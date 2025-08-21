Η Λίσα Κουκ απαντά στον Τραμπ: «Δεν θα με εκφοβίσεις σε παραίτηση»

Η Λίσα Κουκ, στέλεχος του ΔΣ της Federal Reserve, ξεκαθάρισε ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί, παρά τις δημόσιες πιέσεις του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ που την κάλεσε να αποχωρήσει λόγω καταγγελιών για υποτιθέμενη απάτη σε στεγαστικά δάνεια.

«Δεν έχω καμία πρόθεση να εξαναγκαστώ σε παραίτηση εξαιτίας ερωτημάτων που τέθηκαν σε ένα tweet», τόνισε η Κουκ σε δήλωση μέσω εκπροσώπου της Fed, υπογραμμίζοντας ότι θα απαντήσει με στοιχεία σε κάθε σοβαρό ερώτημα για το οικονομικό της ιστορικό.

Την ίδια ώρα πληροφορίες θέλουν τον Αμερικανό πρόεδρο να εξετάζει τρόπους για αποπομπή της.

Οι καταγγελίες Πουλτ

Η υπόθεση ξεκίνησε όταν ο διευθυντής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Στεγαστικής Χρηματοδότησης (FHFA), Μπιλ Πουλτ, κάλεσε τη γενική εισαγγελέα Παμ Μπόντι να ερευνήσει την Κουκ για δύο στεγαστικά δάνεια.

Σε επιστολή του προς το υπουργείο Δικαιοσύνης, υποστήριξε ότι η αξιωματούχος «πλαστογράφησε έγγραφα τραπεζών και τίτλους ιδιοκτησίας» για να εξασφαλίσει καλύτερους όρους δανεισμού, κάτι που —αν αποδειχθεί— θα συνιστούσε απάτη.

Μέχρι στιγμής, καμία κατηγορία δεν έχει απαγγελθεί. Το υπουργείο Δικαιοσύνης απέφυγε να σχολιάσει αν θα διερευνήσει την υπόθεση.

Οι πιέσεις Τραμπ στη Fed

Η επίθεση στον πρόσωπο της Κουκ έρχεται σε μια περίοδο που ο Τραμπ εντείνει τις πιέσεις του προς την Ομοσπονδιακή Τράπεζα, κατηγορώντας τον πρόεδρο της Fed, Τζερόμ Πάουελ, ότι «καθυστέρησε υπερβολικά» στη μείωση των επιτοκίων.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει αφήσει να εννοηθεί πως και ο ίδιος ο Πάουελ θα πρέπει να αποχωρήσει. Μια ενδεχόμενη παραίτηση της Κουκ θα δημιουργούσε ακόμη μια κενή θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο, την οποία ο Τραμπ θα μπορούσε να καλύψει.

Πολιτική διάσταση

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει ταυτόχρονα προωθήσει κατηγορίες για στεγαστικά δάνεια εναντίον και άλλων Δημοκρατικών αξιωματούχων, όπως του γερουσιαστή Άνταμ Σιφ και της γενικής εισαγγελέως της Νέας Υόρκης, Λετίσια Τζέιμς.

Και οι δύο αρνήθηκαν οποιαδήποτε παρανομία, καταγγέλλοντας πολιτική στοχοποίηση.

Η γερουσιαστής Ελίζαμπεθ Γουόρεν προειδοποίησε ότι ο Τραμπ επιχειρεί να «εργαλειοποιήσει την ομοσπονδιακή κυβέρνηση για να απολύσει παράνομα ανεξάρτητα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Fed».

Αμφιβολίες για την έρευνα

Αναλυτές εκφράζουν επιφυλάξεις για τον τρόπο που χειρίζεται την υπόθεση η FHFA. Ο πρώην νομικός σύμβουλος του υπουργείου Στέγασης, Μπεν Κλούμπες, σχολίασε ότι «είναι ασυνήθιστο να γίνονται τόσο εντατικοί έλεγχοι σε μεμονωμένα δάνεια» και ακόμη πιο σπάνιο να στοχοποιούνται τρεις Δημοκρατικοί αξιωματούχοι και να δημοσιοποιούνται με λεπτομέρειες οι σχετικές παραπομπές.