Η Βραζιλία ενδέχεται να προσφύγει στα αμερικανικά δικαστήρια για τους δασμούς του Τραμπ

Ο υπουργός Οικονομικών της Βραζιλίας, Φερνάντο Αντάντ, δήλωσε την Τετάρτη ότι η χώρα της Νότιας Αμερικής ενδέχεται να προσφύγει στα δικαστήρια των Ηνωμένων Πολιτειών κατά των υψηλών δασμών που επέβαλε η κυβέρνηση Τραμπ στις εισαγωγές βραζιλιάνικων προϊόντων.

«Θα πάμε στα δικαστήρια, αν χρειαστεί», δήλωσε ο Αντάντ στο τοπικό μέσο UOL, προσθέτοντας ότι η Βραζιλία δεν θα εμπλακεί σε δραστηριότητες πίεσης (lobbying).

Ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επέβαλε αυτόν τον μήνα δασμούς 50% σε αρκετά βραζιλιάνικα προϊόντα, επικαλούμενος αυτό που χαρακτήρισε «κυνήγι μαγισσών» εναντίον του πρώην Προέδρου της Βραζιλίας, Ζαΐχ Μπολσονάρου – ο οποίος δικάζεται για φερόμενη απόπειρα πραξικοπήματος – καθώς και εμπορικές πρακτικές που, όπως είπε, ήταν άδικες.

Η Βραζιλία εξέφρασε την «αγανάκτησή» της για τους δασμούς, τονίζοντας ότι διατηρεί σταθερά εμπορικά ελλείμματα στις συναλλαγές της με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Τι ανέφερε ο υπουργός Οικονομικών

Ο Αντάντ σημείωσε ότι οι ηγέτες σε όλο τον κόσμο νιώθουν πλέον ανασφάλεια απέναντι στις ΗΠΑ, αβέβαιοι για το τι τους επιφυλάσσει το μέλλον.

Ο υπουργός Οικονομικών δήλωσε επίσης ότι το δολάριο ΗΠΑ παραμένει αποθεματικό νόμισμα και θα συνεχίσει να είναι για πολλά χρόνια, εκτός εάν η Ουάσιγκτον «εξακολουθήσει να κάνει λάθη».

Προειδοποίησε ότι η «εργαλειοποίηση» του δολαρίου υπονομεύει τον ρόλο του, προσθέτοντας ότι δεν μπορεί να εμποδίζονται χώρες από το να πραγματοποιούν διμερείς εμπορικές συναλλαγές με τα εθνικά τους νομίσματα, εφόσον αυτό μειώνει το κόστος συναλλαγών για εκείνες.

Με πληροφορίες από Reuters