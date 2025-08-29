Κίνα: Μηδενικοί δασμοί για τα γεωργικά προϊόντα της Αφρικής

Στις 11 Ιουνίου, η Κίνα ανακοίνωσε επίσημα την επέκταση της πολιτικής μηδενικών δασμών, διευκολύνοντας περαιτέρω τις εξαγωγές προς την κινεζική αγορά. Το Πεκίνο εξέφρασε την πρόθεσή του να προχωρήσει σε μια συμφωνία περιφερειακής οικονομικής συνεργασίας για την κοινή ανάπτυξη, και να εφαρμόσει μηδενικούς δασμούς σε όλα τα καταγεγραμμένα προϊόντα που προέρχονται από 53 αφρικανικές χώρες με τις οποίες διατηρεί διπλωματικές σχέσεις. Προηγουμένως, είχε ήδη χορηγηθεί πλήρης απαλλαγή δασμών σε όλες τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες με διπλωματικές σχέσεις με την Κίνα — μεταξύ αυτών και 33 αφρικανικές χώρες, από την 1η Δεκεμβρίου 2024.

Το τσάι και τα αβοκάντο της Κένυας συγκαταλέγονται μεταξύ των βασικών γεωργικών προϊόντων που επωφελούνται από μηδενικούς δασμούς. Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2025, η Κίνα εισήγαγε περίπου 6.892,5 τόνους αβοκάντο από την Κένυα, συνολικής αξίας περίπου 90 εκατομμυρίων γιουάν, καθιστώντας τη χώρα τον τρίτο μεγαλύτερο προμηθευτή αβοκάντο της κινεζικής αγοράς. Σημαντική είναι και η άνοδος του αιθιοπικού καφέ, με την Αιθιοπία — γενέτειρα του φημισμένου Arabica — να καταγράψει εξαγωγές ύψους 102 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ προς την Κίνα το 2024. Πρόκειται για εντυπωσιακή αύξηση 377,67% σε σύγκριση με το 2020. Υπό τη νέα πολιτική απαλλαγής από δασμούς, ο αιθιοπικός καφές αναμένεται να επεκτείνει περαιτέρω το μερίδιο του στην κινεζική αγορά. Παράλληλα, η Ρουάντα κάνει δυναμική είσοδο στον αγροτικό εξαγωγικό τομέα με τις πιπεριές τσίλι. Με τη στήριξη κινεζικών επιχειρήσεων, δημιουργήθηκε πιλοτικός αγρός έκτασης 100 εκταρίων, ο οποίος, κατά την πρώτη περίοδο συγκομιδής, απέδωσε 200 τόνους αποξηραμένων πιπεριών που εξήχθησαν στην Κίνα σε διαδοχικές παρτίδες.

Τα τελευταία χρόνια, η κλίμακα του εμπορίου μεταξύ Κίνας και Αφρικής συνεχίζει να αυξάνεται. Σύμφωνα με στοιχεία της Γενικής Διοίκησης Τελωνείων της Κίνας, το συνολικό διμερές εμπόριο ξεπέρασε για πρώτη φορά το όριο των 2 τρισεκατομμυρίων γιουάν το 2024, φτάνοντας τα 2,1 τρισεκατομμύρια γιουάν. Κατά το πρώτο πεντάμηνο φέτος, ο όγκος εισαγωγών και εξαγωγών μεταξύ των δύο πλευρών ανήλθε στα 963,21 δισεκατομμύρια γιουάν, σημειώνοντας αύξηση 12,4% σε ετήσια βάση και καταγράφοντας νέο ιστορικό ρεκόρ για την ίδια περίοδο. Ιδιαίτερα δυναμική είναι η ανοδική πορεία του αγροτικού τομέα. Το 2024, το εμπόριο γεωργικών προϊόντων μεταξύ Κίνας και Αφρικής ξεπέρασε για πρώτη φορά τα 70 δισεκατομμύρια γιουάν. Επιπλέον, μόνο κατά τους πρώτους πέντε μήνες του 2025, η Κίνα εισήγαγε γεωργικά προϊόντα αφρικανικής προέλευσης αξίας 15,83 δισεκατομμυρίων γιουάν.

Βραχυπρόθεσμα, η κινεζική πολιτική μηδενικών δασμών αποφέρει απτές θετικές επιδράσεις στις αφρικανικές γεωργικές χώρες: τα εξειδικευμένα αφρικανικά γεωργικά προϊόντα μπαίνουν στην κινεζική αγορά με πλεονέκτημα του δασμολογικού κόστους, ενώ η κλίμακα και οι κατηγορίες των εξαγωγών τους αυξάνονται σημαντικά. Ωστόσο μακροπρόθεσμα, η Αφρική πρέπει να επιταχύνει την αναβάθμιση της τοπικής αλυσίδας της γεωργικής βιομηχανίας, την κατασκευή της εφοδιαστικής αλυσίδας ψυχρής αποθήκευσης και τη βελτίωση του συστήματος προτύπων της.