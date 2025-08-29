Logo Image

ΗΠΑ: Υψηλότερα ο δομικός πληθωρισμός

Σταθερός ο βασικός δείκτης πληθωρισμού

Ο προτιμώμενος δείκτης πληθωρισμού της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, παρέμεινε σταθερός τον Ιούλιο, σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία την Παρασκευή.

Τα στοιχεία, που δημοσιεύθηκαν από το Υπουργείο Εμπορίου, παρακολουθούνται στενά για ενδείξεις σχετικά με το πώς οι σαρωτικοί δασμοί του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ διεισδύουν στους καταναλωτές στη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου.

Σε μηνιαία βάση ο πληθωρισμός ενισχύθηκε κατά 0,4%, όσο ανέμεναν και οι αναλυτές. Τον Ιούνιο είχε σημειώσει μηνιαία άνοδο 0,3%.

Ωστόσο, εξαιρουμένων των ευμετάβλητων κατηγοριών των τροφίμων και της ενέργειας, ο λεγόμενος δομικός δείκτης τιμών PCE κατέγραψε άνοδο 2,9% σε ετήσια βάση, έναντι 2,8% τον προηγούμενο μήνα. Οι αναλυτές προέβλεπαν αύξηση 2,9%.

Σε μηνιαία βάση, ο δομικός δείκτης κατέγραψε άνοδο 0,3%. Η μέτρηση είναι ίση με τις προβλέψεις των αναλυτών, καθώς και με την αντίστοιχη ένδειξη για τον Ιούνιο.

