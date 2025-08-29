Κίνα: Προβολή της Τσιενχάι (Σενζέν) ως κορυφαίου κόμβου διεθνούς συνεργασίας

Στις 26 Αυγούστου 2010, με την έγκριση του «Γενικού Αναπτυξιακού Σχεδίου για τη Ζώνη Συνεργασίας στον Τομέα Σύγχρονων Υπηρεσιών στην Τσιενχάι (Σενζέν) της νότιας Κίνας», άνοιξε επίσημα ο δρόμος για την ανάπτυξη και τη μεταρρύθμιση της περιοχής. Εδώ και δεκαπέντε χρόνια, η Τσιενχάι παραμένει προσηλωμένη στη στρατηγική ότι αξιοποιώντας τα πλεονεκτήματα του Χονγκ Κονγκ, παρέχει υπηρεσίες προς την ενδοχώρα και ταυτόχρονα διευρύνει το ποιοτικό άνοιγμα προς τη διεθνή κοινότητα. Με τολμηρή εξερεύνηση, πειραματισμό και αυτομεταρρύθμιση, η Τσιενχάι έχει εξελιχθεί σε ένα πρότυπο θεσμικής καινοτομίας, σε μια γέφυρα ενοποίησης Σενζέν–Χονγκ Κονγκ και σε μια πύλη διεθνούς ανοίγματος. Σήμερα, αναδεικνύεται ως μια από τις ισχυρότερες κινητήριες δυνάμεις της κινεζικής οικονομίας στη σύγχρονη εποχή.

Μέχρι στιγμής, η Τσιενχάι έχει προωθήσει σε εθνικό επίπεδο 105 επιτεύγματα θεσμικής καινοτομίας, κατακτώντας για τέσσερα συνεχόμενα χρόνια την πρώτη θέση στον Εθνικό Δείκτη Θεσμικής Καινοτομίας των Ζωνών Ελεύθερου Εμπορίου. Το 2024, η προστιθέμενη αξία του τομέα σύγχρονων υπηρεσιών στη Ζώνη Συνεργασίας της Τσιενχάι ανήλθε σε 188,44 δισ. γουάν, σημειώνοντας ετήσια αύξηση 7,5% και αντιστοιχώντας στο 63% του ΑΕΠ της περιοχής. Κατά το πρώτο εξάμηνο φέτος, η αύξηση έφθασε το 8,7%, με το μερίδιο να ανέρχεται στο 65,5%.

Επιμένοντας στην προώθηση του υψηλού επιπέδου ανοίγματος προς το εξωτερικό και εμβαθύνοντας συνεχώς τη θεσμική μεταρρύθμιση σε τομείς όπως τα χρηματοοικονομικά, η διασυνοριακή διαχείριση δεδομένων και η υγειονομική περίθαλψη, η Τσιενχάι επιδιώκει να εξελιχθεί στον κατεξοχήν συνδετικό κρίκο μεταξύ της διπλής κυκλοφορίας των εγχώριων και διεθνών αγορών.

Στον τομέα του εμπορίου, η Τσιενχάι πρωτοστάτησε εφαρμόζοντας πιλοτικά μοντέλα όπως η «άμεση διέλευση στην πρώτη γραμμή» και η «έξυπνη διασυνδεδεμένη εποπτεία». Οι τηλεπικοινωνιακές επιχειρήσεις με αποκλειστικά ξένη ιδιοκτησία αδειοδοτήθηκαν να δραστηριοποιηθούν στην κινεζική αγορά, ενώ τα έργα τέχνης από το εξωτερικό εκτέθηκαν στην Τσιενχάι υπό καθεστώς ελεύθερης ζώνης. Στον τομέα της ναυτιλίας, η Τσιενχάι προώθησε ενεργά τη μεταρρύθμιση του διεθνούς συστήματος νηολόγησης πλοίων υπό τη σημαία Κίνα–Τσιενχάι, ενώ εμπειρίες όπως το καινοτόμο μοντέλο τελωνειακής διευκόλυνσης στη διαμετακόμιση φορτίων εφαρμόστηκαν σε εθνικό επίπεδο. Παράλληλα, εγκρίθηκε από τελωνειακές αρχές η δημιουργία της πρώτης ελεύθερης ζώνης για θαλάσσια γιοτ στη χώρα. Στον χρηματοοικονομικό τομέα, οι διασυνοριακές εισπράξεις και πληρωμές μέσω των Λογαριασμών Ελεύθερου Εμπορίου της Τσιενχάι ξεπέρασαν τα 11,5 τρισεκατομμύρια γουάν, ενώ περισσότερα από 500 χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έχουν ήδη εγκατασταθεί στη Διεθνή Χρηματοοικονομική Ζώνη Σενζέν–Χονγκ Κονγκ–Τσιενχάι.

