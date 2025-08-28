Πώς ο Μακρόν διόγκωσε το «τέρας του χρέους» στη Γαλλία

Η Γαλλία βρίσκεται ξανά αντιμέτωπη με μια πολιτική κρίση, άγνωστων μέχρι στιγμής διαστάσεων. Μια κρίση που έχει ως βασική αιτία το υπερόγκο δημόσιο χρέος- 114% του ΑΕΠ– και το έλλειμμα –πάνω από 6%.

Τα αρνητικά αυτά στοιχεία- που δεν αποκλείεται να οδηγήσουν τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης στις «δαγκάνες» του ΔΝΤ, ανάγκασαν τον πρωθυπουργό Φρανσουά Μπαϊρού να βάλει το κεφάλι του στην «πολιτική γκιλοτίνα», προτείνοντας ένα σχέδιο «με αίμα, ιδρώτα και δάκρυα», με περικοπές 44 δισεκατομμυρίων ευρώ στις κοινωνικές δαπάνες του νέου προϋπολογισμού.

Για την ιστορία, στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2025, το δημόσιο χρέος ανερχόταν σε 3,34 τρισεκατομμύρια ευρώ. Πριν από την πανδημία, ήταν μόνο 97,9% του ΑΕΠ, σε σύγκριση με 60% το 2000. Ο δείκτης χρέους της Γαλλίας είναι πλέον ο τρίτος υψηλότερος στην Ευρωπαϊκή Ένωση , πίσω από την Ιταλία και την Ελλάδα

Αυξάνεται κατά 300.000 ευρώ το λεπτό

Με δεδομένο ότι το «εισόδημα δεν καλύπτει τα έξοδα», το χρέος συνεχίζει να αυξάνεται: κάθε δευτερόλεπτο, αυξάνεται κατά περίπου 5.000 ευρώ ή 300.000 ευρώ, λεπτό. Αυτή η αύξηση του χρέους έχει ένα κόστος, το οποίο εξαρτάται από τα επιτόκια που χρεώνουν οι δανειστές. Αυτά καθορίζονται από δύο παράγοντες: Τις προβλέψεις για τις αποδόσεις των γαλλικών ομολόγων, που συνδέονται στενά με τις μεταβολές των βασικών επιτοκίων της ΕΚΤ και τα ασφάλιστρα κινδύνου , δηλαδή η αποζημίωση που ζητούν οι πιστωτές ενόψει του κινδύνου μη αποπληρωμής.

Το δημόσιο χρέος της χώρας έχει γίνει ένα σημαντικό στοιχείο των δαπανών του προϋπολογισμού: το 2025 θα αντιπροσωπεύει περίπου 55 δισεκατομμύρια ευρώ ή το9,5% του κρατικού προϋπολογισμού σύμφωνα με την Τράπεζα της Γαλλίας. Αυτό το βάροςέχει διπλασιαστεί σε όγκο από το 2020 και είναι πιθανό να αυξηθεί περαιτέρω τα επόμενα χρόνια.

Αύξησε το χρέος κατά ένα τρισ.

Υπεύθυνος για την δραματική αύξηση του χρέους, των ελλειμάτων και την κατάντια της γαλλικής οικονομίας είναι ο πρόεδρος Μακρόν. «Η Γαλλία αντιμετωπίζει πλέον δημόσιο χρέος που υπερβαίνει τα 3,3 τρισεκατομμύρια ευρώ και αυτό δεν είναι μόνο αποτέλεσμα εξωτερικών κρίσεων, αλλά κυρίως της κακοδιαχείρισης των διαδοχικών κυβερνήσεων που επέβαλε ο Μακρόν από το 2017 που ανέλαβε την προεδρία της χώρας», λένε στη «Ναυτεμπορική» Γάλλοι οικονομολόγοι.

« Από το 2017, υπό την προεδρία Μακρόν, το δημόσιο χρέος έχει αυξηθεί κατά περίπου 1 τρισεκατομμύριο ευρώ, ενώ οι δημόσιες δαπάνες έχουν αυξηθεί στο 58% του ΑΕΠ, το υψηλότερο επίπεδο σε ολόκληρη την ευρωζώνη», τονίζουν οι ίδιες πηγές. «Στα χρόνια της προεδρίας Μακρόν, η Γαλλία έχει συσσωρεύσει τόσες νέες δαπάνες όσες σε 50 χρόνια. Αυτή η αύξηση συνοδεύτηκε από πολιτικές αποφάσεις που κρίθηκαν αναποτελεσματικές ή σπάταλες, χωρίς πραγματικό έλεγχο των λογαριασμών», προσθέτουν.

