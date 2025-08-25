Logo Image

Κέβιν Χάσετ (Σύμβουλος Λευκού Οίκου): Η αντικατάσταση του Τζερόμ Πάουελ μπορεί να διαρκέσει μήνες

Οικονομία & Αγορές \ Διεθνή

Κέβιν Χάσετ (Σύμβουλος Λευκού Οίκου): Η αντικατάσταση του Τζερόμ Πάουελ μπορεί να διαρκέσει μήνες

EPA/STEFANI REYNOLDS / POOL

Δηλώσεις στο CNBC

Η όποια κίνηση της κυβέρνησης Τραμπ να αντικαταστήσει τον πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ Τζερόμ Πάουελ, πιθανότατα θα διαρκέσει μήνες, δήλωσε ο οικονομικός σύμβουλος του Λευκού Οίκου Κέβιν Χάσετ σε συνέντευξη που παραχώρησε στο CNBC τη Δευτέρα.

«Εκτιμώ ότι αυτό θα διαρκέσει για μερικούς ακόμη μήνες προτού ο Πρόεδρος (Ντόναλντ Τραμπ) αποφασίσει», δήλωσε ο διευθυντής του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου Κέβιν Χάσετ.

Ο Κέβιν Χάσετ παραπέμποντας στις επαφές βολιδοσκπήσεις που έχει ήδη ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ ​​Μπέσεντ με πιθανούς υποψηφίους.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube