Η Λαγκάρντ δεν βλέπει -ακόμη- λόγο για παρέμβαση του ΔΝΤ στη Γαλλία

«Ο κίνδυνος κατάρρευσης μιας κυβέρνησης σε οποιαδήποτε χώρα της ευρωζώνης είναι ανησυχητικός», δήλωσε τη Δευτέρα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), Κριστίν Λαγκάρντ, όταν ρωτήθηκε για την πιθανή πτώση της κυβέρνησης Μπαϊρού στη Γαλλία.

«Αυτό που έχω παρατηρήσει τα τελευταία έξι χρόνια είναι ότι οι πολιτικές εξελίξεις, η εμφάνιση πολιτικών κινδύνων, έχουν σαφή αντίκτυπο στην οικονομία, στην αξιολόγηση των κινδύνων χώρας από τις χρηματοπιστωτικές αγορές και, ως εκ τούτου, είναι ανησυχητικές για εμάς», δήλωσε η Κριστίν Λαγκάρντ στο Radio Classique.

Η πρόεδρος της ΕΚΤ έκανε αυτά τα σχόλια καθώς ο πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού θα ζητήσει την εμπιστοσύνη της Εθνοσυνέλευσης την επόμενη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου και όλα δείχνουν ότι δεν θα την εξασφαλίσει και θα πρέπει να παραιτηθεί.

Ωστόσο, η Κριστίν Λαγκάρντ δεν φαίνεται να ανησυχεί σε αυτό το στάδιο για το ενδεχόμενο η Γαλλία να τεθεί υπό κηδεμονία από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), τον θεσμό του οποίου ηγήθηκε από το 2011 έως το 2019.

«Οι χώρες ζητούν παρέμβαση του ΔΝΤ σε περιπτώσεις όπου το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών είναι σοβαρά ελλειμματικό και η χώρα δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της: αυτό δεν ισχύει σήμερα για τη Γαλλία», παρατήρησε. «Το ΔΝΤ πιθανότατα θα έλεγε ότι δεν πληρούνται οι όροι, οργανωθείτε για να αναδιαρθρώσετε και να τακτοποιήσετε τα δημόσια οικονομικά σας», είπε.

Πηγή: Le Figaro