Δανία: Στο μισό η πρόβλεψη για την ανάπτυξη λόγω…Novo Nordisk

Η κυβέρνηση της Δανίας προχώρησε την Παρασκευή σε δραστική υποβάθμιση της εκτίμησης για την ανάπτυξη του 2025, κατεβάζοντας τον πήχυ στο 1,4% από 3%, επικαλούμενη κυρίως τις ασθενέστερες προοπτικές για τον φαρμακευτικό κολοσσό Novo Nordisk.

Η δανέζικη οικονομία είχε καταγράψει ισχυρή δυναμική τα τελευταία χρόνια, με ανάπτυξη 3,7% το 2024, κυρίως χάρη στις εξαγωγές φαρμάκων. Όμως, το πρώτο τρίμηνο του 2025 αποδείχθηκε πιο αδύναμο από τις αρχικές εκτιμήσεις, καθώς οι εξαγωγές προς τις ΗΠΑ μειώθηκαν αισθητά μετά το «άλμα» του τέλους του 2024.

Η πτώση αποδίδεται τόσο στη συσσώρευση αποθεμάτων όσο και στον εντεινόμενο ανταγωνισμό στην αγορά των φαρμάκων απώλειας βάρους, όπου η Novo Nordisk έχει χάσει μερίδιο.

Οι πιέσεις στη φαρμακοβιομηχανία

Η Novo Nordisk, παραγωγός των blockbuster φαρμάκων Ozempic και Wegovy, βλέπει τις πωλήσεις της να δέχονται πιέσεις όχι μόνο από τον αμερικανικό ανταγωνισμό –κυρίως την Eli Lilly– αλλά και από γενόσημα σκευάσματα που περιορίζουν τις ευκαιρίες στην αμερικανική αγορά.

Η εικόνα επιβαρύνθηκε περαιτέρω από τους υψηλούς δασμούς που επέβαλαν οι ΗΠΑ στην ευρωπαϊκή φαρμακοβιομηχανία, πριν από την πρόσφατη συμφωνία Ε.Ε.–ΗΠΑ.

«Οι αυξήσεις των αμερικανικών δασμών, οι χαμηλότερες επιδόσεις στο α’ τρίμηνο και οι μειωμένες προσδοκίες για τον φαρμακευτικό τομέα οδήγησαν στη σημαντική καθοδική αναθεώρηση της εκτίμησης για την ανάπτυξη του 2025», ανέφερε το υπουργείο Οικονομίας της Δανίας.

Σταθερή βάση, αισιοδοξία για το 2026

Παρά την αναθεώρηση των προβλέψεων, το υπουργείο υπογράμμισε ότι η δανέζικη οικονομία παραμένει ισχυρή, με υψηλή απασχόληση και πληθωρισμό που εκτιμάται πως θα διαμορφωθεί κάτω από το 2% σε ετήσια βάση.

Μάλιστα, η πρόβλεψη για το 2026 αναθεωρήθηκε ανοδικά, στο 2,1% από 1,4%, καθώς αναμένεται τόνωση της ιδιωτικής κατανάλωσης αλλά και της δημόσιας δαπάνης.

Η έκρηξη της ζήτησης για φάρμακα απώλειας βάρους είχε οδηγήσει τη Novo Nordisk στην κορυφή της Ευρώπης, ξεπερνώντας σε κεφαλαιοποίηση τον όμιλο πολυτελείας LVMH. Ωστόσο, η μετοχή της υποχώρησε κατά πάνω από 10% το 2024 και κατά 40% από τις αρχές του 2025, ρίχνοντάς την χαμηλότερα στην κατάταξη.

Στα πρόσφατα οικονομικά αποτελέσματα, η εταιρεία κατέγραψε 67% αύξηση πωλήσεων σε ετήσια βάση, στα 19,53 δισ. κορώνες (3,03 δισ. δολ.), και ανακοίνωσε ότι θα ενισχύσει τις άμεσες πωλήσεις προς καταναλωτές για να αντιμετωπίσει τον ανταγωνισμό από την Eli Lilly, τα αντίγραφα φαρμάκων και την πίεση της Ουάσιγκτον για χαμηλότερες τιμές στην εγχώρια αγορά.