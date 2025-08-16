Intel: Η μετοχή της είχε την καλύτερη εβδομάδα της εδώ και 25 χρόνια – Πώς την «σήκωσε» ο Τραμπ

Η μετοχή της Intel σημείωσε άνοδο την Παρασκευή, που έφτασε έως και 5%, η οποία προστέθηκε στα κέρδη που καταγράφηκαν στην συνεδρίαση της Πέμπτης. Έτσι, η μετοχη σημείωσε την καλύτερη εβδομάδα της εδώ και 25 χρόνια.

Η εταιρεία κάποτε ήταν παγκόσμιος κολοσσός παραγωγής τσιπ υπολογιστών, αλλά τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζει πολύ σοβαρές δυσκολίες. Η μετοχή της Intel, που κάποτε αποτελούσε πυλώνα του τεχνολογικού τομέα, έχει χάσει σχεδόν το ήμισυ της αξίας της τα τελευταία πέντε χρόνια, κι αυτό παρόλο που η άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης έχει εκτοξεύσει τη ζήτηση για ημιαγωγούς.

Η μετοχή της εταιρείας παρουσίασε ασταθή εικόνα φέτος, με τον κατασκευάστρια τσιπ να υστερεί σε σχέση με ανταγωνιστές όπως η AMD και η Nvidia, αν και οι μετοχές έχουν σημειώσει αύξηση κατά 23% από την αρχή του έτους.

Η νέα δυναμική στις μετοχές έρχεται μετά από ένα δημοσίευμα του Bloomberg, ότι μετά από συνάντηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Intel, Λιπ-ΜπουΤαν, οι δύο πλευρές συζητούν μια ασυνήθιστη συμφωνία: η κυβέρνηση των ΗΠΑ να αποκτήσει μερίδιο στην εταιρεία. Οι λεπτομέρειες βρίσκονται ακόμα υπό διαπραγμάτευση.

Το δημοσίευμα έρχεται μετά την είδηση ότι, για την απόκτηση αδειών εξαγωγής, η Nvidia και η AMD συμφώνησαν να καταβάλουν το 15% των εσόδων τους από τις κινεζικές πωλήσεις τσιπ τεχνητής νοημοσύνης στην κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Αυτές δεν είναι οι μόνες περιπτώσεις στις οποίες η κυβέρνηση των ΗΠΑ εμπλέκεται με τις ιδιωτικές επιχειρήσεις. Υπαρχουν επίσης σχέδια του υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ να αποκτήσει μετοχικό κεφάλαιο στην MP Materials, μια εταιρεία εξόρυξης σπάνιων γαιών.

Πάντως δεν έχουν ανακοινωθεί επίσημα λεπτομέρειες σχετικά με τη συμφωνία του Λευκού Οίκου με την Intel.

Το χρονικό

Στις 7 Αυγούστου, ο Τραμπ ζήτησε στο Truth Social να παραιτηθεί «αμέσως» ο νέος επικεφαλής της Intel, μια ημέρα αφότου ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Τομ Κότον εξέφρασε ανησυχίες για ενδεχόμενες σχέσεις του Λιπ-Μπου Ταν με κινεζικές επιχειρήσεις, κάτι που θα συνιστούσε κίνδυνο, σύμφωνα με τον ίδιο, για την εθνική ασφάλεια.

Από την πλευρά του, ο Λιπ-ΜπουΤαν απάντησε λίγες ημέρες αργότερα, υπερασπιζόμενος την ακεραιότητά του και επιβεβαιώνοντας ότι παραμένει αφοσιωμένος στην εταιρεία.

Μια εβδομάδα αργότερα, ο Τραμπ φαίνεται να άλλαξε στάση απέναντι στον Ταν και πως είναι ανοιχτός σε συνεργασία μαζί του. Εάν ο Λευκός Οίκος αποκτήσει μερίδιο στην Intel, αυτό θα μπορούσε να επιτρέψει στην εταιρεία να επεκτείνει την κατασκευή τσιπ στις ΗΠΑ, γεγονός που θα την βοηθήσει να παραμείνει ανταγωνιστική στον σημαντικό τομέα της τεχνολογίας.