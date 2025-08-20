Βρετανία: Πάνω από τις εκτιμήσεις ο πληθωρισμός, στο 3,8%

Ο πληθωρισμός στη Βρετανία έφτασε, στο 3,8% τον Ιούλιο, ποσοστό υψηλότερο από το αναμενόμενο, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Τετάρτη η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία (ONS).

Οι οικονομολόγοι ανέμεναν να φτάσει το 3,7%.

Ο ετήσιος δομικός πληθωρισμός του Ιουλίου, ο οποίος εξαιρεί τις ασταθείς τιμές ενέργειας, τροφίμων, αλκοόλ και καπνού, αυξήθηκε κατά 3,8% ετησίως, από 3,7%.

Κύριος παράγοντας, σύμφωνα με τους αναλυτές, ήταν η σημαντική αύξηση των αεροπορικών εισιτηρίων, λόγω και των σχολικών διακοπών.

Η τιμή της βενζίνης και του ντίζελ αυξήθηκε επίσης αυτόν τον μήνα, σε σύγκριση με πτώση που είχε σημειωθεί πέρυσι την ίδια εποχή. Ο πληθωρισμός των τιμών των τροφίμων συνεχίζει να αυξάνεται, με είδη όπως ο καφές, ο φρέσκος χυμός πορτοκαλιού, το κρέας και η σοκολάτα να σημειώνουν τις μεγαλύτερες αυξήσεις.

Ριβς: Πρέπει να κάνουμε περισσότερα

Η υπουργός Οικονομικών του Ηνωμένου Βασιλείου, Ρέιτσελ Ριβς, απάντησε την Τετάρτη ότι υπάρχουν περισσότερα που πρέπει να γίνουν για να μειωθεί το κόστος ζωής: «Έχουμε λάβει τις απαραίτητες αποφάσεις για τη σταθεροποίηση των δημόσιων οικονομικών και είμαστε πολύ μακριά από τον διψήφιο πληθωρισμό που είδαμε υπό την προηγούμενη κυβέρνηση, αλλά υπάρχουν περισσότερα που πρέπει να γίνουν», ανέφερε σε σχόλια.

Η βρετανική λίρα παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό σταθερή έναντι του δολαρίου μετά την ανακοίνωση των στοιχείων, διαπραγματευόμενη στα 1,3489 δολάρια.

Ο πληθωρισμός των υπηρεσιών αυξήθηκε στο 5% τον Ιούλιο από 4,7% τον προηγούμενο μήνα.

Τα στοιχεία πάντως μειώνουν την πιθανότητα περαιτέρω μείωσης των επιτοκίων από την Τράπεζα της Αγγλίας.