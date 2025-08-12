Bloomberg: Κινεζική ντιρεκτίβα κατά της χρησης τσιπ της Nvidia υπό τον φόβο καταασκοπείας

Οι κινεζικές αρχές κάλεσαν τις εταιρείες της χωρας να αποφεύγουν να χρησιμοποιούν τους επεξεργαστές H20 της Nvidia, ιδιαίτερα για σκοπούς που σχετίζονται κυβερνητικούς σκοπούς και εργασίες, μεταδίδει το Bloomberg News επικαλούμενο άτιομα με γνώση του θέματος.

Οι κινεζικές αρχές έστειλαν ειδοποιήσεις σε σειρά εταιρειών, στις οποίες τις αποθαρρύνουν να χρησιμοποιούν τους λιγότερο προηγμένους ημιαγωγούς, με την οδηγία να απορρίπτει ιδιαίτερα τη χρήση του H20 της Nvidia για κάθε εργασία κρατικών επιχειρήσεων ή ιδιωτικών εταιρειών η οποία σχετίζεται με την κυβέρνηση ή την εθνική ασφάλεια, αναφέρεται στο τηλεγράφημα.

Το Ρόιτερς δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει αμέσως την πληροφορία. Η Nvidia δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο που έγινε πέραν του ωραρίου εργασίας.

Η Nvidia ανακοίνωσε τον Ιούλιο ότι τα προϊόντα της δεν έχουν «τρύπες» που θα μπορούσαν να επιτρέψουν απομακρυσμένη πρόσβαση ή έλεγχο, αφού η Κίνα εξέφρασε ανησυχίες για δυνητικούς κινδύνους ασφαλείας από το τσιπ τεχνητής νοημοσύνης H20 της εταιρείας.

Σημειωτέον ότι χθες, ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι μπορεί να επιτρέψει στην Nvidia να πωλήσει στην Κίνα υποβαθμισμένες εκδοχές της επόμενης γενιάς προηγμένου μικροεπεξεργαστή GPU, του Blackwell, παρά τις ανησυχίες στην Ουάσινγκτον ότι η Κίνα θα μπορούσε να χαλιναγωγήσει τις δυνατότητες των ΗΠΑ στην τεχνητή νοημοσύνη προς όφελος των ενόπλων δυνάμεών της.

Το πιο προηγμένο τσιπ, που επιτρέπεται αυτή τη στιγμή στην Nvidia να πωλεί στην Κίνα, είναι το H20, το οποίο βασίζεται στην παλαιότερη πλατφόρμα Hopper της εταιρείας. Η κυβέρνηση Τραμπ έδωσε τον περασμένο μήνα το πράσινο φως για εξαγωγές του τσιπ τεχνητής νοημοσύνης H20 στην Κίνα.

Διαβάστε ακόμη: Δούναι και λαβείν στα τσιπ: Nvidia και AMD θα πληρώνουν στην κυβέρνηση Τραμπ το 15% των εσόδων από πωλήσεις στην Κίνα