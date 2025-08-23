HSBC: Διώχνει 1000 βαθύπλουτους πελάτες της από την Μέση Ανατολή – Το προφίλ τους

«Κόβει» τις συναλλαγές με πάνω από 1000 πλούσιους πελάτες από τη Μέση Ανατολή, μεταξύ των οποίων πολλοί με περιουσιακά στοιχεία που υπερβαίνουν τα 100 εκατομμύρια δολάρια, ο ελβετικός βραχίονας διωτικής τραπεζικής της HSBC, προκειμένου να μειώσει την έκθεσή της σε άτομα που θεωρεί υψηλού κινδύνου.

Όπως αναφέρει το Bloomberg, πελάτες «υψηλού κινδύνου» για διαφθορά, από τη Σαουδική Αραβία, το Λίβανο, το Κατάρ και την Αίγυπτο έχουν ενημερωθεί ότι δεν μπορούν πλέον να συναλλάσσονται με την τράπεζα σύμφωνα με πηγές που έχουν γνώση του θέματος.

Τους επόμενους μήνες θα λάβουν και τις σχετικές επιστολές τερματισμού της συνεργασίας, με προτροπή για μεταφορά των κεφαλαίων τους σε άλλες δικαιοδοσίες. Οι αποχωρήσεις αναμένεται να ολοκληρωθούν σε μεγάλο βαθμό εντός έξι μηνών.

Η τράπεζα δήλωσε στο Bloomberg ότι «εξελίσσει τη στρατηγική της» στο πλαίσιο των σχεδίων της για «αναδιάρθρωση του Ομίλου».

Κενά ελέγχου

Η αναδιάρθρωση έρχεται σε μια περίοδο συνεχούς ελέγχου από την ελβετική τραπεζική εποπτική αρχή Finma, η οποία διαπίστωσε ότι η τράπεζα του δανειστή δεν προέβη σε επαρκή έλεγχο των λογαριασμών που ανήκουν σε πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα.

Η κίνηση αυτή θα αποτελέσει ένα ακόμη πλήγμα για την HSBC σε μια περιοχή που έχει γίνει πόλος έλξης για διαχειριστές περιουσίας. Οι ανταγωνιστές της έχουν ενισχυθεί για να ανταποκριθούν στις ανάγκες των ατόμων με υψηλή καθαρή θέση στη Μέση Ανατολή.

Πέρυσι, η Finma υποχρέωσε την HSBC να μην συνάψει νέες επιχειρηματικές σχέσεις με τα λεγόμενα πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα, ή άτομα που ασκούν δημόσιο ρόλο και ενδέχεται να είναι πιο ευάλωτα στη διαφθορά.

Παράλληλα, έδωσε εντολή να ανατεθεί σε εξωτερικό ελεγκτή έρευνα των σχετικών δραστηριοτήτων.

Η ελβετική μονάδα της HSBC συμμετείχε στις προσπάθειες της τράπεζας να αναπτύξει τις υπηρεσίες διαχείρισης περιουσίας της για τη Μέση Ανατολή. Αν και η HSBC συγκαταλέγεται παραδοσιακά μεταξύ των κορυφαίων παικτών στις κεφαλαιαγορές, αντιμετωπίζει σκληρό ανταγωνισμό — μεταξύ άλλων και από ελβετικές τράπεζες — στον τομέα της ιδιωτικής τραπεζικής.

H περίπτωση υπεξαίρεσης εκατ. δολαρίων από τον πρώην κεντρικό τραπεζίτη του Λιβάνου

Τον περασμένο μήνα αποκαλύφθηκε ότι βρίσκεται στο επίκεντρο ελβετικής έρευνας για πιθανή νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που συνδέονται με την υποτιθέμενη υπεξαίρεση εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων από τον πρώην επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας του Λιβάνου.

Επίσης, τον Ιούνιο του 202, η Finma υπέδειξε συγκεκριμένα δύο επιχειρηματικές σχέσεις υψηλού κινδύνου, στις οποίες, σύμφωνα με την ίδια, η HSBC δεν είχε ελέγξει επαρκώς την προέλευση, τον σκοπό ή το ιστορικό των σχετικών περιουσιακών στοιχείων. Οι ύποπτες συναλλαγές, που αφορούσαν περισσότερα από 300 εκατομμύρια δολάρια και πραγματοποιήθηκαν μεταξύ του Λιβάνου και της Ελβετίας, έλαβαν χώρα μεταξύ 2002 και 2015.

