Αλ. Νικολόπουλος (HellasFin) στη Ναυτεμπορική Τv: Αρχή του δράματος για τη Γαλλία

«Οι Γάλλοι ακολουθούν ένα μοτίβο ίδιο με αυτό που προκάλεσε τη χρεοκοπία της Ελλάδας», τόνισε μιλώντας στην εκπομπή In Business στην τηλεόραση της Ναυτεμπορικής, ο Διευθυντής επενδύσεων της HellasFin, Αλέξανδρος Νικολόπουλος σχολιάζοντας την κατάσταση που επικρατεί στη Γαλλία.

Ο κ. Νικολόπουλος επεσήμανε ότι η Γαλλία υποφέρει από κρίση εμπιστοσύνης λόγω μιας ασταθούς κυβέρνησης που δεν μπορεί νa πάρει τα απαιτούμενα μέτρα και επεσήμανε ότι «η Γαλλία, μία χώρα του G8, δανείζεται πιο ακριβά από την Ελλάδα», επαναλαμβάνοντας πάντως ότι το πρόβλημα δεν είναι ποτέ το χρέος αλλά η χρηματοδότηση του χρέους.

Ο ίδιος μίλησε για την «αρχή ενός δράματος για τη Γαλλία» και προέβλεψε ότι θα γίνει κόλαση από διαδηλώσεις και «ίσως μιλήσουμε για ‘Κίτρινα Γιλέκα’ νούμερο δύο» ενώ ανέφερε πως γίνεται πολιτική προσπάθεια για αποτροπή του κόσμου να βγει στους δρόμους.

«Θεωρώ ότι τα μέτρα είναι σχεδόν υποχρεωτικό να ληφθούν για την οικονομία της Γαλλίας», εκτίμησε.

Ο κ. Νικολόπουλος επεσήμανε τέλος την επιβάρυνση που θα έχει η αύξηση του κόστους δανεισμού και στη στεγαστική πίστη.