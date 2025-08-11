Logo Image

Η Ινδία εκτιμά ότι περίπου το 55% των αγαθών που εξάγονται στις ΗΠΑ θα αντιμετωπίσουν τους δασμούς Τραμπ

Οικονομία & Αγορές \ Διεθνή

Shutterstock

Τι δήλωσε ο υφυπουργός Οικονομικών της Ινδίας

Περίπου το 55% των εξαγωγών εμπορευμάτων της Ινδίας προς τις Ηνωμένες Πολιτείες θα υπόκεινται στον δασμό που επέβαλε η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε τη Δευτέρα η ινδική κυβέρνηση.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Τραμπ επέβαλε πρόσθετο δασμό 25% στα ινδικά προϊόντα ως τιμωρία για τις αγορές ρωσικού πετρελαίου από το Δελχί. Αυτό αύξησε τον συνολικό δασμό στις ινδικές εξαγωγές προς τις ΗΠΑ στο 50% – μεταξύ των υψηλότερων σε οποιονδήποτε αμερικανικό εμπορικό εταίρο.

Οι εκτιμήσεις του Νέου Δελχί

Η ινδική κυβέρνηση έλαβε υπόψη τον δασμό 25% που επέβαλε αρχικά ο Τραμπ στα αγαθά, παρέχοντας την εκτίμηση της Δευτέρας, δήλωσε ο Πάνκατζ Σοντχάρι, υφυπουργός Οικονομικών της Ινδίας, σε γραπτή απάντηση σε ερώτηση νομοθέτη.

«Το Υπουργείο Εμπορίου συνεργάζεται με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των εξαγωγέων και της βιομηχανίας, για να λάβει σχόλια σχετικά με την αξιολόγηση της κατάστασης», πρόσθεσε ο Σοντχάρι.

Το εμπόριο αγαθών μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ινδίας – της μεγαλύτερης και της πέμπτης μεγαλύτερης οικονομίας στον κόσμο αντίστοιχα – ανήλθε σε περίπου 87 δισεκατομμύρια δολάρια το τελευταίο οικονομικό έτος, σύμφωνα με εκτιμήσεις της ινδικής κυβέρνησης.

Πηγή: Reuters

