Η Ε.Ε. «τρέχει» να ικανοποιήσει τον Τραμπ – Μηδενίζει δασμούς σε αμερικανικά βιομηχανικά προϊόντα, μειώνει σε αγροτικά

Να επισπεύσει τη νομοθεσία για την πλήρη άρση των δασμών στα αμερικανικά βιομηχανικά προϊόντα, απαίτηση που έχει θέσει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, επιχειρεί η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Bloomberg, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προχωρήσει επίσης σε προτιμησιακούς δασμούς για συγκεκριμένα αλιευτικά και αγροτικά προϊόντα.

Στις Βρυξέλλες αναγνωρίζουν ότι η συμφωνία που επιτεύχθηκε ευνοεί περισσότερο τις ΗΠΑ, ωστόσο τονίζουν πως είναι απαραίτητη για να δοθεί στις επιχειρήσεις σταθερότητα και προβλεψιμότητα. Η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν την είχε χαρακτηρίσει στο παρελθόν «ισχυρή, αν όχι τέλεια συμφωνία».

Δέχεται ωστόσο πυρά από κάθε κατεύθυνση για υπερβολικές εκχωρήσεις και υποταγή στους Αμερικανούς. Το Politico μάλιστα κάνει λόγο για τον «αιώνα της ταπείνωσης» και προειδοποιεί ότι αυτό είνα μόνο η αρχή.

Η πίεση για τα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα

Οι ευρωπαϊκές εξαγωγές αυτοκινήτων και ανταλλακτικών προς τις ΗΠΑ επιβαρύνονται σήμερα με δασμό 27,5%. Αν η ΕΕ καταθέσει τη σχετική νομοθεσία μέχρι το τέλος του μήνα, τότε οι δασμοί στις ευρωπαϊκές εξαγωγές αυτοκινήτων θα μειωθούν αναδρομικά από την 1η Αυγούστου στο 15%.

Τα αυτοκίνητα αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες των ευρωπαϊκών εξαγωγών προς τις ΗΠΑ — μόνο η Γερμανία εξήγαγε το 2024 οχήματα και ανταλλακτικά αξίας 34,9 δισ. δολαρίων.

Επιπλέον απειλές

Η συμφωνία έρχεται σε μια περίοδο που ο Τραμπ απειλεί με νέους δασμούς και κυρώσεις χώρες που φορολογούν τις διαδικτυακές υπηρεσίες, χωρίς να έχει διευκρινίσει αν αυτό θα αφορά και την ΕΕ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει κατ’ επανάληψη επιτεθεί στους ευρωπαϊκούς κανονισμούς για την τεχνολογία και τον ανταγωνισμό, κατηγορώντας τους ότι πλήττουν αμερικανικούς κολοσσούς όπως η Google και η Apple.

Η Κομισιόν σκοπεύει να παρακάμψει την τυπική διαδικασία εκπόνησης μελέτης επιπτώσεων για να προχωρήσει πιο γρήγορα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.