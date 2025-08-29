Ο Τραμπ ανακάλυψε «τεράστια κοιτάσματα πετρελαίου» στο Πακιστάν – Οι Πακιστανοί τα ψάχνουν ακόμη

Από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επιδιώξει συμφωνίες για φυσικούς πόρους με χώρες πρόθυμες να εξασφαλίσουν την εύνοια της Ουάσιγκτον.

Μίλησε για κοιτάσματα ύψους 500 δισ. δολαρίων στην Ουκρανία και για μια πρόταση του Κονγκό γύρω από λίθιο, κοβάλτιο και κολτάν, με στόχο την αμερικανική στήριξη έναντι αντάρτικης εξέγερσης.

Ωστόσο, ο ισχυρισμός του περί «τεράστιων πετρελαϊκών αποθεμάτων» στο Πακιστάν – μια χώρα που εισάγει το 80% του πετρελαίου της – θεωρείται από τους ειδικούς η πιο «τολμηρή» και αινιγματική τοποθέτησή του μέχρι στιγμής, όπως αναφέρουν σε ρεπορτάζ τους οι Financial Times.

«Εκτός πραγματικότητας»

«Πλήρως εκτός πραγματικότητας», σχολίασε στέλεχος κρατικής πετρελαϊκής εταιρείας του Πακιστάν την ημέρα που ο Τραμπ ανακοίνωσε εμπορική συμφωνία με το Ισλαμαμπάντ, μειώνοντας τους αμερικανικούς δασμούς κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες, στο 19%.

«Δεν υπάρχει κάποιο μυστηριώδες, αχαρτογράφητο κοίτασμα που να βγάζει 1 δισ. βαρέλια», πρόσθεσε άλλος ανώτερος αξιωματούχος.

Η συμφωνία, πάντως, όπως σημειώνουν οι FT, θεωρείται διπλωματική νίκη για τον στρατηγό Ασίμ Μουνίρ και την κυβέρνηση του πρωθυπουργού Σεχμπάζ Σαρίφ, με «γλυκαντικά» που περιλάμβαναν και κίνητρα σε κρυπτονομίσματα και ορυκτά.

Τα νούμερα και η πραγματικότητα

Η παραγωγή πετρελαίου του Πακιστάν παραμένει χαμηλή –περίπου 66.000 βαρέλια ημερησίως το 2024– και δεν συγκρίνεται με γειτονικές χώρες όπως η Ινδία ή ακόμη και το Βιετνάμ.

Η αμερικανική ΕΙΑ είχε εκτιμήσει προ δεκαετίας ότι η λεκάνη Lower Indus μπορεί να κρύβει έως 9 δισ. βαρέλια σχιστολιθικού πετρελαίου και τεράστια αποθέματα φυσικού αερίου.

Όμως, όπως υπογραμμίζει η Rystad Energy, αυτά βασίζονται σε προκαταρκτικά σεισμικά δεδομένα και όχι σε επιβεβαιωμένα ευρήματα. «Οι πόροι αυτοί απέχουν χρόνια από το να καταστούν εμπορικά αξιοποιήσιμοι», σημειώνει ο επικεφαλής έρευνας της εταιρείας στην Ασία, Πρατίκ Παντέι.

Το γεωπολιτικό ρίσκο

Μεγάλο μέρος των πιθανών κοιτασμάτων βρίσκεται σε περιοχές όπως το Μπαλουχιστάν και το Κιμπέρ Παχτούνκβα, όπου οι εξεγέρσεις έχουν κατά καιρούς στοχοποιήσει ξένες επενδύσεις και προσωπικό. Αυτό εντείνει την αβεβαιότητα για δυτικές εταιρείες.

Παρά τα εμπόδια, ο Πακιστανός υπουργός Πετρελαίου Αλί Περβάιζ Μαλίκ εκτιμά ότι η νέα εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ θα πείσει έναν αμερικανικό κολοσσό να συμμετάσχει στον διαγωνισμό για offshore έρευνες τον Οκτώβριο.

Οι χλευασμοί και το παρελθόν

Στα social media, πολλοί Πακιστανοί ειρωνεύθηκαν τους ισχυρισμούς του Τραμπ με φωτογραφίες από καζάνια γεμάτα… λάδι για σαμόσες.

Να θυμίσουμε ότι στο παρελθόν είχαν διαψευστεί οι μεγάλες προσδοκίες. Το 2019, ο τότε πρωθυπουργός Ιμράν Χαν μιλούσε για γεώτρηση που θα «εξάλειφε τον λογαριασμό εισαγωγών για 50 χρόνια». Λίγες ώρες αργότερα, οι εταιρείες Εni και Exxon ανακοίνωσαν ότι η γεώτρηση ήταν ξηρή.

«Δεν υπάρχει σήμερα κάποιο επιβεβαιωμένο υπεράκτιο κοίτασμα πετρελαίου ή αερίου στο Πακιστάν», τονίζει ο πρώην πρωθυπουργός Σαχίντ Κακάν Αμπάσι. «Αν όμως ο Τραμπ εννοεί ότι μια αμερικανική εταιρεία θα επενδύσει για νέες γεωτρήσεις, τότε αυτό είναι ασφαλώς καλοδεχούμενο».