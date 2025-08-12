«Είναι πρωτοφανές»: Η τεχνητή νοημοσύνη δημιουργεί «έκρηξη» δισεκατομμυριούχων

Η άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης τα τελευταία χρόνια ήταν αξιοσημειώτη, αν όχι πρωτοφανής. Το ίδιο πρωτοφανής είναι η ταχύτητα με την οποία δημιουργεί δισεκατομμυριούχους, τροφοδοτώντας μια «έκρηξη» που εξελίσσεται στη μεγαλύτερη περίοδο δημιουργίας πλούτου στη σύγχρονη ιστορία.

Ειδικότερα, οι μεγάλες ροές συγκέντρωσης κεφαλαίων φέτος για εταιρείες όπως οι Anthropic, Safe Superintelligence, OpenAI, Anysphere και άλλες startups έχουν δημιουργήσει τεράστιες νέες περιουσίες και έχουν εκτοξεύσει τις αποτιμήσεις σε επίπεδα ρεκόρ.

Πλέον υπάρχουν 498 ιδιωτικές εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης με αποτιμήσεις του 1 δισ. δολαρίων ή περισσότερο, με συνολική αξία 2,7 τρισ. δολαρίων, σύμφωνα με την CB Insights. Εκατό από αυτές ιδρύθηκαν από το 2023 και μετά. Παράλληλα, υπάρχουν πάνω από 1.300 startups τεχνητής νοημοσύνης με αποτιμήσεις άνω των 100 εκατ. δολαρίων.

«Εξετάζοντας δεδομένα άνω των 100 ετών, δεν έχουμε ξαναδεί πλούτο να δημιουργείται με αυτό το μέγεθος και την ταχύτητα», όπως το έθεσε ο Άντριου ΜακΆφι, ερευνητής στο MIT. «Είναι πρωτοφανές», όπως είπε.

Σε συνδυασμό με την ραγδαία άνοδο των μετοχών των Nvidia, Meta, Microsoft και άλλων εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιρειών που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη, μαζί με τις εταιρείες υποδομών που ασχολούνται με τα data centers και την υπολογιστική ισχύ και τις τεράστιες πληρωμές που προβλέπονται για τους μηχανικούς, η τεχνητή νοημοσύνη δημιουργεί προσωπικό πλούτο σε μια κλίμακα που κάνει τα δύο τελευταία τεχνολογικά κύματα να μοιάζουν με προθέρμανση, σχολιάζει τo CNBC.

Έτσι, καθώς εκτοξεύονται οι αποτιμήσεις δημιουργείται με νέα γενιά δισεκατομμυριούχων. Τον Μάρτιο, το Bloomberg εκτίμησε ότι τέσσερις από τις μεγαλύτερες ιδιωτικές εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης είχαν δημιουργήσει τουλάχιστον 15 δισ. με συνολική καθαρή αξία ύψους 38 δισ. δολαρίων. Έκτοτε, έχουν δημιουργηθεί πάνω από δώδεκα εταιρείες με αποτιμήσεις του 1 δισ. δολαρίων.

Οι πιο αξιοσημείωτες περιπτώσεις

Η Μίρα Μουράτι, η οποία αποχώρησε από την Open AI τον περασμένο Σεπτέμβριο, ξεκίνησε το Thinking Machines Lab τον Φεβρουάριο. Μέχρι τον Ιούλιο, συγκέντρωσε 2 δισ. δολάρια στον μεγαλύτερο γύρο αρχικής χρηματοδότησης στην ιστορία, δίνοντας στην εταιρεία μια αποτίμηση 12 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Η Anthropic βρίσκεται σε συνομιλίες για να συγκεντρώσει 5 δισ. δολάρια, με την αποτίμησή της να φτάνει τα 170 δισ., που είναι σχεδόν τριπλάσια από την αποτίμησή της τον Μάρτιο. Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Ντάριο Αμοντέι, και οι έξι άλλοι ιδρυτές της εκτιμάται ότι πλέον είναι πιθανότατα πολυδισεκατομμυριούχοι.

Η Anysphere αποτιμήθηκε στα 9,9 δισ. δολάρια τον Ιούνιο και μόλις λίγες εβδομάδες αργότερα, φέρεται να έλαβε προσφορές αποτίμησης 18 δισ. έως 20 δισ. δολαρίων, γεγονός που πιθανότατα καθιστά τον 25χρονο ιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλο, Μάικλ Τρούελ, δισεκατομμυριούχο.

Πάντως, το μεγαλύτερο μέρος του πλούτου που προέρχεται από την τεχνητή νοημοσύνη βρίσκεται σε ιδιωτικές εταιρείες, γεγονός που καθιστά δύσκολη τη ρευστοποίηση από τους μετόχους και τους ιδρυτές, σημειώνει το CNBC. Σε αντίθεση με την εποχή του dot-com στα τέλη της δεκαετίας του 1990, οι σημερινές startups της τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να παραμείνουν ιδιωτικές για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, χάρη στη συνεχή εισροή κεφαλαίων από venture capitals, κρατικά επενδυτικά ταμεία, οικογενειακά γραφεία και άλλους επενδυτές στον τομέα της τεχνολογίας.

Ταυτόχρονα, η ραγδαία ανάπτυξη των δευτερογενών αγορών επιτρέπει στους μετόχους ιδιωτικών εταιρειών να πωλούν τις μετοχές τους σε άλλους επενδυτές. Οι δομημένες πωλήσεις και οι προσφορές αγοράς γίνονται γίνονται όλο και πιο συχνές. Πολλοί ιδρυτές μπορούν επίσης να δανειστούν έναντι του μετοχικού τους κεφαλαίου.