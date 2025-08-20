Λαγκάρντ: Η εμπορική συμφωνία ΗΠΑ -ΕΕ δεν απέχει πολύ από τις βασικές προβλέψεις της ΕΚΤ

Η εμπορική συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και της ΕΕ είναι κοντά στο βασικό σενάριο που είχε υποθέσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αλλά η αβεβαιότητα παραμένει σε βασικούς τομείς όπως τα φαρμακευτικά προϊόντα και τους ημιαγωγούς, δήλωσε την Τετάρτη η πρόεδρος της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ στο International Business Council του World Economic Forum.

Η αβεβαιότητα καλά κρατεί

«Οι πρόσφατες εμπορικές συμφωνίες έχουν μετριάσει, αλλά σίγουρα δεν έχουν εξαλείψει, την παγκόσμια αβεβαιότητα, η οποία παραμένει λόγω του απρόβλεπτου πολιτικού περιβάλλοντος», δήλωσε η πρόεδρος της ΕΚΤ αναφερόμενη στις εμπορικές συμφωνίες τρίτων χωρών με τον Τραμπ, μια από τις οποίες είναι και αυτή της ΕΕ, για την επίτευξη μέσης λύσης στην επιβολή δασμών.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ευρωσυστήματος για τον Ιούνιο, όπως επισήμανε η πρόεδρος της ΕΚΤ, η ανάπτυξη αναμένεται να επιβραδυνθεί το τρίτο τρίμηνο, καθώς θα εξασθενήσει η επίδραση της πρόωρης υλοποίησης μέτρων.

«Η εμπορική συμφωνία καθορίζει έναν πραγματικό μέσο δασμό που εκτιμάται ότι θα κυμαίνεται μεταξύ 12% και 16% για τις εισαγωγές προϊόντων της ζώνης του ευρώ στις ΗΠΑ. Αυτός ο πραγματικός μέσος δασμός είναι κάπως υψηλότερος από τις υποθέσεις που έγιναν στο «βασικό» σενάριο προβλέψεων τον Ιούνιο, αλλά παραμένει κοντά σε αυτό», τονίζει η Κριστίν Λαγκάρντ.

Ωστόσο, επισημαίνει η Λαγκάρντ, το αποτέλεσμα της εμπορικής συμφωνίας είναι πολύ χαμηλότερο από το «ακραίο» σενάριο της ΕΚΤ που υπέθετε δασμούς άνω του 20% για τα προϊόντα της ευρωζώνης.

Παρά την ετοιμότητα της ευρωζώνης και τις προβλέψεις, η Κριστίν Λαγκάρντ τονίζει πως η αβεβαιότητα παραμένει, ιδίως όσον αφορά τους δασμούς στα φαρμακευτικά προϊόντα και τους ημιαγωγούς οι οποίοι παραμένουν ακαθόριστοι. Μάλιστα, όπως επισημαίνει η πρόεδρος της ΕΚΤ, τα φαρμακευτικά προϊόντα αντιπροσωπεύουν πάνω από το ένα πέμπτο των εξαγωγών της ευρωζώνης προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και κατέγραψαν ισχυρή αύξηση της παραγωγής κατά τη διάρκεια το πρώτου τριμήνου του έτους.

Οι ΗΠΑ θα παραμείνουν σημαντικός εταίρος

Όπως έκανε γνωστό στην ομιλία της η Λαγκάρντ, οι προβλέψεις του Σεπτεμβρίου αναμένεται να λάβουν υπόψιν τις επιπτώσεις της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-ΗΠΑ για την οικονομία της ευρωζώνης, δεδομένου ότι τώρα θα υπάρχουν περισσότερο απτά αποτελέσματα, με τις προσεχείς προβλέψεις να είναι εκείνες θα καθοδηγήσουν τις αποφάσεις της ΕΚΤ τους επόμενους μήνες.

Παρά την επικρατούσα εμπορική ένταση, η Λαγκάρντ, επισήμανε πως οι «ΗΠΑ είναι – και θα παραμείνουν – ένας σημαντικός εμπορικός εταίρος» για την ευρωζώνη, αλλά και στο πλαίσιο αυτό «η Ευρώπη θα πρέπει επίσης να επιδιώξει την εμβάθυνση των εμπορικών της σχέσεων με άλλες χώρες, αξιοποιώντας τα πλεονεκτήματα της εξαγωγικής της οικονομίας».