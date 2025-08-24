Η φον ντερ Λάιεν υπερασπίζεται τη συμφωνία με τον Τραμπ, αγνοώντας τις επικρίσεις

Μπορεί σχεδόν όλη η Ευρώπη να διαμαρτύρεται εντονότατα για τη συμφωνία της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν με τον πρόεδρο Τραμπ για τους δασμούς, αλλά η επικεφαλής της Κομισιόν δηλώνει ικανοποιημένη.

«Η συμφωνία αντιπροσωπεύει μια συνειδητή απόφαση, για σταθερότητα και προβλεψιμότητα αντί για κλιμάκωση και αντιπαράθεση», γράφει η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε άρθρο της στην εφημερίδα «Frankfurter Allgemeine Zeitung». «Φανταστείτε απλώς αν οι δύο μεγαλύτερες οικονομικές δυνάμεις στον δημοκρατικό κόσμο δεν είχαν καταφέρει να καταλήξουν σε συμφωνία και είχαν ξεκινήσει έναν εμπορικό πόλεμο – αυτό θα είχε γιορταστεί στη Μόσχα και το Πεκίνο», ισχυρίζεται η φον ντερ Λάιεν .

Όσον αφορά τους δασμούς 15%, στις εξαγωγές ευρωπαϊκών προϊόντων στις ΗΠΑ, φον ντερ Λάιεν κάνει λόγο για «μια ισχυρή, αν και ατελή, συμφωνία.

Δικαιολογώντας το γεγονός ότι αποδέχθηκε να μην υπάρχουν δεσμοί στα εισαγόμενα στην Ευρώπη αμερικανικά προϊόντα, η πρόεδρος της Κομισιόν υποστήριξε πώς αν η ΕΕ επέβαλε αντίποινα , «θα διακινδυνεύαμε να τροφοδοτήσουμε έναν δαπανηρό εμπορικό πόλεμο με αρνητικές συνέπειες για τους εργαζόμενους, τους καταναλωτές και τη βιομηχανία μας».

Εντονες επικρίσεις

Η φον ντερ Λάιεν επιχειρεί να απαντήσει στις έντονες επικρίσεις που δέχθηκε για τις διαπραγματευτικές της ικανότητες και για το γεγονός ότι οι ΗΠΑ εξασφάλισαν καλύτερους όρους από αυτούς που ισχύουν για τις ευρωπαϊκές εταιρείες. Οι δασμοί στα αμερικανικά βιομηχανικά προϊόντα πρόκειται να καταργηθούν πλήρως και τα εμπόδια στην εισαγωγή ορισμένων τροφίμων από τις ΗΠΑ πρόκειται επίσης να αρθούν.

Η ΕΕ δεσμεύτηκε επίσης με την υπογραφή της φον ντερ Λάιεν να αγοράσει πετρέλαιο και φυσικό αέριο από τις ΗΠΑ ,αξίας 750 δισεκατομμυρίων δολαρίων,μέχρι το τέλος της θητείας του Τραμπ.

Η πρόεδρος της Κομισιόν υποσχέθηκε επίσης στον πρόεδρο Τραμπ να επενδύσει η ΕΕ επιπλέον 600 δισεκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ , τα επόμενα χρόνια.

Να λογοδοτήσει

Η ισχυρή Ομοσπονδία Γερμανικών Βιομηχανιών (BDI) θεωρεί «πλήγμα» τη δασμολογική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες και «σημαντικό βάρος» για τη γερμανική οικονομία. Οι λέξεις «ταπείνωση» και «υποταγή» ακούστηκαν επίσης σε σχόλια και από τα δύο κόμματα του γερμανικού κυβερνητικού συνασπισμού.

Στη Γαλλία, οι αντιδράσεις ήταν πολύ σκληρές με τον πρωθυπουργό Φρανσουά Μπαϊρού να κάνει λόγο για «υποταγή.»

Ο πρώην διαπραγματευτής για το Brexit Μισέλ Μπαρνιέ έκανε λόγο για «κακή συμφωνία» μεταξύ της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τον Ντόναλντ Τραμπ. « Ηταν μια τεράστια ήττα και ομολογία αδυναμίας», έγραψε ο Μπαρνιέ στο Twitter και ζήτησε «να λογοδοτήσει» η φον ντερ Λάιεν. « Είναι μια τεράστια ήττα που δεν μπορέσαμε να χρησιμοποιήσουμε το κύριο πλεονέκτημά μας στον νέο κόσμο που αναδύεται: την εσωτερική μας αγορά, ένα πλήρες οικοσύστημα 450 εκατομμυρίων καταναλωτών, κυρίως με υψηλή αγοραστική δύναμη, και 22 εκατομμυρίων επιχειρήσεων», τόνισε ο Μπαρνιέ.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν επιβίωσε από μια πρόταση μομφής στις αρχές Ιουλίου, αλλά η κριτική συνεχίζεται αμείωτη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και ακόμη και εντός της Επιτροπής, λόγω της συνήθειάς της να λαμβάνει αποφάσεις μόνη της.

«Η φον ντερ Λάιεν θα πρέπει να παραιτηθεί μετά από αυτή την υποχώρηση στις συμφωνίες με τον Τραμπ και τις Ηνωμένες Πολιτείες», λέει και ο Ιταλός πρόεδρος του Ιδρύματος Univerde και πρώην υπουργός Γεωργίας,Αλφόνσο Πεκοράρο Σκάνιο. «Δεν πρόκειται για διαπραγμάτευση.Προκάλεσε μόνο ζημιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση με δασμούς στο 15% σε όλα τα προϊόντα».

«Ουσιαστικά δεν υπάρχει καμία εξαίρεση, ούτε καν για το κρασί, το οποίο είχε διαφημιστεί ως πιθανή πρόοδος.

Επιπλέον, η φον ντερ Λάιεν έχει επίσης εγγυηθεί μεγαλύτερη πρόσβαση σε αμερικανικά αγροδιατροφικά προϊόντα στην ΕΕ, πράγμα που σημαίνει κρέας επεξεργασμένο με ορμόνες, κοτόπουλα πλυμένα σε χλωρίνη – όλα όσα έχουμε πάντα μπλοκάρει, όχι για οικονομικούς λόγους αλλά για την ασφάλεια των καταναλωτών και την προστασία των αγροτών και των σοβαρών παραγωγών αγροδιατροφικών προϊόντων που συμμορφώνονται με αυστηρούς κανόνες, αυτούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης», τόνισε ο Πεκοράρο Σκάνιο και πρόσθεσε: «Είναι ντροπή και πιστεύω ότι οι κυβερνήσεις και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να απαιτήσουν την παραίτηση της φον ντερ Λάιεν».