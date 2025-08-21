Γιατί η Meta του Ζάκερμπεργκ παγώνει τις προσλήψεις Τεχνητής Νοημοσύνης

Η Meta Platforms προχώρησε σε πάγωμα των προσλήψεων στην τεχνητή νοημοσύνη, έπειτα από μήνες εντατικής «αλίευσης» ταλέντου από ανταγωνιστές.

Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ της Wall Street Journal, η απόφαση τέθηκε σε ισχύ την περασμένη εβδομάδα και συνοδεύεται από αναδιοργάνωση της AI μονάδας, η οποία απαγορεύει και τις εσωτερικές μετακινήσεις εργαζομένων μεταξύ ομάδων.

Οι εξαιρέσεις και ο ρόλος του Γουάνγκ

Εξωτερικές προσλήψεις μπορεί να γίνουν κατ’ εξαίρεση, αλλά μόνο με την έγκριση του νέου Chief AI Officer, Αλεξάντερ Γουάνγκ.

Εκπρόσωπος της Meta χαρακτήρισε την παύση «βασικό οργανωτικό σχεδιασμό», στο πλαίσιο της δημιουργίας στιβαρής δομής για τις προσπάθειες «υπερνοημοσύνης» της εταιρείας.

Από το Llama στην υπερνοημοσύνη

Η Meta διαιρεί πλέον τις AI δραστηριότητές της σε τέσσερις ομάδες:

το TBD Lab, που επικεντρώνεται στη δημιουργία υπερνοημοσύνης,

την ομάδα ανάπτυξης AI προϊόντων,

την ομάδα υποδομών,

και το Fundamental AI Research, με μακροπρόθεσμα ερευνητικά έργα.

Η προηγούμενη ομάδα «AGI Foundations», που είχε την ευθύνη για τα μοντέλα Llama, διαλύθηκε μετά τις απογοητευτικές επιδόσεις των τελευταίων εκδόσεων.

Χρυσά συμβόλαια για κορυφαία ταλέντα

Από την άνοιξη, ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ ενεπλάκη προσωπικά στη στρατολόγηση ερευνητών, στέλνοντας μηνύματα ακόμη και μέσω WhatsApp σε στελέχη της OpenAI και της Google DeepMind.

Οι προσφορές έφτασαν σε μερικές περιπτώσεις τα 100 εκατ. δολάρια, ενώ σε έναν επιστήμονα η πρόταση άγγιξε το 1,5 δισ. δολάρια.

Ο ίδιος εξασφάλισε επίσης τη συνεργασία του Γουάνγκ, συνιδρυτή της Scale AI, πληρώνοντας 14 δισ. για μετοχικό μερίδιο στην εταιρεία του.

Μέχρι τα μέσα Αυγούστου, η Meta είχε προσλάβει περισσότερα από 50 στελέχη από OpenAI, Google, Apple, xAI και Anthropic.

Η ανησυχία των επενδυτών

Η επιθετική στρατηγική προσλήψεων έχει προκαλέσει ανησυχίες στη Wall Street. Οι αναλυτές της Morgan Stanley προειδοποίησαν ότι οι ταχέως αυξανόμενες δαπάνες σε μετοχικά πακέτα για να προσελκυστούν ερευνητές μπορεί να απειλήσουν τις επιστροφές κεφαλαίου στους μετόχους μέσω buybacks.

Όπως σημείωσαν, αυτή η υπερβολική δαπάνη «είτε θα οδηγήσει σε επαναστατικά επιτεύγματα με τεράστια αξία είτε θα απομειώσει την αξία για τους μετόχους χωρίς σαφή καινοτομία».