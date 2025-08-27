«Έκανα αιτήσεις για δουλειά σε εταιρείες, αλλά στο βάθος ήλπιζα να μην βρω» – Πώς από το delivery πίτσας κατέληξε με 270 πιτσαρίες

«Ποτέ δεν ονειρεύτηκα τέτοια εξέλιξη. Επικεντρώθηκα στο να κάνω το καλύτερο που μπορούσα… και να μαθαίνω από τα λάθη μου… και τα υπόλοιπα ήρθαν από μόνα τους. Όλα ξεκίνησαν με την παράδοση πίτσας. Μπορείτε να το πιστέψετε»;

Το 1991, ο Nadeem Bajwa μετανάστευσε στις Ηνωμένες Πολιτείες από το Πακιστάν. Ενώ φοιτούσε στο κολέγιο στην Ιντιάνα, εργάστηκε σε διάφορες δουλειές, μεταξύ των οποίων και ως διανομέας πίτσας για την αλυσίδα εστιατορίων Papa John’s. Κέρδιζε 4,25 δολάρια την ώρα.

Σήμερα, ο 58χρονος έχει μια αυτοκρατορία fast food. Ο Bajwa είναι πλέον ένας σημαντικός franchisee της Papa Johns στη Βόρεια Αμερική, με περισσότερα από 270 καταστήματα σε όλη τη χώρα.

Είναι επίσης διευθύνων σύμβουλος της Bajco Group, την οποία ίδρυσε μαζί με τους δύο αδελφούς του, και διαθέτει ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο εταιρειών που καλύπτουν τους τομείς των κατασκευών, της τεχνολογίας, της λογιστικής, το χαρτοφυλάκιο της Papa Johns και άλλα.

Ο δρόμος προς την επιτυχία του Bajwa δεν ήταν εύκολος. Στα είκοσί του χρόνια, ήταν ο πρώτος από την οικογένειά του που μετακόμισε στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου αντιμετώπισε πολλές προκλήσεις.

Όπως λέει, στο CNBC Make It, βίωσε ένα πολιτισμικό σοκ ενώ δυσκολευόταν να επικοινωνήσει επειδή δεν μιλούσε καλά αγγλικά τότε. «Μερικές φορές, όταν είσαι μακριά από την οικογένειά σου και είσαι μόνος σου… είναι πολύ, πολύ δύσκολο», λέει ο Bajwa.

Για να χρηματοδοτήσει τις πανεπιστημιακές του δαπάνες, έκανε και κάποιες δουλειές.

«Το πρώτο μου καλοκαίρι, έκανα τρεις δουλειές… πλένοντας πιάτα τα πρωϊνά, το απόγευμα παραδίνοντας πίτσες. Αργά το βράδυ, εργαζόμουν στην Taco Bell», ανέφερε ο Bajwa

«Δεν μπόρεσα να βρω θέση που να προσφέρει περισσότερα από αυτά που ήδη έβγαζα»

«Ζούσα στο Fort Wayne της Ιντιάνα και η Taco Bell μόλις είχε έρθει στην πόλη. Τα φιλοδωρήματα ήταν καλά, οπότε με βοηθούσε», ανέφερε.

Ο Bajwa ανέβηκε γρήγορα στην ιεραρχία της Papa John’s. Όταν αποφοίτησε από το πανεπιστήμιο το 1996, είχε ήδη εξελιχθεί από διανομέας σε περιφερειακό διευθυντή.

Μετά την αποφοίτησή του, υπέβαλε αίτηση για μερικές θέσεις σε εταιρείες. Aυτό ήταν που στόχευε να κάνει μετά τις σπουδές του.

«Έκανα αίτηση για μερικές θέσεις εργασίας αλλά στο βάθος του μυαλού μου, ήλπιζα να μην βρω δουλειά. Έπρεπε όμως να δοκιμάσω. Δεν ήθελα να μετανιώσω για το ότι δεν έκανα αίτηση. Όλη μου τη ζωή πίστευα ότι θα δούλευα σε εταιρεία».

«Αλλά δεν μπόρεσα να βρω θέση που να μου προσφέρει περισσότερα από αυτά που ήδη έβγαζα [στο Papa John’s]», είπε ο Bajwa. Για αυτόν τον λόγο, αποφάσισε να παραμείνει στον κλάδο της πίτσας. Κατέληξε να διευθύνει πολλά καταστήματα πίτσας πριν γίνει ο ίδιος franchisee.

Τον Ιούλιο του 2002, με τη βοήθεια της οικογένειάς του και τραπεζικών δανείων, άνοιξε το πρώτο του κατάστημα Papa John’s στο East Liverpool του Οχάιο.

«Αγόρασα μεταχειρισμένο εξοπλισμό σε πολύ χαμηλή τιμή και έστησα το κατάστημα με το μισό κόστος από αυτό που θα είχα πληρώσει, επειδή έκανα πολλές από τις εργασίες μόνος μου», πρόσθεσε. «Ο στόχος μου ήταν να ανοίξω με όσο το δυνατόν λιγότερα χρήματα και να ξοδέψω τα χρήματα για μάρκετινγκ».

Το κόστος για την κατασκευή του πρώτου του καταστήματος ήταν περίπου 150.000 δολάρια, είπε.

«Τη μέρα που θα αρχίσεις να πιστεύεις ότι τα έχεις όλα, θα αρχίσει η πτώση σου»

Κατά τη διάρκεια της πορείας του, ο Bajwa είπε ότι έμαθε τη σημασία της αυτοκριτικής. «Πρέπει να είσαι ταπεινός, γιατί τη μέρα που θα αρχίσεις να πιστεύεις ότι τα έχεις όλα, πιστεύω ότι θα αρχίσει η πτώση σου».

Το 2024, η Bajco Group υπέγραψε συμφωνία με την Papa Johns International για την ανάπτυξη 50 νέων εστιατορίων έως το 2028. Ο Bajwa είπε ότι ο στόχος του είναι να φτάσει τα 500 εστιατόρια. Με την ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου της Papa Johns όλα αυτά τα χρόνια, ο Bajwa έχει επίσης αναπτύξει συμπληρωματικές επιχειρήσεις.

«Έχουμε αναπτύξει ένα τηλεφωνικό κέντρο, ένα τμήμα κατασκευών, ένα τμήμα offshore λογιστικής και ένα τμήμα τεχνολογίας για να βελτιώσουμε την αποδοτικότητα του χαρτοφυλακίου της Papa Johns, τα οποία έχουν πλέον γίνει ξεχωριστές επιχειρήσεις και εξυπηρετούν πολλούς πελάτες», είπε.

