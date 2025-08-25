Keurig Dr Pepper: Σε συζητήσεις για εξαγορά 18 δισ. δολαρίων της JDE Peet’s

Στα τελικά στάδια φαίνεται να βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις της Keurig Dr Pepper για την εξαγορά της ευρωπαϊκής JDE Peet’s, σε μια συμφωνία που εκτιμάται γύρω στα 18 δισ. δολάρια.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Wall Street Journal η κίνηση θα ενώσει δύο από τους μεγαλύτερους παίκτες του κλάδου, με σχέδιο όμως στη συνέχεια να χωρίσουν ξανά οι δραστηριότητες σε αναψυκτικά και καφέ, ανατρέποντας ουσιαστικά τη συγχώνευση του 2018.

Η συμφωνία και οι στόχοι

Η JDE Peet’s, με έδρα το Άμστερνταμ και χρηματιστηριακή αξία περίπου 15 δισ. δολαρίων, θα ενισχύσει το χαρτοφυλάκιο της Keurig Dr Pepper, η οποία αποτιμάται σε περίπου 50 δισ. δολάρια.

Οι δύο πλευρές δεν έχουν ακόμη καταλήξει οριστικά σε συμφωνία και οι συνομιλίες μπορεί να καταρρεύσουν, σημειώνει η WSJ.

Από τα αναψυκτικά στον καφέ

Η Keurig Dr Pepper διαθέτει ισχυρή θέση στην αγορά αναψυκτικών με μάρκες όπως Dr Pepper, 7UP και Snapple, ενώ πρόσφατα εξαγόρασε την εταιρεία ενεργειακών ποτών Ghost.

Οι πωλήσεις αναψυκτικών στις ΗΠΑ αυξήθηκαν το τελευταίο τρίμηνο κατά σχεδόν 11% στα 2,7 δισ. δολάρια, με τη στρατηγική των νέων γεύσεων –όπως το Dr Pepper Blackberry– να ενισχύει τα μερίδια αγοράς.

Αντίθετα, ο κλάδος του καφέ παραμένει πιο αδύναμος. Η εταιρεία διαθέτει τα Green Mountain και τις καφετιέρες Keurig, αλλά βρίσκεται αντιμέτωπη με εντεινόμενο ανταγωνισμό και πίεση από δασμούς στις εισαγωγές, ειδικά από τη Βραζιλία, όπου ισχύει επιβάρυνση 50% στους κόκκους καφέ.

Οι πιέσεις και το σχέδιο διαχωρισμού

Στην τελευταία τηλεδιάσκεψη για τα αποτελέσματα, ο διευθύνων σύμβουλος Τιμ Κόφερ παραδέχθηκε ότι «οι επιπτώσεις των δασμών θα γίνουν αισθητές» στο δεύτερο εξάμηνο του έτους, αν και σημείωσε βελτίωση στις πρόσφατες επιδόσεις του τμήματος καφέ.

Το σχέδιο προβλέπει, μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας, διαχωρισμό σε δύο ανεξάρτητες μονάδες – μία για τον καφέ και μία για τα αναψυκτικά – κίνηση που στην πράξη θα αναιρέσει τη συγχώνευση του 2018 μεταξύ Keurig και Dr Pepper.

Ο ρόλος της JAB Holding

Κοινός παρονομαστής είναι η JAB Holding, ο ευρωπαϊκός επενδυτικός όμιλος που έχει τον έλεγχο ψήφων στην JDE Peet’s και μερίδιο στην Keurig Dr Pepper.

Η JAB ήταν ο «εγκέφαλος» πίσω από το αρχικό deal Keurig-Dr Pepper και έβγαλε την JDE Peet’s στο χρηματιστήριο το 2020.

Παρά την αρχική άνοδο της μετοχής, οι τιμές σήμερα βρίσκονται κάτω από την τιμή εισαγωγής, καθώς οι ανησυχίες για τον ανταγωνισμό και τους δασμούς βαραίνουν τις προοπτικές του κλάδου.

naftemporiki.gr