«Χωρίς μετανάστες δεν θα έχετε εργάτες, θα χάσετε δισεκατομμύρια» – Ηχηρή προειδοποίηση των κεντρικών τραπεζών

Οι μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου κινδυνεύουν να βρεθούν αντιμέτωπες με σοβαρές ελλείψεις εργατικού δυναμικού τις επόμενες δεκαετίες εάν δεν προσελκύσουν περισσότερους ξένους εργαζομένους.

Η συνέπεια θα είναι φρένο στην ανάπτυξη και εκτόξευση τιμών, δηλαδή απώλειες δισεκατομμυρίων.

Το ηχηρό αυτό μήνυμα έστειλαν κορυφαίοι κεντρικοί τραπεζίτες από το βήμα του ετήσιου συνεδρίου στο Jackson Hole των ΗΠΑ, όπως μεταδίδουν οι Financial Times.

Ουέντα: Η Ιαπωνία «γερνά» επικίνδυνα

Οι δημογραφικές τάσεις είναι άκρως αρνητικές στην πλειονότητα των ανεπτυγμένων χωρών. Ο διοικητής της Τράπεζας της Ιαπωνίας, Καζούο Ουέντα, τόνισε ότι η ταχύτατη γήρανση του πληθυσμού έχει καταστήσει τις ελλείψεις εργατικών χεριών μία από τις πιο πιεστικές προκλήσεις της χώρας του.

Παρότι οι ξένοι εργαζόμενοι αποτελούν μόλις το 3% του εργατικού δυναμικού, ήταν υπεύθυνοι για το ήμισυ της πρόσφατης αύξησής του.

Σήμα κινδύνου και από τη Λαγκάρντ για την Ευρωζώνη

Η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, προειδοποίησε ότι χωρίς εισροή ξένων εργαζομένων, η Ευρωζώνη θα έχει έως το 2040 περίπου 3,4 εκατομμύρια λιγότερους ανθρώπους σε ηλικία εργασίας.

«Αν και το 2022 οι ξένοι εργαζόμενοι αντιστοιχούσαν μόλις στο 9% της συνολικής απασχόλησης, συνεισέφεραν στο 50% της αύξησης του εργατικού δυναμικού τα τρία τελευταία χρόνια», ανέφερε, υπογραμμίζοντας τον «καθοριστικό» τους ρόλο.

Μπέιλι: Οξύ το πρόβλημα στο Ηνωμένο Βασίλειο

Ο διοικητής της Τράπεζας της Αγγλίας, Άντριου Μπέιλι, έκανε λόγο για «οξεία» πρόκληση που αντιμετωπίζει η Βρετανία λόγω της γήρανσης του πληθυσμού και της χαμηλής παραγωγικότητας.

Υπογράμμισε ότι έως το 2040 το 40% του πληθυσμού θα είναι άνω των 64 ετών, ενώ ιδιαίτερα ανησυχητική χαρακτήρισε την αύξηση των πολιτών που έχουν τεθεί εκτός αγοράς εργασίας λόγω μακροχρόνιας ασθένειας, με την ψυχική υγεία να αναδεικνύεται στον συχνότερο λόγο.

Οι κίνδυνοι για ανάπτυξη και τιμές

Όπως προειδοποιούν οι κεντρικοί τραπεζίτες, η γήρανση του πληθυσμού δεν μειώνει μόνο το εργατικό δυναμικό και την ανάπτυξη, αλλά αυξάνει και τον κίνδυνο πληθωρισμού, καθώς οι ελλείψεις σε εργατικά χέρια δίνουν στους εργαζόμενους τη δυνατότητα να απαιτούν υψηλότερους μισθούς.

Παρά τις πολιτικές πιέσεις και τη δυσφορία της κοινής γνώμης απέναντι στη μετανάστευση, το συμπέρασμα από το Jackson Hole ήταν ξεκάθαρο: χωρίς ξένους εργαζομένους, οι μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου δεν θα μπορέσουν να διατηρήσουν ούτε την ανάπτυξη ούτε τη σταθερότητα.