Η βεβαιότητα της μεταρρύθμισης λειτουργεί ως εγγύηση εμπιστοσύνης για τους αλλοδαπούς επενδυτές που εγκαθίστανται στην Τσιενχάι. Το πρώτο εξάμηνο του 2024, η πραγματική χρήση ξένων κεφαλαίων στη Ζώνη Συνεργασίας της Τσιενχάι ανήλθε σε 12,326 δισ. γουάν, σημειώνοντας ετήσια αύξηση 15,9% και αντιπροσωπεύοντας το 59% του συνόλου της Σενζέν. Σήμερα, περισσότερες από 12.000 ξένες επιχειρήσεις έχουν εγκατασταθεί στην Τσιενχάι, ενώ 3.316 ταλαντούχοι αλλοδαποί εργάζονται και 5.354 ζουν στην περιοχή, αριθμός που αντιστοιχεί στο 20% του συνόλου της Σενζέν.

Σε συντονισμό με την πολιτική «εισαγωγής», η Τσιενχάι στρέφει το βλέμμα και στην «εξαγωγή» των επιχειρήσεων προς τις διεθνείς αγορές. Στις 25 Ιουλίου 2024 εγκαινιάστηκε η «Qianhai Going Global e-Station», μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα υπηρεσιών που υποστηρίζει τις επιχειρήσεις της Σενζέν στο άνοιγμά τους προς το εξωτερικό. Όπως δήλωσε ο υπεύθυνος της πλατφόρμας, κ. Χε Γιανγκ, το δίκτυο συγκεντρώνει πάνω από 200 επαγγελματικούς φορείς παροχής υπηρεσιών και προσφέρει ολοκληρωμένη υποστήριξη για τη διεθνοποίηση των επιχειρήσεων, όπως συμβουλευτικές υπηρεσίες επενδύσεων, χρηματοοικονομικές και φορολογικές υπηρεσίες, πιστοποίηση και έλεγχος, αποθήκευση και logistics, καθώς και επιλογή τοποθεσίας στο εξωτερικό. Παράλληλα, έχει συνάψει συνεργασίες με 40 βιομηχανικά πάρκα του εξωτερικού, με παρουσία σε 32 χώρες και περιοχές.

«Θα ενισχύσουμε εν συνέχεια τον διεθνή χαρακτήρα, τη θαλάσσια ταυτότητα, τον εκσυγχρονισμό και το όραμα του μέλλοντος της Τσιενχάι. Στοχεύουμε στη δημιουργία ενός διεθνούς κύκλου υπηρεσιών, ενός κύκλου καινοτομίας, ενός κύκλου διεθνούς ζωής καθώς και στη διεύρυνση του παγκόσμιου μας δικτύου φίλων», δήλωσε αρμόδιος αξιωματούχος της Τσιενχάι. Πρόσθεσε ο ίδιος ότι η Τσιενχάι θα συνεχίσει να βελτιστοποιεί τις υπηρεσίες για ξένες επενδύσεις, να ενισχύει την πλατφόρμα «Qianhai Going Global e-Station», να βοηθά τις επιχειρήσεις να διεισδύουν πιο αποτελεσματικά στις διεθνείς αγορές, να αναβαθμίζει διαρκώς τις παραγωγικές δυνατότητες και την ανταγωνιστικότητα, να ενισχύει το επίπεδο διεθνοποίησης της περιοχής καθώς και να εμβαθύνει τη συνεργασία με τη διεθνή κοινότητα.