Ο Τραμπ απειλεί με νέους δασμούς όσο η Ευρώπη υποχωρεί 

Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί με νέους δασμούς τις χώρες που κάνουν «διακρίσεις» σε βάρος της αμερικανικής τεχνολογίας. «Η Αμερική και οι αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας δεν είναι πλέον ο «κουμπαράς» ή το «χαλάκι εισόδου» του κόσμου, προειδοποίησε ο Αμερικανός πρόεδρος, μέσω της πλατφόρμας Truth Social.

Οι απειλές Τραμπ απευθύνονται κυρίως στην ΕΕ και τις ευρωπαϊκές χώρες και οργανισμούς, που έχουν θεσπίσει νόμους που ρυθμίζουν τη «ζούγκλα» του διαδικτύου.

«Οσο υποχωρεί η ηγεσία της ΕΕ, τόσο περισσότερο ο Αμερικανός πρόεδρος θα βάζει στο τραπέζι και νέες διεκδικήσεις», τονίζουν στη «Ναυτεπορική» , Ευρωπαίοι παράγοντες της αγοράς.

Ο Τραμπ υποστηρίζει εδώ και καιρό ότι οι ψηφιακοί φόροι θα έβλαπταν αμερικανικούς τεχνολογικούς κολοσσούς, όπως η Amazon, η Google, η Meta και η Apple.

Οι ΗΠΑ απειλούν μάλιστα να επιβάλλουν ολοένα και περισσότερους περιορισμούς στις εξαγωγές προϊόντων υψηλής τεχνολογίας από αμερικανικές εταιρείες όπως η Nvidia, που θεωρούνται κρίσιμα για την εθνική ή οικονομική ασφάλεια.

Το φαινομενικά παράδοξο είναι ότι η προειδοποίηση του προέδρου Τραμπ έρχεται μια εβδομάδα αφότου οι ΗΠΑ και η ΕΕ δεσμεύτηκαν με κοινή δήλωση να συνεργαστούν για να «αντιμετωπίσουν τα παράνομα εμπορικά εμπόδια»

Η κίνηση του Αμερικανού προέδρου έρχεται επίσης σε μια χρονική στιγμή που ο ΟΟΣΑ συνεχίζει να εργάζεται πάνω σε μια συμφωνία για την αντικατάσταση των εθνικών ψηφιακών φόρων με μια διεθνή συμφωνία για την κατανομή των κερδών από πολυεθνικές εταιρείες.

Αναταραχή στην ΕΕ

Οι Βρυξέλλες έσπευσαν βέβαια να ανακοινώσουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει το «κυρίαρχο δικαίωμα» να ρυθμίζει την τεχνολογία., «Είναι κυριαρχικό δικαίωμα της ΕΕ και των κρατών μελών της να ρυθμίζουν τις οικονομικές δραστηριότητες στην επικράτειά μας σύμφωνα με τις δημοκρατικές μας αξίες», δήλωσε η εκπρόσωπος της Κομισιόν, Πάουλα Πίνιο. Ανακοίνωσε μάλιστα ότι «παγώνει» την απάντησή της ΕΕ, μετά τη δασμολογική συμφωνία που υπεγράφη με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ετερον …ουδέν!

Η νέα απειλή από τον Λευκό Οίκο έρχεται εν μία νυκτί και προκαλεί αναταραχή στην ΕΕ. Οταν μάλιστα, η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν είχε σπεύσει με άρθρο της στη γερμανική FAZ να υπερασπιστεί τη δασμολογική συμφωνία που υπόγραψε Πριν λίγες ημέρες είχε οριστικοποιηθεί άλλωστε, η εμπορική συμφωνία, με μια τετρασέλιδη περίληψη των λεπτομερειών.

Η ευρωπαϊκή πλευρά τόνισε ότι το έγγραφο αυτό δεν περιέχει καμία διάταξη σχετικά με την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ, όπως ο Νόμος για την Ψηφιακή Αγορά (DMA). Ωστόσο, προτάθηκε οι αμερικανικές ψηφιακές εταιρείες να μην επιβαρύνονται με το κόστος υποδομών στην Ευρώπη.

