Κίνα: Οι Παγκόσμιοι Αγώνες στην Τσενγκντού δίνουν ώθηση στα θαλάσσια αθλήματα

Οι Παγκόσμιοι Αγώνες στην πόλη Τσενγκντού της νοτιοδυτικής Κίνας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, προσελκύοντας αθλητές και θεατές από κάθε γωνιά του πλανήτη.

Στη λίμνη Σαντσά, το υδάτινο στάδιο μετατράπηκε σε κέντρο θεάματος, με τις λέμβους κωπηλασίας να σχίζουν τα σμαραγδένια νερά και τις σανίδες να γλιστρούν απαλά, θυμίζοντας την κίνηση πεταλούδων.Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εντυπωσιακές αναμετρήσεις σε διάφορα θαλάσσια αθλήματα, με τους αθλητές να επιδεικνύουν υψηλή τεχνική και δύναμη. Πέρα από τον αθλητικό χαρακτήρα, η διοργάνωση αναδεικνύει και το αναπτυξιακό όραμα της Τσενγκντού: την «ευημερία μέσω του ύδατος και την προβολή της πόλης μέσω του αθλητισμού».

Τα τελευταία χρόνια, τα θαλάσσια αθλήματα γνωρίζουν ραγδαία ανάπτυξη στην Κίνα, με δραστηριότητες όπως το SUP (σανίδα με κουπί), το καγιάκ και το σέρφινγκ να κερδίζουν συνεχώς νέους φίλους. Για πολλούς Κινέζους αποτελούν πλέον εναλλακτική μορφή αναψυχής και άσκησης στην ύπαιθρο. Ωστόσο, η συμμετοχή τους σε σύγκριση με τα αθλήματα ξηράς παραμένει περιορισμένη. Σύμφωνα με την Έκθεση της Κινεζικής Αγοράς Υπαίθριων Δραστηριοτήτων, το 2024 μόλις το 28% του πληθυσμού δήλωσε ότι ασχολείται με θαλάσσια αθλήματα, ενώ τα αθλήματα ξηράς και ορειβασίας καταγράφουν ποσοστό συμμετοχής 99%.

Η ανάπτυξη των θαλάσσιων αθλημάτων στην Κίνα παραμένει στενά συνδεδεμένη με την αφθονία υδατικών πόρων, ενώ η έλλειψη κατάλληλων εγκαταστάσεων αποτελεί σημαντικό εμπόδιο για την περαιτέρω εξάπλωσή τους. Στις Κατευθυντήριες Γραμμές για την Ανάπτυξη Υπαίθριων Αθλητικών Προορισμών Υψηλής Ποιότητας, που εκδόθηκαν στις αρχές του έτους από την Εθνική Επιτροπή Ανάπτυξης και Μεταρρυθμίσεων σε συνεργασία με τη Γενική Διοίκηση Αθλητισμού της Κίνας, τονίζεται η ανάγκη για αξιοποίηση ποιοτικών υπαίθριων πόρων. Παράλληλα, δίνουν έμφαση στην ανάπτυξη εξειδικευμένων δραστηριοτήτων σε περιοχές της βορειοδυτικής και νοτιοδυτικής Κίνας, όπως το ορεινό τρέξιμο, η αναρρίχηση, τα οδικά ταξίδια, η πεζοπορία σε φαράγγια και το ράφτινγκ, ώστε να ενισχυθεί η πολυμορφία του υπαίθριου αθλητικού τουρισμού.

Στους φετινούς Παγκόσμιους Αγώνες, τέσσερα αγωνίσματα –μοτοσέρφινγκ, θαλάσσιο σκι σε συρματόσχοινο, σέρφινγκ στο κύμα σκάφους και θαλάσσιο σκι στο κύμα σκάφους– διεξάγονται στο Διεθνές Κέντρο Θαλάσσιων Σπορ της Λίμνης Σαντσά, στην Νέα Ανατολική Περιοχή της Τσενγκντού. Η περιοχή, αξιοποιώντας τους πλούσιους υδάτινους πόρους της Λίμνης Σαντσά και της Λίμνης Λονγκμά, προχώρησε φέτος στην κατασκευή και λειτουργία αρκετών σύγχρονων εγκαταστάσεων, ενισχύοντας τη δυναμική της στον τομέα των θαλάσσιων αθλημάτων. Στο πλαίσιο της διοργάνωσης, ολοκληρώθηκαν σημαντικά έργα, όπως η Βάση Κατάδυσης Πολί και το Υδάτινο Κέντρο Τζιαχέϊ, ενώ παράλληλα αναπτύχθηκαν νέες δραστηριότητες, όπως το θαλάσσιο σκι με συρματόσχοινο και τα ξενοδοχεία κατάδυσης. Με αυτόν τον τρόπο, η Νέα Ανατολική Περιοχή διαμόρφωσε ένα ολοκληρωμένο σύστημα προϊόντων που συνδυάζει αθλητική εμπειρία, αθλητικό τουρισμό και την ιδιαίτερη κουλτούρα των Παγκόσμιων Αγώνων.

