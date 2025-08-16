Τραμπ: «Μαλακώνει» για τις κυρώσεις στο ρωσικό πετρέλαιο – «Σε 2-3 εβδομάδες» θα επανεξετάσει το ζήτημα

Μετά τη συνάντηση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να αλλάζει στάση σχετικά με την επιβολή κυρώσεων στη Ρωσία και σε όσες χώρες αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο.

Πριν από τη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα, προειδοποιούσε για «σοβαρές συνέπειες» που θα αντιμετωπίσει η Μόσχα εάν δεν ικανοποιηθεί από το αποτέλεσμα των συνομιλιών. Συμφωνία μπορεί να μην κλείστηκε, ωστόσο, όπως δήλωσε, υπάρχουν πιθανότητες για να επιτευχθή.

Μιλώντας στον δημοσιογράφο του Fox News Σον Χάνιτι, μετά τη συνάντησή του με τον Ρώσο πρόεδρο, ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν χρειάζεται να εξετάσει στην παρούσα φάση το ζήτημα της επιβολής δασμών σε χώρες που αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο, αλλά ενδεχομένως να χρειαστεί να το κάνει «σε δύο ή τρεις εβδομάδες».

«Λοιπόν, λόγω όσων συνέβησαν σήμερα, νομίζω πως δεν χρειάζεται να το σκεφτώ αυτό», συνέχισε. «Τώρα, ενδέχεται να χρειαστεί να το σκεφτώ σε δύο ή τρεις εβδομάδες, αλλά δεν χρειάζεται να το σκεφτούμε αυτό τώρα. Θεωρώ πως η συνάντηση πήγε πολύ καλά», είπε ο Τραμπ, βαθμολογώντας με 10 (σ.σ. Άριστα) το τετ-α-τετ με τον Πούτιν.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε τους αγοραστές ρωσικής ενέργειας με πρόσθετους δασμούς ως μέσο άσκησης πίεσης προς τον Πούτιν για τις ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουκρανία. Ο Τραμπ ήδη διπλασίασε τους δασμούς στα ινδικά προϊόντα στο 50% από τις 27 Αυγούστου λόγω των αγορών πετρελαίου από τη Μόσχα.

Η αύξηση των δασμών στην Κίνα, ωστόσο, που είναι ο άλλος μεγάλος πελάτης της Μόσχας, θεωρείται πιο ευαίασθητο θέμα για τις ΗΠΑ καθώς θα απειλούσε την εμπορική εκεχειρία που ο Τραμπ συμφώνησε τη Δευτέρα να παραταθεί για άλλες 90 ημέρες. Αυτή η συμφωνία οδήγησε την Ουάσινγκτον και το Πεκίνο στην μείωση των δασμών στα προϊόντα των άλλων, οι οποίοι έφτασαν σε αστρονομικά επίπεδα την άνοιξη, γεγονός που τρόμαξε τις παγκόσμιες αγορές.

