Intel: Οι ΗΠΑ επιδιώκουν να αγοράσουν το 10% της εταιρείας

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ επιδιώκει να αποκτήσει μερίδιο 10% στην Intel.

«Έχουν συμφωνήσει να το κάνουν και νομίζω ότι είναι μια εξαιρετική συμφωνία για αυτούς», δήλωσε ο Τραμπ μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε στο CNBC ότι θα υπάρξουν συζητήσεις με την Intel, προσθέτοντας ότι τίποτα δεν έχει αποφασιστεί ακόμη.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να έχει συνάντηση τις επόμενες ώρες με τον CEO της Intel, Λιπ-Μπου Ταν.

Η Intel δεν έχει προβεί επί του παρόντος σε κάποιο σχόλιο.

Άλμα στη μετοχή της Intel

Η μετοχή της Intel κατέγραφε άνοδο 6% από νωρίτερα, έπειτα από δημοσίευμα του Bloomberg που ανέφερε ότι η κυβέρνηση Τραμπ είναι έτοιμη να ανακοινώσει μια επένδυση στην εταιρεία.

