Logo Image

Έλον Μασκ εναντίον Apple: Την κατηγορεί για αθέμιτες πρακτικές υπέρ του ChatGPT και απειλεί με μηνύσεις

Οικονομία & Αγορές \ Διεθνή

Έλον Μασκ εναντίον Apple: Την κατηγορεί για αθέμιτες πρακτικές υπέρ του ChatGPT και απειλεί με μηνύσεις

Ο Έλον Μασκ απειλεί την Apple με νομικές ενέργειες για φερόμενες παραβιάσεις των αντιμονοπωλιακών νόμων σε σχέση με την εφαρμογή Grok AI chatbot, η οποία ανήκει στην startup τεχνητής νοημοσύνης xAI.

«Η Apple συμπεριφέρεται με τρόπο που καθιστά αδύνατο για οποιαδήποτε εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης εκτός της OpenAI να φτάσει στην πρώτη θέση στο App Store, κάτι που αποτελεί σαφή παραβίαση των αντιμονοπωλιακών νόμων. Η xAI θα προβεί σε άμεσες νομικές ενέργειες», έγραψε ο Μασκ στο Χ (που του ανήκει).

«Γιατί αρνείστε να βάλετε είτε το X είτε το Grok στην ενότητα «Must Have», όταν το X είναι η  νούμερο 1 εφαρμογή ειδήσεων στον κόσμο και το Grok είναι στο ν. 5 μεταξύ όλων των εφαρμογών; Παίζετε πολιτικά παιχνίδια;», συνέχισε να διαμαρτύρεται ο Έλον Μασκ.

Η ένταση μεταξύ των δύο τεχνολογικών κολοσσών φούντωσε μετά την περσινή συνεργασία της Apple με την OpenAI, με στόχο την ενσωμάτωση του ChatGPT σε όλες τις συσκευές της Apple.

Ο Μασκ είχε εξαρχής εκφράσει την έντονη αντίθεσή του, προειδοποιώντας ότι σε περίπτωση ενσωμάτωσης του ChatGPT σε επίπεδο λειτουργικού συστήματος, θα απαγορεύσει τη χρήση Apple συσκευών σε όλες τις εταιρείες του, επικαλούμενος λόγους ασφαλείας.

Ο Μασκ βρίσκεται σε ευθεία αντιπαράθεση με την OpenAI, παρόλο που συνέβαλε στην ίδρυσή της το 2015 και εγκατέλειψε το 2018. Έκτοτε, την κατηγορεί ότι έχει απομακρυνθεί από την αρχική αποστολή της – την ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης προς όφελος της ανθρωπότητας – και έχει προσφύγει νομικά εναντίον της, αλλά και του CEO της, Σαμ Άλτμαν.

Απαντώντας στις νέες επιθέσεις, ο Άλτμαν απάντησε με νόημα μέσω X:

«Πρόκειται για έναν αξιοσημείωτο ισχυρισμό, δεδομένων όσων έχω ακούσει ότι ο Έλον χειραγωγεί το X για να ωφελήσει τον εαυτό του και τις δικές του εταιρείες και να βλάψει τους ανταγωνιστές του και τους ανθρώπους που δεν συμπαθεί».

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube