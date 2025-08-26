Logo Image

Βουλγαρία: Κρούσματα της γρίπης των πτηνών σε τρεις φάρμες

Οικονομία & Αγορές \ Διεθνή

REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Η ολοένα και μεγαλύτερη αύξηση των κρουσμάτων εγκυμονεί κινδύνους για τους ανθρώπους

 Kρούσματα της γρίπης των πτηνών σε τρεις φάρμες, εντοπίστηκαν στο νότιο τμήμα της Βουλγαρίας, όπως ανέφερε ο Παγκόσμιος Οργανισμός για την Υγεία των Ζώων (WOAH), την ώρα που η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με την εποχική αναζωπύρωση της θανατηφόρας νόσου.

Ο ιός Η5Ν1, που είναι υψηλής παθογονικότητας, εντοπίστηκε σε τρία πτηνοτροφεία όπου εκτρέφονται συνολικά 28.000 πουλιά, στην πόλη Ρακόφσκι, ανακοίνωσε ο WOAH, βασιζόμενος στις αναφορές των βουλγαρικών αρχών. Τουλάχιστον σε δύο από αυτά τα αγροκτήματα εκτρέφονται πάπιες.

Η εξάπλωση της γρίπης των πτηνών προκαλεί ανησυχίες σε κυβερνήσεις και σε πτηνοτρόφους αφού η νόσος εξόντωσε ολόκληρα σμήνη τα τελευταία χρόνια, διαταράσσοντας τον εφοδιασμό και εκτοξεύοντας τις τιμές των τροφίμων, ενώ παράλληλα αυξάνεται και ο κίνδυνος μετάδοσής της στον άνθρωπο.

Πηγή: ΑΜΠΕ

