Τι φρενάρει τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις τραπεζών στην Ε.Ε.

Απογοητευμένη δηλώνει η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, διά στόματος προέδρου, από τις διασυνοριακές τραπεζικές συγχωνεύσεις, καθώς κυριαρχούνται από την εθνικοκεντρική λογική και υπονομεύουν την ενιαία τραπεζική ένωση, αναφέρει το Politico.

Στην Ελλάδα, ωστόσο, τον τελευταίο καιρό έχουμε δει πολλαπλά βήματα προς την αντίθετη κατεύθυνση, με τις ελληνικές τράπεζες να «κυνηγούν» την εξωστρέφεια ώστε να ενισχύσουν τη διεθνή τους παρουσία, με τις αρχές μάλιστα να ενθαρρύνουν τις πρακτικές αυτές και τις σχετικές συναλλαγές, σε αντίθεση με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εθνικοκεντρική λογική

Ο Jos Manuel Campa, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, δήλωσε στο Politico ότι είναι «απογοητευμένος» από την εθνικοκεντρική νοοτροπία που εμποδίζει τις διασυνοριακές τραπεζικές συγχωνεύσεις.

«Αισθάνομαι απογοητευμένος επειδή συνεχίζω να βλέπω εγχώριες συγχωνεύσεις με εθνικοκεντρική λογική και όχι συγχωνεύσεις της ενιαίας αγοράς», δήλωσε ο Campa σε συνέντευξή του στο Politico, ενώ επισημαίνει ότι «θα ήθελε να δει περισσότερες συναλλαγές που έχουν διασυνοριακό χαρακτήρα στην οικονομική τους λογική», αλλά «δεν βλέπουμε αρκετές» προς το παρόν.

Τραπεζική ένωση

Η δημιουργία μεγάλων πανευρωπαϊκών τραπεζών θεωρείται ευρέως καθοριστική για τη δημιουργία μιας ενιαίας τραπεζικής ένωσης στην Ε.Ε. που θα είναι αρκετά ανοιχτή και ισχυρή ώστε να μπορεί να ανταγωνιστεί το αντίστοιχο χρηματοπιστωτικό σύστημα των Ηνωμένων Πολιτειών. Ωστόσο, οι εθνικές πρωτεύουσες έχουν υπονομεύσει επανειλημμένα αυτή την προσπάθεια, αναφέρει το Politico, με την Ε.Ε. να έχει ήδη έρθει σε αντιπαράθεση με τις κυβερνήσεις τους τελευταίους μήνες λόγω υποψιών για τον αποκλεισμό τραπεζικών συγχωνεύσεων.

Μάλιστα, σύμφωνα με το Politico, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διερευνά τώρα την παρέμβαση της Ισπανίας και της Ιταλίας σε μεγάλες εγχώριες τραπεζικές συγχωνεύσεις, καθώς χάνει την υπομονή της με τις «αδικαιολόγητες», όπως τις χαρακτηρίζει, προσπάθειες να εμποδιστούν μεγάλες συμφωνίες, ενώ έχουν ήδη εγκριθεί από τις ρυθμιστικές αρχές ανταγωνισμού. Κι αυτό γιατί θεωρούνται απειλή για τα εθνικά συμφέροντα λόγω του ότι θα έχει επιρροή τράπεζα άλλης χώρας σε εθνικό τραπεζικό κολοσσό.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η Γερμανία προσπαθεί να εμποδίσει την προσφορά εξαγοράς της γερμανικής Commerzbank από την ιταλική τράπεζα UniCredit, σε μια κίνηση που ο απερχόμενος επικεφαλής ανταγωνισμού της Επιτροπής χαρακτήρισε «δύσκολο να γίνει αποδεκτή».

Ωστόσο, τόσο η Κομισιόν όσο και ο Campa επιθυμούν μεγαλύτερες και πιο αποτελεσματικές τράπεζες, προκειμένου να συμβάλουν στην αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης και στην προώθηση μιας πραγματικής ενιαίας αγοράς για τον τραπεζικό τομέα στην Ένωση.

«Το κρίσιμο ζήτημα είναι η ενιαία αγορά – η ύπαρξη μιας ανεπτυγμένης ενιαίας αγοράς στην Ε.Ε.», δήλωσε ο Campa. «Το να είσαι καλύτερος σημαίνει να εκμεταλλεύεσαι τα πλεονεκτήματα της ενιαίας αγοράς».

«Κυνήγι» εξωστρέφειας από την ελληνική αγορά

Προς την αντίθετη κατεύθυνση φαίνεται πως κινείται η χώρα μας στο θέμα των διασυνοριακών συγχωνεύσεων των ελληνικών τραπεζικών ομίλων. Τόσο από πλευράς τραπεζών όσο και από πλευράς της ελληνικής κυβέρνησης η τάση εξωστρέφειας φαίνεται πως ενθαρρύνεται όλο και περισσότερο. Από τη μια οι ελληνικές τράπεζες που «κοιτούν» προς τα έξω και από την άλλη οι μεγάλοι ευρωπαϊκοί τραπεζικοί όμιλοι που εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους για τις ελληνικές τράπεζες και τυγχάνουν ένθερμης αποδοχής από τις ελληνικές αρχές.

Ενδεικτική της πρώτης περίπτωσης και πιο πρόσφατη είναι η εκδήλωση ενδιαφέροντος της CrediaBank να μετέχει στην εξαγορά της HSBC Μάλτας. Ειδικότερα, η CrediaBank επιβεβαίωσε ότι έχει εισέλθει σε αποκλειστικές συζητήσεις με την HSBC και έχει επιλεγεί ως προτιμητέος επενδυτής για την απόκτηση του 70,03% της HSBC Bank Malta, μια κίνηση που έλαβε και την αποδοχή του υπουργείου Οικονομικών.

Ακόμα ένα λαμπρό deal της φετινής χρονιάς χαρακτηρίζεται η αύξηση του ποσοστού της UniCredit στην Alpha Bank, με την πλήρη στήριξη μάλιστα της ελληνικής κυβέρνησης, πλέοντας αντίθετα από τις μεγάλες κυβερνήσεις της Ευρώπης. Ενδεικτική ήταν και η επίσκεψη του CEO της UniCredit, Andrea Orcel, στην Αθήνα τον Ιούνιο, ο οποίος συναντήθηκε με τον υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη αλλά και τον ίδιο τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, με τους δύο να εκφράζουν την πλήρη υποστήριξή τους απέναντι στη συγκεκριμένη συναλλαγή. Από την άλλη, η ίδια η Alpha Bank έχει ήδη στρέψει το βλέμμα της προς τα έξω, με την εξαγορά της AstroBank, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2025, εγκαθιδρύοντας την παρουσία της ελληνικής τράπεζας και στην κυπριακή αγορά.

Προς την κυπριακή αγορά έχει στρέψει την προσοχή της και η Eurobank με την εξαγορά της Ελληνικής Τράπεζας, ενώ παράλληλα δρομολογεί την ενίσχυση της παρουσίας της στην αγορά της Βουλγαρίας και του Λουξεμβούργου.