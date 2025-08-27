Ινδία: Η εξαγωγική μηχανή των 434 δισ. δολαρίων και πόσο της στοιχίζει η κόντρα με τον Τραμπ

Η Ινδία, που έκλεισε το οικονομικό έτος 2024-25 με εξαγωγές ύψους 434 δισ. δολαρίων, βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρούς κραδασμούς λόγω της εμπορικής κόντρας με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η απόφαση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει επιπλέον 25% δασμούς – ανεβάζοντας το συνολικό βάρος στο 50%– αναμένεται να πλήξει καίριους εξαγωγικούς κλάδους και να περιορίσει τον ρυθμό ανάπτυξης της τρίτης μεγαλύτερης οικονομίας της Ασίας.

Το μέγεθος της εξάρτησης

Οι ΗΠΑ είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Ινδίας, απορροφώντας περίπου το 20% των συνολικών εξαγωγών, αξίας 86,5 δισ. δολαρίων. Σύμφωνα με την Capital Economics, η αμερικανική ζήτηση αντιστοιχεί σε περίπου 2% του ινδικού ΑΕΠ, ενώ η Goldman Sachs εκτιμά ότι οι νέοι δασμοί θα μπορούσαν να αφαιρέσουν 0,6 ποσοστιαίες μονάδες από την ανάπτυξη. Έτσι, ο ρυθμός που προβλεπόταν στο 7% ενδέχεται να περιοριστεί κοντά στο 6%.

Τα πιο ευάλωτα προϊόντα

Μηχανολογικός εξοπλισμός και βιομηχανικά προϊόντα: Αποτελούν τη μεγαλύτερη κατηγορία εξαγωγών, με αξία 117 δισ. δολαρίων. Περίπου 19 δισ. εξ αυτών κατευθύνονται στις ΗΠΑ. Ο κλάδος σιδήρου και χάλυβα ήδη πλήττεται από ξεχωριστούς δασμούς 50%.

Πολύτιμοι λίθοι, κοσμήματα, υφαντουργία: Ο κλάδος των κοσμημάτων αντιπροσωπεύει το 7% του ΑΕΠ και απασχολεί 5 εκατ. εργαζόμενους, με το 1/3 των εξαγωγών να καταλήγει στην αμερικανική αγορά. Αντίστοιχα, η υφαντουργία, που απασχολεί 45 εκατ. εργαζόμενους, στέλνει στις ΗΠΑ το 34% της παραγωγής της.

Ηλεκτρονικά: Το 38% των εξαγωγών κατευθύνεται στις ΗΠΑ. Η Ινδία ξεπέρασε πρόσφατα την Κίνα στις αμερικανικές εισαγωγές smartphones, με την Apple να ενισχύει την παραγωγή στη χώρα. Ωστόσο, το καθεστώς προσωρινής εξαίρεσης δημιουργεί αβεβαιότητα.

Φαρμακευτικά προϊόντα: Σήμερα εξαιρούνται, αλλά ο Τραμπ έχει απειλήσει με δασμούς έως και 250%. Οι εξαγωγές φαρμάκων στις ΗΠΑ ανήλθαν σε 10,5 δισ. δολάρια, το 35% των συνολικών αποστολών του κλάδου.

Το ανταγωνιστικό μειονέκτημα

Η Ινδία βλέπει πλέον το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα να εξανεμίζεται, καθώς γειτονικές χώρες εξασφάλισαν μειώσεις δασμών: το Βιετνάμ στο 20%, το Μπανγκλαντές στο 20%, η Ταϊλάνδη στο 19% και η Καμπότζη στο 19%. Αντίθετα, η Ινδία καλείται να αντιμετωπίσει έναν δασμό 50% σε μεγάλο μέρος των προϊόντων της.

Κίνδυνος για τις σχέσεις

Αναλυτές προειδοποιούν για «ταχεία και απροσδόκητη επιδείνωση» στις σχέσεις Ουάσιγκτον – Νέου Δελχί. Η αμερικανική αγορά είναι δύσκολο να υποκατασταθεί για την Ινδία, ενώ οι ΗΠΑ μπορούν σχετικά εύκολα να αναζητήσουν εναλλακτικούς προμηθευτές σε κρίσιμους κλάδους, από την υφαντουργία έως τα ηλεκτρονικά.