Συνολικά, από την έναρξη της πρώτης θητείας του Εμανουέλ Μακρόν, σύμφωνα με τους υπολογισμούς των οικονομολόγων, όλα αυτά έχουν αυξήσει το δημόσιο χρέος κατά 5,1 μονάδες του ΑΕΠ.

Η «κατάρα του χρέους»

Το τίμημα που πληρώνει τώρα η Γαλλία είναι τεράστιο: «Η Γαλλία δαπανά περίπου 60 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως μόνο για τόκους, ποσό που θα μπορούσε να ανέλθει στα 75 δισεκατομμύρια το 2026 και πάνω από 100 δισεκατομμύρια το 2029», τονίζουν οι ίδιες πηγές.

Ο Φρανσουά Μπαϊρού δικαίως μιλάει για «κατάρα του χρέους»: μια επικίνδυνη σπείρα που απειλεί την οικονομική ανεξαρτησία της χώρας και είναι σε μεγάλο βαθμό αποτέλεσμα αναποτελεσματικής και ανεύθυνης κυβερνητικής διαχείρισης. «Το αυξανόμενο χρέος, και ιδιαίτερα το επιτόκιο, έχει ήδη αρχίσει να επιβαρύνει τον δημόσιο προϋπολογισμό. Τα δανεικά χρήματα δεν χρησιμοποιούνται πλέον για τη χρηματοδότηση παραγωγικών επενδύσεων. Αυτό σημαίνει ότι η Γαλλία έχει χάσει το περιθώριο ελιγμών και είναι αναγκασμένη να υποταχθεί στις απαιτήσεις των διεθνών αγορών και των επενδυτών»

Φεύγουν οι επενδυτές

Η κατάσταση δεν αποτελεί απλώς κίνδυνο: είναι ήδη πραγματικότητα. Όλο και περισσότεροι ξένοι επενδυτές αποφεύγουν τη Γαλλία, προτιμώντας άλλες χώρες –ακόμη και την Ιταλία- ως ασφαλές καταφύγιο για τα κεφάλαιά τους. Σε αυτό προστίθεται η πολιτική αστάθεια, η οποία επιδεινώνει περαιτέρω την απώλεια εμπιστοσύνης και δυσχεραίνει την εξεύρεση αξιόπιστων και βιώσιμων λύσεων.

«Φυσικά δεν μπορούν να αποτελέσουν σανίδα σωτηρίας , μέτρα, όπως αυτά που προτείνει ο Μπαϊρού, για την κατάργηση δύο δημόσιων αργιών και η μη ανανέωση 3.000 συμβάσεων εργασίας στον δημόσιο τομέα. «Μπαίνουμε σε μια φάση όπου το χρέος μας θα απορροφήσει ένα αυξανόμενο μερίδιο των πόρων μας», προειδοποιεί ο Γάλλος οικονομολόγος Αντονί Μορλέ- Λαβινταλί.

Φαύλος κύκλος

«Ο φαύλος κύκλος θα μπορούσε να αυτοδιαιωνιστεί εάν οι επενδυτές απαιτήσουν υψηλότερο ασφάλιστρο κινδύνου για να διακρατήσουν γαλλικά ομόλογα, καθώς αυτό θα αύξανε τις αποδόσεις και το κόστος δανεισμού. Υπάρχει κίνδυνος σοκ για το γαλλικό χρέος εάν δεν γίνει τίποτα», προειδοποιεί.

Ήδη, το spread μεταξύ Γαλλίας και Γερμανίας διευρύνθηκε κατά 5 μονάδες βάσης, μετά την ανακοίνωση του Μπαϊρού για ψήφο εμπιστοσύνης στη Βουλή.

Με 3,5%, τα γαλλικά επιτόκια χρέους είναι υψηλότερα από αυτά της Πορτογαλίας ή της Ελλάδας, και το βράδυ της Δευτέρας πλησίασαν αυτά της Ιταλίας. «Στοιχηματίζω ότι τις επόμενες ημέρες θα πληρώνουμε σε αποδόσεις των ομολόγων περισσότερα από την Ιταλία», προειδοποίησε ο υπουργός Οικονομίας Έρικ Λομπάρντ.

