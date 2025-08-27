Politico: Ο αιώνας της ταπείνωσης για την Ευρώπη άνοιξε. Και είναι μόνο η αρχή

Κόλαφο για την Ευρώπη συνιστά άρθρο του Politico, το οποίο συγκρίνει τη συμφωνία που υπέγραψε η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν με τον Ντόναλντ Τραμπ με τις ταπεινωτικές «άνισες συνθήκες» που επιβλήθηκαν στην Κίνα μετά τον Πόλεμο του Οπίου.

Το αμερικανικό μέσο προειδοποιεί ότι η Ε.Ε. βρίσκεται αντιμέτωπη με έναν «αιώνα ταπείνωσης», καθώς οι ΗΠΑ αξιοποιούν τη στρατιωτική και τεχνολογική τους υπεροχή για να επιβάλουν μονομερείς όρους και να εκβιάσουν τις Βρυξέλλες.

Ο εκβιασμός συνεχίζεται

Η συμφωνία στο Τέρνμπερι, που περιλαμβάνει δασμό 15% στα περισσότερα ευρωπαϊκά προϊόντα, παρουσιάστηκε από τους επικριτές της ως «πράξη υποταγής» και «καθαρή πολιτική ήττα». Και αν οι Βρυξέλλες πίστεψαν ότι θα κερδίσουν πολιτικό χρόνο, ο Τραμπ φρόντισε να τους διαψεύσει: λίγες μέρες αργότερα απείλησε με νέους δασμούς, αυτή τη φορά ως αντίποινα για τους ψηφιακούς κανονισμούς που πλήττουν τις αμερικανικές Big Tech, προειδοποιώντας ότι θα σταματήσει και τις εξαγωγές κρίσιμων μικροτσίπ στην Ευρώπη.

Η στρατηγική αδυναμία της Ευρώπης

Ο λόγος που η Ουάσιγκτον αισθάνεται ότι μπορεί να υπαγορεύσει την ατζέντα, σύμφωνα με το Politico, είναι διπλός: η στρατιωτική εξάρτηση της Ευρώπης από τις ΗΠΑ απέναντι στη Ρωσία και η τεχνολογική της υστέρηση.

Η Ε.Ε. «πληρώνει το τίμημα» της υποεπένδυσης στην άμυνα και στην καινοτομία εδώ και δύο δεκαετίες, με αποτέλεσμα να μένει πίσω σχεδόν σε όλους τους στρατηγικούς τομείς, από την τεχνητή νοημοσύνη μέχρι τα κβαντικά συστήματα.

«Η συμφωνία είναι άμεση συνάρτηση της αδυναμίας μας στο πεδίο της ασφάλειας», παραδέχθηκε ο Επίτροπος Εμπορίου Μάρος Σέφκοβιτς, ενώ η γενική διευθύντρια Εμπορίου Σαμπίνε Βέιαντ τόνισε: «Αγνοήσαμε το ξυπνητήρι της πρώτης προεδρίας Τραμπ και φοβάμαι ότι κάνουμε το ίδιο τώρα».

Το «σύστημα Τέρνμπερι»

Η Ουάσιγκτον παρουσιάζει μάλιστα τη συμφωνία ως τη βάση μιας νέας διεθνούς τάξης. Ο Αμερικανός εμπορικός αντιπρόσωπος Τζέιμισον Γκριρ μίλησε για την απαρχή του «συστήματος Τέρνμπερι», συγκρίνοντάς το με το ιστορικό Μπρέτον Γουντς του 1944. Η ασάφεια του τετρασέλιδου κειμένου αφήνει περιθώρια για νέες αμερικανικές απαιτήσεις ή απειλές, με αναλυτές να προειδοποιούν ότι ο εκβιασμός μόλις ξεκίνησε.

Ο δρόμος προς την απεξάρτηση

Για να μην παγιωθεί η ταπείνωση, τονίζει το Politico, η Ε.Ε. πρέπει να μειώσει την εξάρτησή της από τις ΗΠΑ. Αυτό σημαίνει βαθύτερη ενοποίηση της ενιαίας αγοράς, επενδύσεις στην άμυνα και την τεχνολογία, αλλά και διαφοροποίηση εμπορικών εταίρων: από τη Mercosur και την Ινδία έως την Ασία-Ειρηνικό. «Η Ευρώπη είναι απροετοίμαστη σε έναν κόσμο όπου το εμπόριο καθορίζεται από γεωπολιτική και ασφάλεια», προειδοποιεί ο Μάριο Ντράγκι.

Η Ευρώπη, σημειώνουν οι αναλυτές, βρίσκεται πλέον μπροστά σε μια κρίσιμη επιλογή: είτε θα ενισχύσει τον ρόλο της ως κόμβος ελεύθερου εμπορίου, επενδύοντας μαζικά σε στρατηγικές βιομηχανίες και νέες τεχνολογίες, είτε θα περιοριστεί σε πεδίο αναμέτρησης ΗΠΑ και Κίνας, εγκλωβισμένη σε έναν νέο «αιώνα ταπείνωσης».