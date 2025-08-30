Ρωσία: Πετρέλαιο και ρούβλι «ροκανίζουν» τα κέρδη των ενεργειακών εταιρειών

Οι χαμηλότερες τιμές του αργού πετρελαίου και το ισχυρότερο ρούβλι είχαν σημαντικό αντίκτυπο το πρώτο εξάμηνο του έτους στα έσοδα των μεγάλων ενεργειακών εταιρειών της Ρωσίας.

Συγκεκριμένα, ο ρωσικός κρατικός κολοσσός Rosneft, που αντιπροσωπεύει πάνω από το ένα τρίτο της συνολικής παραγωγής πετρελαίου της χώρας, ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 245 δισ. ρουβλίων (3 δισ. δολάρια) το εξάμηνο. Τα κέρδη της εταιρείας ήταν μειωμένα κατά ποσοστό πάνω από 68% σε σχέση με την ίδια περίοδο το 2024, όπως η ίδια ανακοίνωσε το Σάββατο.

«Το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους χαρακτηρίστηκε από χαμηλότερες τιμές πετρελαίου, κυρίως λόγω της υπερπαραγωγής πετρελαίου», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Rosneft, Ιγκόρ Σέτσιν. «Επιπλέον, υπήρξε επέκταση των εκπτώσεων στο ρωσικό πετρέλαιο λόγω της αυστηροποίησης των περιορισμών, υπό το καθεστώς των κυρώσεων της ΕΕ και των ΗΠΑ, και σημαντική ενίσχυση της συναλλαγματικής ισοτιμίας του ρουβλιού, η οποία επηρέασε αρνητικά τα οικονομικά αποτελέσματα όλων των εξαγωγέων».

Η πτώση στα κέρδη της Rosneft δεν ήταν μεμονωμένη περίπτωση καθώς προηγήθηκαν αδύναμα ανάλογα οικονομικά αποτελέσμα και από άλλες ενεργειακές εταιρείας στη χώρα.

Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, η Lukoil, ο δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός πετρελαίου της Ρωσίας, και η Gazprom Neft -που είναι θυγατρική της Gazprom- ανακοίνωσαν πτώση άνω του 50% στα κέρδη τους το πρώτο εξάμηνο, σε ετήσια βάση. Η μικρότερη εταιρείαTatneft κατέγραψε πτώση 62%.

Το μείγμα αιτιών

Δεν είναι σαφές, σχολιάζει το Bloomberg, σε τι βαθμό επηρεάζουν τα κέρδη των ρωσικών εταιρειών οι κυρώσεις που έχουν επιβληθεί από την Δύση σε βάρος της Ρωσίας ως αντίδραση για την εισβολή της στην Ουκρανία.

Το ρωσικό αργό πετρέλαιο Urals έφτασε κατά μέσο όρο τα 58 δολάρια το βαρέλι το πρώτο εξάμηνο του έτους, με την τιμή να έχει μειωθεί κατά 13% σε σχέση με ένα χρόνο πριν, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του πρακτορείου Bloomberg.

Στο μεταξύ, το ρούβλι ανατιμήθηκε κατά σχεδόν 23%, στα 78,4685 ανά δολάριο από το τέλος του περασμένου έτους στις 30 Ιουνίου, καθώς το βασικό επιτόκιο της Ρωσίας παρέμεινε κοντά σε ιστορικά υψηλό επίπεδο.Όλα αυτά σημαίνουν ότι οι Ρώσοι παραγωγοί λαμβλάνουν λιγότερα ρούβλια για κάθε βαρέλι που πωλούν.

Και παρόλο που η ρωσική κεντρική τράπεζα μείωσε το κόστος δανεισμού κατά συνολικά 300 μονάδες βάσης σε σχέση με τις συνεδριάσεις του Ιουνίου και του Ιουλίου, ο ρυθμός των περικοπών είναι «σαφώς ανεπαρκής», σύμφωνα με τον Σέτσιν.

«Μία από τις συνέπειες της διατήρησης του βασικού επιτοκίου σε υψηλό επίπεδο για μεγάλο χρονικό διάστημα είναι η υπερβολική ανατίμηση του ρουβλιού, η οποία οδηγεί σε ζημίες τόσο για τον ρωσικό προϋπολογισμό όσο και για τις εξαγωγικές εταιρείες», είπε. Οδηγεί επίσης σε αύξηση του κόστους εξυπηρέτησης του χρέους, επιδεινώνοντας τη χρηματοοικονομική σταθερότητα των εταιρικών δανειοληπτών και υπονομεύοντας το επενδυτικό δυναμικό, πρόσθεσε.

Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι οι χαμηλότερες τιμές του αργού, εν μέσω ανησυχιών για υπερπροσφορά, «έφαγαν» τα κέρδη των μεγάλων πετρελαϊκών εταιρειών σε όλο τον κόσμο κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους. Ως αποτέλεσμα, ο ΟΠΕΚ+, ο οποίος αποτελείται από τον ΟΠΕΚ και τους συμμάχους του, συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας, επιστρέφει στην περιορισμένη προσφορά ταχύτερα από το αναμενόμενο, ενώ η δασμολογική πολιτική του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απειλεί να επιβραδύνει την παγκόσμια οικονομία.