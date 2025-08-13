Από το μηδέν στο 1 δισ. δολ.: Με όπλο το πένθος – χωρίς υπαλλήλους και γραφεία

Δεν ξέρει να γράφει κώδικα, ούτε «μιλά» τη γλώσσα της τεχνητής νοημοσύνης. Κι όμως, η Sarah Gwilliam ξεκινά μια startup για να βοηθήσει ανθρώπους που πενθούν – με συνιδρυτή όχι κάποιον άνθρωπο, αλλά την ίδια την AI.

Ο Economist παρουσιάζει την περίπτωσή της, μελετώντας το νέο φαινόμενο των «solopreneurs», το οποίο μπορεί να αλλάξει ριζικά το τοπίο της επιχειρηματικότητας.

Από την έμπνευση στην πράξη – χωρίς ομάδα

Μετά τον θάνατο του πατέρα της, η Sarah Gwilliam είχε μια ιδέα: μια πλατφόρμα που θα βοηθά συγγενείς να διαχειριστούν το πένθος και τις πρακτικές υποθέσεις μετά την απώλεια. Έγινε δεκτή στο AI-powered incubator Audos, το οποίο όχι μόνο επένδυσε στην ιδέα της, αλλά –μέσω AI bots– ανέλαβε να στήσει την ψηφιακή της παρουσία, να υποστηρίξει την ανάπτυξη του προϊόντος, τις πωλήσεις και το marketing.

Δεν χρειάστηκε να προσλάβει ούτε έναν υπάλληλο. «Ήταν απίστευτα ενδυναμωτικό», λέει.

Το νέο είδος επιχειρηματία

Στη Silicon Valley, οι μονήρεις ιδρυτές βαφτίστηκαν solopreneurs. Οι πιο αισιόδοξοι προβλέπουν ότι κάποιος από αυτούς θα δημιουργήσει τον πρώτο μονοπρόσωπο «μονόκερω» – μια ιδιωτική εταιρεία με αποτίμηση άνω του 1 δισ. δολαρίων.

Η γενετική AI κάνει την ίδρυση μιας εταιρείας τόσο φθηνή και απλή όσο το να γίνει κανείς YouTuber. Όμως, το αν θα καταφέρουν να ξεφύγουν από την κυριαρχία των τεχνολογικών κολοσσών είναι άλλο θέμα.

Ο Βρετανός οικονομολόγος Ronald Coase εξήγησε το 1937 ότι οι μεγάλες εταιρείες υπάρχουν επειδή η εσωτερική οργάνωση είναι πιο αποδοτική από την εξωτερική ανάθεση εργασιών.

Όπως εξηγεί ο Economist, η άνοδος των ψηφιακών επικοινωνιών και του cloud άλλαξε το μοντέλο: οι επιχειρήσεις μπορούσαν να αναθέτουν παραγωγή, back-office και marketing σε εξωτερικούς συνεργάτες ή πλατφόρμες όπως η Google και η AWS.

Η AI υπόσχεται να επιταχύνει αυτή τη μετάβαση, επιτρέποντας σε λίγους –ή και σε έναν μόνο– να κάνουν όσα χρειάζονταν ολόκληρη ομάδα.

Μαθήματα AI σε 90 λεπτά

Ο καθηγητής Karim Lakhani του Harvard Business School διδάσκει στελέχη να στήνουν μια εταιρεία σνακ σε 90 λεπτά, χρησιμοποιώντας AI για έρευνα αγοράς, συνταγές, προμηθευτές και σχεδιασμό συσκευασίας.

Σε δοκιμή στην Procter & Gamble, επαγγελματίες που δούλευαν μόνοι με AI έφτασαν σε αποδόσεις αντίστοιχες μικρών ομάδων χωρίς AI.

Μετά το τέλος της εποχής του «φθηνού χρήματος», οι ιδρυτές επιδιώκουν ελάχιστα κόστη. Η Base44, AI-native startup, πουλήθηκε στη Wix έναντι 80 εκατ. δολαρίων έχοντας μόλις οκτώ υπαλλήλους.

Ωστόσο, τα bots δεν είναι αλάνθαστα. Σε πείραμα της Anthropic, ένα AI που «έτρεχε» αυτόματο… περίπτερο απέτυχε να βγάλει κέρδος, κάνοντας λάθη και προσφέροντας υπερβολικές εκπτώσεις.

Οι σκιές πίσω από την υπόσχεση Η AI μειώνει τα εμπόδια εισόδου, αλλά διευκολύνει και την αντιγραφή ιδεών. Επιπλέον, οι πλατφόρμες ανήκουν σε γίγαντες όπως Microsoft, Amazon και Google, αφήνοντας τις startups εξαρτημένες από την υποδομή τους – και εκτεθειμένες στο ενδεχόμενο να τους «κλέψουν» την ιδέα.

Η Sarah Gwilliam δεν ανησυχεί (ακόμα). Αν της πάρουν την ιδέα, μπορεί να σημαίνει ότι ήταν καλή. «Ίσως να έρθουν και να μου πουν ‘θέλουμε το Solace’. Και τότε θα πω ‘Τέλεια, πουλήθηκε!’».