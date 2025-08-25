Κέβιν Χάσετ (Σύμβουλος Λευκού Οίκου): Η αντικατάσταση του Τζερόμ Πάουελ μπορεί να διαρκέσει μήνες

Η όποια κίνηση της κυβέρνησης Τραμπ να αντικαταστήσει τον πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ Τζερόμ Πάουελ, πιθανότατα θα διαρκέσει μήνες, δήλωσε ο οικονομικός σύμβουλος του Λευκού Οίκου Κέβιν Χάσετ σε συνέντευξη που παραχώρησε στο CNBC τη Δευτέρα.

«Εκτιμώ ότι αυτό θα διαρκέσει για μερικούς ακόμη μήνες προτού ο Πρόεδρος (Ντόναλντ Τραμπ) αποφασίσει», δήλωσε ο διευθυντής του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου Κέβιν Χάσετ.

Ο Κέβιν Χάσετ παραπέμποντας στις επαφές βολιδοσκπήσεις που έχει ήδη ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ ​​Μπέσεντ με πιθανούς υποψηφίους.