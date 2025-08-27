Logo Image

Ινδία: Η εξαγωγική μηχανή των 434 δισ. δολαρίων και πόσο της στοιχίζει η κόντρα με τον Τραμπ

Οικονομία & Αγορές \ Διεθνή

Ινδία: Η εξαγωγική μηχανή των 434 δισ. δολαρίων και πόσο της στοιχίζει η κόντρα με τον Τραμπ

REUTERS/Altaf Hussain

Οι ΗΠΑ είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Ινδίας, απορροφώντας περίπου το 20% των συνολικών εξαγωγών

Η Ινδία, που έκλεισε το οικονομικό έτος 2024-25 με εξαγωγές ύψους 434 δισ. δολαρίων, βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρούς κραδασμούς λόγω της εμπορικής κόντρας με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η απόφαση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει επιπλέον 25% δασμούς – ανεβάζοντας το συνολικό βάρος στο 50%– αναμένεται να πλήξει καίριους εξαγωγικούς κλάδους και να περιορίσει τον ρυθμό ανάπτυξης της τρίτης μεγαλύτερης οικονομίας της Ασίας.

Το μέγεθος της εξάρτησης

Οι ΗΠΑ είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Ινδίας, απορροφώντας περίπου το 20% των συνολικών εξαγωγών, αξίας 86,5 δισ. δολαρίων. Σύμφωνα με την Capital Economics, η αμερικανική ζήτηση αντιστοιχεί σε περίπου 2% του ινδικού ΑΕΠ, ενώ η Goldman Sachs εκτιμά ότι οι νέοι δασμοί θα μπορούσαν να αφαιρέσουν 0,6 ποσοστιαίες μονάδες από την ανάπτυξη. Έτσι, ο ρυθμός που προβλεπόταν στο 7% ενδέχεται να περιοριστεί κοντά στο 6%.

Τα πιο ευάλωτα προϊόντα

Μηχανολογικός εξοπλισμός και βιομηχανικά προϊόντα: Αποτελούν τη μεγαλύτερη κατηγορία εξαγωγών, με αξία 117 δισ. δολαρίων. Περίπου 19 δισ. εξ αυτών κατευθύνονται στις ΗΠΑ. Ο κλάδος σιδήρου και χάλυβα ήδη πλήττεται από ξεχωριστούς δασμούς 50%.
Πολύτιμοι λίθοι, κοσμήματα, υφαντουργία: Ο κλάδος των κοσμημάτων αντιπροσωπεύει το 7% του ΑΕΠ και απασχολεί 5 εκατ. εργαζόμενους, με το 1/3 των εξαγωγών να καταλήγει στην αμερικανική αγορά. Αντίστοιχα, η υφαντουργία, που απασχολεί 45 εκατ. εργαζόμενους, στέλνει στις ΗΠΑ το 34% της παραγωγής της.

Ηλεκτρονικά: Το 38% των εξαγωγών κατευθύνεται στις ΗΠΑ. Η Ινδία ξεπέρασε πρόσφατα την Κίνα στις αμερικανικές εισαγωγές smartphones, με την Apple να ενισχύει την παραγωγή στη χώρα. Ωστόσο, το καθεστώς προσωρινής εξαίρεσης δημιουργεί αβεβαιότητα.
Φαρμακευτικά προϊόντα: Σήμερα εξαιρούνται, αλλά ο Τραμπ έχει απειλήσει με δασμούς έως και 250%. Οι εξαγωγές φαρμάκων στις ΗΠΑ ανήλθαν σε 10,5 δισ. δολάρια, το 35% των συνολικών αποστολών του κλάδου.

Το ανταγωνιστικό μειονέκτημα

Η Ινδία βλέπει πλέον το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα να εξανεμίζεται, καθώς γειτονικές χώρες εξασφάλισαν μειώσεις δασμών: το Βιετνάμ στο 20%, το Μπανγκλαντές στο 20%, η Ταϊλάνδη στο 19% και η Καμπότζη στο 19%. Αντίθετα, η Ινδία καλείται να αντιμετωπίσει έναν δασμό 50% σε μεγάλο μέρος των προϊόντων της.

Κίνδυνος για τις σχέσεις

Αναλυτές προειδοποιούν για «ταχεία και απροσδόκητη επιδείνωση» στις σχέσεις Ουάσιγκτον – Νέου Δελχί. Η αμερικανική αγορά είναι δύσκολο να υποκατασταθεί για την Ινδία, ενώ οι ΗΠΑ μπορούν σχετικά εύκολα να αναζητήσουν εναλλακτικούς προμηθευτές σε κρίσιμους κλάδους, από την υφαντουργία έως τα ηλεκτρονικά.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube