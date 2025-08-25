Γιατί η Ευρώπη «πληρώνει» τον Τραμπ για να… ξεχρεώσει η Αμερική

Ο πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ, έτεινε το χέρι του στον Ντόναλντ Τραμπ και άνοιξε την πόρτα σε μια πιθανή μείωση των επιτοκίων από τον Σεπτέμβριο.

Ο Πάουελ προειδοποίησε πάντως ότι για τον πληθωρισμό, ο οποίος είναι πάνω από τον στόχο του 2%, υπάρχουν «ανοδικοί κίνδυνοι». Οπως εξήγησε, «οι επιπτώσεις των δασμών στις τιμές καταναλωτή είναι πλέον σαφώς ορατές» και αναμένεται να συσσωρευτούν τους επόμενους μήνες. Ο επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ σημείωσε μάλιστα πώς «υπάρχει σημαντική αβεβαιότητα σχετικά με τον χρόνο και το μέγεθος των επιπτώσεων» των δασμών.

Ο αντίκτυπος στον προϋπολογισμό είναι ήδη αισθητός. «Από τις 19 Αυγούστου, εκτιμούμε ότι ο πραγματικός δασμολογικός συντελεστής για τα αγαθά που εισάγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει αυξηθεί κατά περίπου 18 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με τις εμπορικές ροές του 2024», γράφουν οι ερευνητές του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κογκρέσου (CBO).

Τον Ιούλιο, το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών ανέφερε ότι τα έσοδα από τους δασμούς έχουν ανέλθει συνολικά σε 136 δισεκατομμύρια δολάρια» από την αρχή του έτους. «Εάν δεν υπάρξουν περαιτέρω αλλαγές στους δασμολογικούς συντελεστές, προβλέπουμε ότι οι δασμοί που προκύπτουν από νέους και υπάρχοντες δασμούς θα ανέλθουν σε περίπου 200 δισεκατομμύρια δολάρια αυτό το οικονομικό έτος».

Μείωση του ελλείμματος

Στόχος του Ντόναλντ Τραμπ με τους δασμούς είναι να μειώσει το εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ και να επαναπατρίσει πολλές από τις παραγωγικές δραστηριότητες που έχουν διαφύγει στο εξωτερικό.

Ωστόσο, στο άμεσο μέλλον, οι δασμοί διαβρώνουν την εμπιστοσύνη των Αμερικανών καταναλωτών και αρχίζουν να ωθούν προς τα πάνω τις τιμές. Με απλά λόγια, θέτουν σε κίνδυνο την ισχυρή και εξαιρετική ανάπτυξη της αμερικανικής οικονομίας.

Το ερώτημα είναι αν θα μπορέσουν οι δασμοί που επιβλήθηκαν από την κυβέρνηση Ντόναλντ Τραμπ, να αποπληρώσουν επίσης, ονομαστικά, τις δαπάνες που αναμένονται κατά την επόμενη δεκαετία από το «Μεγάλο Ομορφο νομοσχέδιο» που ψηφίστηκε στο Κογκρέσο από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα.

Μια εκτίμηση του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κογκρέσου (CBO) αναφέρει ότι θεωρητικά οι δασμοί Τραμπ θα μπορούσαν να συμβάλουν στην μείωση του σωρευτικού ομοσπονδιακού ελλείμματος κατά 3,3 τρισεκατομμύρια δολάρια τη δεκαετία 2025-2035 και κατά συνέπεια να εξοικονομήσουν στον αμερικανικό ομοσπονδιακό προϋπολογισμό περίπου 700 δισεκατομμύρια σε τόκους.

«Η πρόβλεψη είναι προς το παρόν θεωρητική και υποθετική και δεν λαμβάνει υπόψη τις πιθανές πληθωριστικές επιπτώσεις της δασμολογικής πολιτικής και άλλων μακροοικονομικών μεταβλητών στην αμερικανική οικονομία», τονίζουν οι ειδικοί. Αντίθετα, προβάλλει τις προοπτικές εσόδων του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού σε μεσοπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, ο οποίος έχει ήδη δει μια αναμφισβήτητη αυξανόμενη συμβολή από τους δασμούς, ιστορικά μια ελάχιστη πηγή εσόδων, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Η στρατηγική Τραμπ

Η στρατηγική που προώθησε ο πρόεδρος Τραμπ είχε ως στόχο πρώτα απ’ όλα να επηρεάσει τη μείωση του γιγαντιαίου προβλήματος του χρέους μέσω της επανεθνικοποίησης των περιουσιακών στοιχείων, της επιβολής τέλους εισόδου στην αμερικανική αγορά και της μείωσης του ελλείμματος, με στόχο τη μείωση των αποδόσεων των ομολόγων και, ως εκ τούτου, τη μείωση του κόστους χρηματοδότησής τους από το Υπουργείο Οικονομικών.

Η μαζική επαναβιομηχάνιση της Αμερικής που οραματίζεται ο Τραμπ έχει στόχο να προσελκύσει επενδύσεις. «Οι παγκόσμιες εταιρείες θα πρέπει να πείσουν τους εαυτούς τους ότι επενδύοντας στις ΗΠΑ θα επιτύχουν τις καλύτερες προοπτικές αγοράς, ιδανικούς φορολογικούς στόχους, προοπτικές υψηλότερου κέρδους και, πάνω απ ‘όλα, ασφάλεια για τα προϊόντα που έχουν πιστοποιηθεί ως Made in USA έναντι οποιασδήποτε πολιτικής δασμολογικής καταστολής», εκτιμούν Αμερικανοί οικονομολόγοι και εξηγούν: «Η Ουάσινγκτον στοχεύει να αποσπάσει παραχωρήσεις από τους εμπορικούς εταίρους και ανταγωνιστές,προσφέροντας όσο το δυνατόν λιγότερα ανταλλάγματα»

Να πληρώσει ο κόσμος το χρέος των ΗΠΑ

Αυτή η στρατηγική εκπορεύεται από την επιθυμία του Τραμπ να κάνει τον υπόλοιπο κόσμο να πληρώσει για τη διαχείριση του κολοσσιαίου χρέους των ΗΠΑ, η συσσώρευση του οποίου είναι η άλλη όψη του παγκόσμιου ρόλου του δολαρίου στο διεθνές εμπόριο.

Οι προοπτικές είναι φιλόδοξες και, με την δέουσα επιμονή, ο Τραμπ στοχεύει να ενισχύσει την επιρροή των ΗΠΑ στην ισορροπία δυνάμεων στο παγκόσμιο εμπορικό σύστημα.

Ο προστατευτισμός του Τραμπ όμως, επιδεινώνει την πολιτική σύγκρουση μεταξύ Βορρά και Νότου και δεν επιλύει το πρόβλημα του αμερικανικού χρέους και, επομένως, την αστάθεια του διεθνούς νομισματικού συστήματος.

«Πολεμικά ομόλογα»

Ο Στίβεν Μίραν, ο οικονομικός σύμβουλος του Τραμπ, έχει ήδη παρουσιάσει ένα σχέδιο για τον συνδυασμό δασμών με μια απότομη πτώση του δολαρίου, που έχει ήδη ξεκινήσει, και την έκδοση αέναων ομολόγων -τυπικών εκδόσεων σε καιρό πολέμου- από την κυβέρνηση των ΗΠΑ, τα οποία θα καλυφθούν από συμμαχικές χώρες.

Με αυτόν τον τρόπο, ο Ντόναλντ Τραμπ ελπίζει να μειώσει το εξωτερικό χρέος ύψους 36 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, που υπερβαίνει το 120% του ΑΕΠ. Αυτό εξηγεί επίσης τις εκκλήσεις για αυξημένες ευρωπαϊκές αμυντικές δαπάνες για το ΝΑΤΟ στο 5% του ΑΕΠ, αλλά και τα 90 δισεκατομμύρια δολάρια που ζητήθηκαν από την ΕΕ για την αγορά αμερικανικών όπλων για την Ουκρανία.

Με απλά λόγια, η Ευρώπη, οποία ήδη βιώνει στασιμότητα στην οικονομία, από την οποία ελπίζει να εξέλθει μέσω των αμυντικών δαπανών, θα πρέπει να αποφασίσει πόσα δισεκατομμύρια θα δωρίσει στον Θείο Σαμ. Για να αποφύγει η Αμερική μια οικονομική κρίση και, ως εκ τούτου, μια σημαντική συρρίκνωση της αμερικανικής υπερδύναμης. Δεν είναι λοιπόν απορίας άξιο, γιατί η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν επαίρεται για τη δασμολογική συμφωνία που υπόγραψε με τον Τραμπ; Αλλά και για τα 90 δισ. που θα πληρώσει η Ευρώπη στις αμερικανικές πολεμικές βιομηχανίες για να στείλουν όπλα στην Ουκρανία.