Ο Λευκός Οίκος στο TikTok: Ο Τραμπ κόντρα στο ίδιο του το μέτρο

Ο Λευκός Οίκος απέκτησε επίσημο λογαριασμό στο TikTok, αξιοποιώντας το δίκτυο με τους περισσότερους από 170 εκατομμύρια χρήστες στις ΗΠΑ, την ώρα που το μέλλον της κινεζικής εφαρμογής σε αμερικανικό έδαφος παραμένει νομικά θολό.

Ο λογαριασμός @whitehouse έκανε την εμφάνισή του το βράδυ της Τρίτης με ένα 27’’ βίντεο που συνοδεύτηκε από το μήνυμα «America we are BACK! What’s up TikTok?».

Μέσα σε μία ώρα συγκέντρωσε 4.500 ακολούθους, ενώ για σύγκριση ο προσωπικός λογαριασμός του Ντόναλντ Τραμπ έχει 110,1 εκατ. followers, αν και η τελευταία του ανάρτηση έγινε ανήμερα των εκλογών, στις 5 Νοεμβρίου 2024.

Από την απαγόρευση στην… υιοθέτηση

Η σχέση του Τραμπ με το TikTok είναι αντιφατική. Ήταν ο πρώτος που το 2020 έθεσε θέμα απαγόρευσης λόγω εθνικής ασφάλειας, κάτι που στη συνέχεια υποστήριξε και το Κογκρέσο με συντριπτική πλειοψηφία.

Η σχετική νομοθεσία προβλέπει ότι η εφαρμογή θα έπρεπε να έχει πουληθεί σε αμερικανικά χέρια ή να σταματήσει να λειτουργεί από τον Ιανουάριο του 2025.

Ωστόσο, μετά την εκλογική του καμπάνια του 2024 – όπου το TikTok έπαιξε σημαντικό ρόλο για την επιρροή του σε νεότερες ηλικίες – ο Τραμπ άλλαξε στάση.

Έκτοτε, έχει δώσει τρεις παρατάσεις στο τελεσίγραφο, η τελευταία έως τα μέσα Σεπτεμβρίου.

Τα επιχειρήματα υπέρ και κατά

Η κυβέρνηση υπερασπίζεται την απόφαση με το επιχείρημα ότι «πρέπει να επικοινωνούνται οι ιστορικές επιτυχίες του Προέδρου σε όσο το δυνατόν περισσότερα ακροατήρια», όπως δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ.

Αντίθετα, μέλη του Κογκρέσου εκφράζουν έντονη κριτική, κατηγορώντας τον Τραμπ ότι αγνοεί τον νόμο και τα ζητήματα ασφάλειας, καθώς το TikTok ανήκει στην κινεζική ByteDance, την οποία υπηρεσίες πληροφοριών θεωρούν ευάλωτη σε πιέσεις από το Πεκίνο.

Το πολιτικό διακύβευμα

Η αλλαγή στάσης του Τραμπ συνδέεται με τη στρατηγική του απέναντι στη νέα γενιά ψηφοφόρων.

Στην προεκλογική του καμπάνια συγκέντρωσε σχεδόν 15 εκατ. followers, ενώ φιλοξένησε και τον CEO του TikTok Σόου Ζι Τσου στο Μαρ-α-Λάγκο, γεγονός που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στην Ουάσιγκτον.

Το ερώτημα είναι τι θα συμβεί τον Σεπτέμβριο, όταν λήξει και η τελευταία παράταση. Μέχρι τότε, ο Λευκός Οίκος φαίνεται αποφασισμένος να αξιοποιήσει το TikTok ως ένα ακόμη βήμα επικοινωνίας του προέδρου με την αμερικανική κοινωνία — ακόμη κι αν ο νόμος λέει το αντίθετο.