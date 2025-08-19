Logo Image

Νέες ευρωπαϊκές κυρώσεις στη Ρωσία μέχρι τον επόμενο μήνα

Οικονομία & Αγορές \ Διεθνή

EUROPEAN UNION

Τι έγραψε σε ανάρτησή της η ύπατη εκπρόσωπος τη ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Άμυνας

Η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για την Εξωτερική Πολιτική, Κάγια Κάλας, δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να στοχεύει την πολεμική οικονομία της Ρωσίας και ότι το επόμενο πακέτο κυρώσεων κατά της Μόσχας αναμένεται να είναι έτοιμο μέχρι τον επόμενο μήνα.

Η δήλωσή της ήρθε μετά από τηλεδιάσκεψη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τον πόλεμο στην Ουκρανία, που πραγματοποιήθηκε μία ημέρα μετά την έκτακτη συνάντηση Ουκρανών και Ευρωπαίων ηγετών με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσινγκτον.

Η Κάλας δήλωσε ότι «η ενότητα μεταξύ των Ευρωπαίων ηγετών στη σημερινή τηλεδιάσκεψη ήταν αισθητή» και πρόσθεσε ότι έθεσε την ασφάλεια της Ουκρανίας και τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας στην κορυφή της ατζέντας για τις συζητήσεις της επόμενης εβδομάδας μεταξύ των υπουργών Εξωτερικών και Άμυνας της ΕΕ.

«Ο [Βλαντίμιρ] Πούτιν δεν είναι αξιόπιστος ως προς την τήρηση υποσχέσεων ή δεσμεύσεων. Επομένως, οι εγγυήσεις ασφαλείας πρέπει να είναι ισχυρές και αξιόπιστες, ώστε να αποτρέψουν τη Ρωσία από ανασύνταξη και νέα επίθεση», έγραψε η Κάλας σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ.

Όλες οι εξελίξεις στο liveblog της Ναυτεμπορικής

Με πληροφορίες από Guardian

