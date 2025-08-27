«Βόμβα» στην Porsche: Παραιτείται ο Διευθύνων Σύμβουλος

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας Porsche, Όλιβερ Μπλούμε, αποφάσισε ξαφνικά να παραιτηθεί, όπως γράφει η WirtschaftsWoche.

Σύμφωνα με τη γερμανική οικονομική εφημερίδα, ο Μπλούμε αποφάσισε να παραιτηθεί από τη θέση του, επειδή θέλει να επικεντρωθεί στον ρόλο του ως επικεφαλής του Ομίλου Volkswagen.

Όπως ανέφεραν στην WirtschaftsWoche υψηλόβαθμα στελέχη της εταιρείας και οικονομικοί κύκλοι, η αναζήτηση διαδόχου βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η αλλαγή αρχικά επρόκειτο να ανακοινωθεί τον Σεπτέμβριο, αλλά η διαδικασία έχει καθυστερήσει, σύμφωνα με τους εμπλεκόμενους. Ωστόσο, οι ίδιες πηγές αναμένουν ότι η αλλαγή θα ανακοινωθεί το φθινόπωρο και θα εφαρμοστεί στις αρχές του 2026.

Ο διπλός ρόλος του Μπλούμε ως επικεφαλής και της Volkswagen και της Porsche έχει επικριθεί συχνά, ιδίως από τους μετόχους. Το γεγονός ότι η Porsche βυθίζεται αυτή στη στιγμή στη βαθύτερη κρίση στην ιστορία της και απειλείται ακόμη και με διαγραφή από τον DAX, αυξάνει την πίεση.

Τα καθαρά κέρδη της Porsche έχουν μειωθεί κατακόρυφα. Από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο ανήλθαν σε 718 εκατομμύρια ευρώ μια μείωση άνω του 71% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι. Η κατάσταση στην εταιρεία επιδεινώθηκε ιδιαίτερα κατά το δεύτερο τρίμηνο: Η Porsche σχεδιάζει να μειώσει τις θέσεις εργασίας στην περιοχή της Στουτγάρδης. Ένα νέο πρόγραμμα μείωσης του κόστους πρόκειται να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης τους επόμενους μήνες.