Στην ΕΕ ισχύει ο Νόμος για την Ψηφιακή Αγορά (DMA) και ο Κανονισμός για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA), που αφορούν τον ανταγωνισμό και την εποπτεία περιεχομένου. Η ΕΕ θέλει να υπάρξει μεγαλύτερη ασφάλεια στο διαδίκτυο και να αποτρέψει την εξάπλωση της παραπληροφόρησης. Αλλά ο πρόεδρος Τραμπ,είναι αντίθετος: Όπως είπε, «αν δεν καταργηθούν αυτά τα μεροληπτικά μέτρα, θα επιβληθούν «ουσιαστικοί, πρόσθετοι δασμοί» σε προϊόντα από αυτές τις χώρες. Χρησιμοποιώντας το επιχείρημα της «εθνικής ασφάλειας», οι ΗΠΑ βασίζονται ολοένα και περισσότερο σε περιορισμούς στις εξαγωγές προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, ιδίως σε τσιπ υψηλής απόδοσης για τεχνητή

«Η ανακοίνωση του Τραμπ έθεσε για άλλη μια φορά σημαντικές αμφιβολίες σχετικά με την εγκυρότητα τέτοιων «συμφωνιών» με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ», τονίζουν στη Ναυτεμπορική Ευρωπαίοι διπλωμάτες και προσθέτουν: «Οι συμφωνίες που επιτεύχθηκαν προφανώς δεν είναι πλέον αξιόπιστες».

Σύγκρουση χωρίς τέλος

Η δασμολογική διαμάχη του Ντόναλντ προέδρου με την ΕΕ φαίνεται πάντως πώς δεν έχει τέλος. Σύμφωνα μάλιστα με πηγές στην Ουάσιγκτον, ο Τραμπ εξετάζει επίσης το ενδεχόμενο επιβολής κυρώσεων κατά αξιωματούχων της ΕΕ που ρυθμίζουν τις ψηφιακές υπηρεσίες.

Χώρες όπως η Γαλλία, η Αυστρία και η Ιταλία έχουν εισαγάγει φόρους στα έσοδα των αμερικανικών ψηφιακών εταιρειών όπως η Google, η Meta και η Apple. Εκκρεμεί ακόμη ένας κανονισμός σε επίπεδο ΕΕ. Ένας τέτοιος ψηφιακός φόρος της ΕΕ συζητείται εδώ και χρόνια και πρόσφατα θεωρήθηκε μέσο άσκησης πίεσης στις δασμολογικές διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ.

Απειλές και στην Κίνα

Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν περιόρισε πάντως τις απειλές του στην ΕΕ. Προειδοποίησε ότι θα επιβάλει δασμούς έως και 200% στις κινεζικές εισαγωγές, εάν το Πεκίνο δεν προμηθεύσει με αξιοπιστία τις Ηνωμένες Πολιτείες μαγνήτες κατασκευασμένους από σπάνιες γαίες. Τα σπάνια μέταλλα είναι κρίσιμα για τη σύγχρονη τεχνολογία, συμπεριλαμβανομένων των smartphones, των ανεμογεννητριών, των ηλεκτρικών οχημάτων και του στρατιωτικού εξοπλισμού. Η Κίνα είναι ο παγκόσμιος ηγέτης στην παραγωγή και επεξεργασία αυτών των μετάλλων και οι Ηνωμένες Πολιτείες βασίζονται στις εισαγωγές. Το Πεκίνο είχε ήδη περιορίσει τις εξαγωγές σπάνιων γαιών και μαγνητών εν μέσω της εμπορικής σύγκρουσης.

Επενδυτικό ταμείο 10 τρισ. δολαρίων

Στόχος του προέδρου Τραμπ είναι βέβαια να ενισχύσει την αμερικανική οικονομία, αξιοποιώντας τόσο το παγκόσμιο άνοιγμά της όσο και τον κυρίαρχο ρόλο της σε πολλούς κρίσιμους τομείς.

Από τον εμπορικό πόλεμο που έχει εξαπολύσει, ο Αμερικανός πρόεδρος επιδιώκει μάλιστα να δημιουργήσει ένα αμερικανικό «κρατικό επενδυτικό ταμείο», ύψους 10 τρισεκατομμυρίων δολαρίων για τα επόμενα 10 χρόνια, που να μπορεί να διαχειριστεί τις προκλήσεις μιας αναζωογονημένης παγκόσμιας αγοράς.

Στο θέμα αυτό πρωτοστατεί ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ. Σε συνέντευξή του στο Fox Business , ο Μπέσεντ αποκάλυψε ότι «υπάρχουν συμφωνίες σε ισχύ ,σύμφωνα με τις οποίες οι Ιάπωνες, οι Κορεάτες και, σε κάποιο βαθμό, οι Ευρωπαίοι, θα επενδύουν σε εταιρείες και τομείς που διαχειριζόμαστε, σε μεγάλο βαθμό κατά την κρίση του Προέδρου». Όλα εξαρτώνται δηλαδή, από την κρίση του προέδρου Τραμπ…