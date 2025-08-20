Τραμπ κατά δικαστών και Απάτσι για τον «ιερό τόπο» του χαλκού

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση σε απόφαση εφετείου που μπλόκαρε προσωρινά τη μεταβίβαση γης, απαραίτητη για την κατασκευή ενός από τα μεγαλύτερα ορυχεία χαλκού της χώρας στην Αριζόνα.

Με ανάρτησή του στο Truth Social τόνισε ότι η καθυστέρηση στο έργο Resolution Copper απειλεί «χιλιάδες θέσεις εργασίας» σε μια περίοδο που η αμερικανική οικονομία «έχει ανάγκη από χαλκό – και μάλιστα τώρα».

Οι επενδύσεις και η δικαστική εμπλοκή

Το έργο, που αναπτύσσουν εδώ και δύο δεκαετίες οι πολυεθνικοί κολοσσοί Rio Tinto και BHP, αφορά μια υπόγεια εκμετάλλευση χαλκού 100 χλμ. ανατολικά του Φοίνιξ.

Η εταιρεία Resolution Copper υποστηρίζει ότι πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα ανεκμετάλλευτα κοιτάσματα παγκοσμίως, με δυνατότητα προσθήκης 1 δισ. δολαρίων ετησίως στην οικονομία της Αριζόνα.

Ωστόσο, το 9ο Εφετείο των ΗΠΑ εξέδωσε προσωρινή διαταγή αναστολής της μεταβίβασης γης, έως ότου εξεταστούν οι ενστάσεις που έχουν καταθέσει αντίπαλοι του έργου – ανάμεσά τους και η φυλή Σαν Κάρλος Απάτσι, η οποία θεωρεί την περιοχή ιερή και προειδοποιεί για σοβαρές περιβαλλοντικές συνέπειες.

Αντιδράσεις από τους Απάτσι

«Αυτό το ορυχείο είναι ληστεία, θα καταστρέψει έναν ιερό τόπο, απειλεί τα νερά μας και είναι κακό για την Αμερική», τόνισε ο πρόεδρος της φυλής Τέρι Ράμπλερ, προσθέτοντας ότι τα σχόλια του Τραμπ «αντικατοπτρίζουν την παραπληροφόρηση ξένων εταιρειών που θέλουν να εξορύξουν τον αμερικανικό χαλκό».

Παράλληλα, η οργάνωση Apache Stronghold έχει ήδη προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο, ζητώντας την ακύρωση προηγούμενης απόφασης που είχε επιτρέψει το έργο.

Η στρατηγική σημασία του χαλκού

Ο χαλκός θεωρείται κρίσιμο μέταλλο για την πράσινη μετάβαση, τις ΑΠΕ, τις αμυντικές εφαρμογές αλλά και τις υποδομές τεχνητής νοημοσύνης.

Η ζήτηση αναμένεται να εκτοξευθεί τα επόμενα χρόνια, την ώρα που οι ΗΠΑ παράγουν μόλις το 5% της παγκόσμιας ποσότητας και η παραγωγή τους έχει μειωθεί κατά 20% την τελευταία δεκαετία.

Η κυβέρνηση Τραμπ, θέλοντας να ενισχύσει την εγχώρια παραγωγή, είχε ανακοινώσει δασμούς 50% σε εισαγόμενα προϊόντα χαλκού. Ωστόσο, εξαιρέθηκαν τελικά τα μεταλλεύματα και οι καθοδικές μορφές, με την επιβολή να περιορίζεται σε σωλήνες και καλώδια.

Συνάντηση στον Λευκό Οίκο

Ο Τραμπ συναντήθηκε πρόσφατα στον Λευκό Οίκο με τους διευθύνοντες συμβούλους της Rio Tinto και της BHP, μαζί με τον υπουργό Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ.

Οι εταιρείες εξέφρασαν την εμπιστοσύνη τους ότι το έργο θα προχωρήσει, χαρακτηρίζοντας την απόφαση του εφετείου «προσωρινή παύση».