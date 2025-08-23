Μερίδιο σήμερα στην Intel, αύριο σε ποιον; Ο Τραμπ ξαναγράφει τους κανόνες με στροφή στον κρατισμό

Το αμερικανικό Δημόσιο απέκτησε μερίδιο 10% στην Intel, επενδύοντας 8,9 δισ. δολάρια στον μοναδικό κατασκευαστή προηγμένων μικροτσίπ επί αμερικανικού εδάφους.

Πρόκειται για την πιο πρόσφατη κίνηση της κυβέρνησης Τραμπ να αποκτήσει άμεση συμμετοχή σε επιχειρήσεις στρατηγικής σημασίας. Αντανακλά μια βαθύτερη στροφή της κυβέρνησης Τραμπ προς μια βιομηχανική πολιτική όπου το κράτος δεν μένει απλός ρυθμιστής, αλλά μπαίνει απευθείας στα «σαλόνια» του ιδιωτικού τομέα.

Είχε προηγηθεί η απόκτηση «χρυσών μετοχών» στην US Steel, που δίνει τη δυνατότητα στο αμερικανικό δημόσιο να έχει λόγο σε όλες τις σημαντικές αποφάσεις της χαλυβουργίας.

Βρισκόμαστε ουσιαστικά μπροστά σε μια νέα εποχή κρατικού παρεμβατισμού που ανατρέπει το παραδοσιακό δόγμα της ελεύθερης αγοράς.

Το αντίτιμο

Η Intel ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση αγόρασε 433,3 εκατ. μετοχές σε τιμή 20,47 δολ. έκαστη, χαμηλότερη από την τρέχουσα χρηματιστηριακή αξία.

Από το ποσό, τα 5,7 δισ. προήλθαν από ανεκτέλεστα κονδύλια του CHIPS Act, ενώ τα υπόλοιπα 3,2 δισ. από ειδικό πρόγραμμα για την παραγωγή ασφαλών μικροτσίπ.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πλήρωσαν τίποτα για αυτές τις μετοχές και σήμερα η αξία τους ανέρχεται σε περίπου 11 δισ. δολάρια», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτηση στο Truth Social, χαρακτηρίζοντας τη συμφωνία «μεγάλη επιτυχία για την Αμερική και για την Intel».

Χωρίς διοικητικό ρόλο, αλλά με δικαίωμα επιπλέον μεριδίου

Η συμφωνία προβλέπει ότι η αμερικανική κυβέρνηση δεν θα έχει θέση στο διοικητικό συμβούλιο ούτε άλλα δικαιώματα διακυβέρνησης.

Ωστόσο, θα διατηρεί δικαίωμα αγοράς επιπλέον 5% μετοχών εάν η Intel πάψει να έχει τον έλεγχο της μονάδας κατασκευής της.

«Ως η μόνη εταιρεία που πραγματοποιεί έρευνα και παραγωγή αιχμής στις ΗΠΑ, δεσμευόμαστε να διασφαλίσουμε ότι οι πιο προηγμένες τεχνολογίες θα παραμένουν αμερικανικής κατασκευής», τόνισε ο CEO της Intel, Λιπ-Μπου Ταν.

Μπορεί να μην είναι η τελευταία συμφωνία

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η συμφωνία με την Intel ίσως να μην είναι η μοναδική. Η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να αποκτήσει μερίδια και σε άλλες εταιρείες ημιαγωγών που λαμβάνουν κρατική χρηματοδότηση μέσω του CHIPS Act του 2022.

Δεν σχεδιάζεται ωστόσο συμμετοχή σε κολοσσούς όπως η Micron ή η Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, που ήδη αυξάνουν τις επενδύσεις τους στις ΗΠΑ.

Τραμπ ο …«σοσιαλιστής»

Η κίνηση δεν βρίσκει τους πάντες σύμφωνους. Ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Ραντ Πολ έγραψε στο X: «Αν ο σοσιαλισμός είναι η κρατική ιδιοκτησία των μέσων παραγωγής, τότε η απόκτηση μεριδίου στην Intel δεν είναι ένα βήμα προς τον σοσιαλισμό;». Χαρακτήρισε τη συμφωνία «τρομερή ιδέα».

Η εξέλιξη αποτελεί ακόμη ένα δείγμα της νέας βιομηχανικής πολιτικής των ΗΠΑ, που περιλαμβάνει άμεσες συμμετοχές σε στρατηγικούς κλάδους. Όπως εξήγησε ο υπουργός Εμπορίου, Χάουαρντ Λάτνικ, «θα πρέπει να έχουμε μερίδιο στις εταιρείες όταν διαθέτουμε δημόσιο χρήμα. Αυτά τα κεφάλαια είχαν ήδη δεσμευθεί από την κυβέρνηση Μπάιντεν. Τώρα παίρνουμε μετοχές σε αντάλλαγμα».

Η συμφωνία ακολουθεί την πρόσφατη ανακοίνωση της SoftBank ότι θα επενδύσει 2 δισ. δολάρια στην Intel, αποκτώντας μερίδιο περίπου 2%.

Οι προκλήσεις της Intel

Παρά τις κινήσεις στήριξης, η Intel εξακολουθεί να υστερεί τεχνολογικά έναντι της Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), που κατασκευάζει τσιπ για Apple, Nvidia, Qualcomm, AMD αλλά και για την ίδια την Intel.

Η εταιρεία επενδύει δισεκατομμύρια σε εργοστάσια παραγωγής, με αιχμή το mega-project στο Οχάιο, που έχει χαρακτηριστεί «Silicon Heartland». Ωστόσο, η έναρξη λειτουργίας του μετατέθηκε για το 2030, καθώς ο Ταν είχε προειδοποιήσει πρόσφατα ότι «δεν υπάρχουν πλέον λευκές επιταγές» και η πρόοδος θα εξαρτηθεί από τις συνθήκες της αγοράς.