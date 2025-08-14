Βρετανία: Επιβράδυνση στην ανάπτυξη, στο 0,3% στο β’ τρίμηνο

Η οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου αναπτύχθηκε κατά 0,3%, ένα ποσοστό καλύτερο από το αναμενόμενο, στο β’ τρίμηνο, σύμφωνα με προκαταρκτικές εκτιμήσεις της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της χώρας.

Οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters ανέμεναν ότι το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) της χώρας θα αναπτυχθεί κατά ένα χλιαρό 0,1% κατά την περίοδο, από την εντυπωσιακή ανάπτυξη του 0,7% στο πρώτο τρίμηνο.

Παρότι πρόκειται για ένα καλύτερο ποσοστό από τις εκτιμήσεις, η οικονομική ανάπτυξη επιβραδύνθηκε από 0,7% τους πρώτους τρεις μήνες του έτους σε 0,3% το δεύτερο τρίμηνο.

Οι κατασκευές ενισχύθηκαν, ενώ η παραγωγή μειώθηκε ελαφρώς. Η τριμηνιαία ανάπτυξη ενισχύθηκε επίσης από τα ενημερωμένα στοιχεία πηγής για τον Απρίλιο, τα οποία, αν και εξακολουθούν να δείχνουν συρρίκνωση, ήταν καλύτερα από την αρχικά εκτιμώμενη, ανέφερε η ONS.

Η βρετανική λίρα παρέμεινε σταθερή έναντι του δολαρίου μετά την δημοσίευση των στοιχείων, στα 1,3577 δολάρια.

Τα τελευταία στοιχεία για την ανάπτυξη έρχονται λίγες ημέρες αφότου η Τράπεζα της Αγγλίας μείωσε τα επιτόκια από 4,25% σε 4%, με τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να ζυγίζουν τον άκαμπτο πληθωρισμό – ο οποίος αυξήθηκε σε υψηλότερο από το αναμενόμενο 3,6% τον Ιούνιο από 3,4% τον Μάιο – σε αντίθεση με την ψύχραιμη αγορά εργασίας και την υποτονική ανάπτυξη.

Με πληροφορίες από το CNBC