της να αγοράζει όση σοκολάτα θέλει και από όποια μάρκα επιλέξει. Έτσι, από την 1η Αυγούστου, η σύμφωνα με την εταιρεία, οι εργαζόμενοί της έχουν παραγγείλει 1.300 λίβρες σοκολάτας. Η Unreal Snacks αναμένει ότι η ομάδα των 70 ατόμων που απασχολεί θα παραγγείλει σχεδόν 3.000 λίβρες μέχρι το τέλος του έτους.

«Σκοπός αυτή της πρακτικής είναι να βρισκόμαστε πολύ κοντά στα προϊόντα, τόσο για το δικό μας προϊόν, όσο και για τις άλλες μάρκες στα ράφια», εξηγεί ο CEO της εταιρείας Κέβιν ΜακΚάρθι στο Business Insider. Σύμφωνα με τον ίδιο, στόχος είναι να υπάρχει εμπειρία στην πράξη της γεύσης των προϊόντων που παράγει η εταιρεία αλλά και των ανταγωνιστών στην αγορά.

Η εταιρεία εδρεύει στη Βοστώνη και παρασκευάζει σνακ όπως πρέτσελ με επικάλυψη σοκολάτας και σοκολάτα με γέμιση φυστικοβούτυρου, με έως και 51% λιγότερη ζάχαρη από τις συμβατικές μάρκες. Τα προϊόντα της διατίθενται αυτήν τη στιγμή σε 35.000 σημεία λιανικής πώλησης, συμπεριλαμβανομένων των Whole Foods Market και Target.

Το να πετύχουμε να μοιάζει η γεύση τους με την γεύση των mainstream γλυκών σνακ προαπαιτεί να κατανοήσουμε τι είναι αυτό που πωλούν οι ανταγωνιστές, αναφέρει ο ΜακΚάρθι.

«Η εμπειρία του προϊόντος, η γεύση, είναι ο λόγος που προσελκύουμε τους καταναλωτές μας. Γιατί και πάλι, είμαστε ένα προϊόν που προσφέρει απολαυστικές λιχουδιές. Είμαστε ένα προϊόν σοκολάτας», λέει ο ΜακΚάρθι, προσθέτοντας ότι είναι «πραγματικά σημαντικό» για την μάρκα να είναι κοντά σε αυτό.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η εταιρεία επικεντρώνεται στην υγεία και την ευεξία γι’ αυτό και προσφέρει στους εργαζόμενούς της μια σειρά από προνόμια, συμπεριλαμβανομένου ενός επιδόματος ευεξίας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών ή προϊόντων που υποστηρίζουν τη σωματική, ψυχική ή συναισθηματική υγεία.

Η εταιρεία προσφέρει επίσης επιδόματα επαγγελματικής ανάπτυξης, επιστροφή διδάκτρων, προγράμματα αντιστοίχισης δωρεών, επιδόματα συνεργασίας και έως και 18 εβδομάδες γονικής άδειας μετ’ αποδοχών.

Η απεριόριστη πρόσβαση στη σοκολάτα υπήρχε ανεπίσημα εδώ και χρόνια στην εταιρεία, αλλά πήρε επίσημο χαρακτήρα το 2023. «Η κατανόηση του ποιες άλλες μάρκες υπάρχουν στα ράφια δεν είναι δουλειά μόνο του καθενός. Είναι δουλειά ολόκληρης της ομάδας μας», λέει ο ΜακΚάρθι, προσθέτοντας πως εκτός από το ότι βοηθά την ομάδα να αποκτήσει εικόνα της αγοράς, είναι επίσης κάτι «πολύ διασκεδαστικό».