Η Λίμνη Σαντσά αποτελεί εμβληματικό παράδειγμα της στρατηγικής της Τσενγκντού για την ανάπτυξη χώρων αφιερωμένων στα θαλάσσια αθλήματα. Ακολουθώντας αυτό το πρότυπο, και άλλες περιοχές της πόλης επενδύουν σε νέες υπαίθριες δραστηριότητες. Στη Λίμνη Τζιντσένγκ, στη Ζώνη Υψηλής Τεχνολογίας του Τσενγκντού, προωθούνται δραστηριότητες όπως η κανόε-καγιάκ, το SUP και η κωπηλασία. Στη Λίμνη Τζινγκρόνγκ, στην Περιφέρεια Πιντού, προσφέρονται επαγγελματικές εμπειρίες μοτοσέρφινγκ και γιόγκα επάνω σε σανίδα SUP. Στο Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Μπαϊχετάν, στην Περιφέρεια Σιντζίν, λειτουργούν προχωρημένα προγράμματα SUP καθώς και θερινές κατασκηνώσεις υπαίθριας εξερεύνησης. Με τον τρόπο αυτό, η Τσενγκντού υιοθετεί ένα μοντέλο όπου κάθε περιοχή αποκτά το δικό της ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Οι επιμέρους τοποθεσίες συνδέονται σε ένα συνεκτικό δίκτυο θαλάσσιων αθλημάτων, προσφέροντας πολυδιάστατες εμπειρίες τόσο στους επαγγελματίες όσο και στο ευρύ κοινό.

Το μοντέλο «προώθηση των υποδομών μέσω των αγώνων» δίνει νέα ώθηση στην ανάπτυξη των θαλάσσιων αθλημάτων. «Αξιοποιώντας τη δυναμική των Παγκόσμιων Αγώνων της Τσενγκντού, συνεχίζουμε να παρουσιάζουμε περισσότερα προϊόντα αναψυχής που συνδυάζουν το υγρό και το χερσαίο στοιχείο. Στόχος μας είναι η δημιουργία ενός πιο ολοκληρωμένου και ποιοτικού συστήματος δημόσιων υπηρεσιών άθλησης για όλους», δήλωσε ο κ. Τσάι Τζιντσίου, Γενικός Διευθυντής της Chengdu Golden Panda Aofei Sports Culture Development Co., Ltd. Μετά τη λήξη της διοργάνωσης, το κέντρο θα εξακολουθήσει να λειτουργεί ως βασικός πυλώνας αθλητικής και κοινωνικής δραστηριότητας, ανοικτό τόσο στους κατοίκους όσο και στους επισκέπτες της πόλης. Θα προσφέρει δραστηριότητες όπως καγιάκ και SUP, θα διοργανώνει προπονητικά καμπ κωπηλασίας για νέους κατά τις χειμερινές και θερινές διακοπές, ενώ θα επιδιώξει στενότερες συνεργασίες με τα σχολεία της Νέας Περιοχής, με στόχο την καλλιέργεια περισσότερων ταλέντων στα θαλάσσια αθλήματα.

Οι Παγκόσμιοι Αγώνες αναμένεται να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στη διάδοση των θαλάσσιων αθλημάτων στην Κίνα, εντάσσοντάς τα σταδιακά στην καθημερινότητα των πολιτών και ενισχύοντας παράλληλα τον αθλητικό τουρισμό. Αξιοποιώντας τα ιδιαίτερα φυσικά τους πλεονεκτήματα και προσαρμοζόμενες στις τοπικές συνθήκες, οι διαφορετικές περιοχές της Τσενγκντού διερευνούν πολυδιάστατα μοντέλα ανάπτυξης. Στόχος είναι να αναβαθμίσουν τον πρόσκαιρο ενθουσιασμό των αγώνων σε μια διαρκή βιομηχανική δυναμική.